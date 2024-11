Análisis de Chile para la doble fecha Eliminatoria de Noviembre 2024

Perú vs Chile

Nuestros expertos de GOAL.com entregan un análisis detallado de Chile para la doble fecha Eliminatoria de Noviembre 2024

Chile se juega una de sus últimas cartas para clasificar al Mundial de Norteamérica 2026 cuando se enfrente a Perú y Venezuela en la fecha de noviembre en las Eliminatorias de la CONMEBOL. El conjunto chileno se ubica en el último lugar de la clasificación y necesita conseguir los seis puntos a como dé lugar para seguir con vida en el camino mundialista.

Para la ocasión, el entrenador Ricardo Gareca nuevamente tuvo que hacer bastantes cambios con respecto a la nómina de los dos partidos anteriores, que acabaron con derrotas ante Brasil (2-1) y Colombia (4-0). La mala racha de resultados tiene a Chile en el último lugar de la tabla de posiciones y necesita ganar en estos dos partidos venideros para seguir con vida en el camino mundialista ad portas de las seis jornadas que quedarían a disputarse en 2025.

Algunos de los nombres que se perderán esta jornada son Mauricio Morales (Universidad de Chile), Williams Alarcón (Huracán), Darío Osorio (FC Midtjylland), Marcelino Núñez (Norwich City) y Victor Dávila (América). Sin embargo, dentro de los jugadores que regresan a la nómina están Paulo Díaz (River Plate) tras una suspensión, Gabriel Suazo (Toulouse) y Francisco Sierralta (Watford) por lesiones, y Felipe Mora (Portland Timbers) y Alexander Aravena (Gremio) por rendimiento.

Sin embargo, el regreso más bullado es el de Arturo Vidal. El volante de Colo Colo no tuvo problemas en críticar el rendimiento de Chile en los últimos partidos después de la Copa América, pero la falta de variantes en la zona de volantes ha hecho que el “Tigre” vuelva a convocar al mediocampista de 37 años, que viene de ser campeón en la Primera División de Chile con el conjunto de Macul.

A continuación, pasamos a revisar la nómina de la selección, junto con las cuotas que se le vienen a Chile para este partido del viernes 15 de noviembre contra Perú.

Nómina Chile vs Perú y Chile vs. Venezuela

Arqueros: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes

Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Erick Weinberg

Mediocampistas: Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral

Delanteros: Alexander Aravena, Maximiliano Guerrero, Lucas Cepeda, Eduardo Vargas, Gonzalo Tapia y Felipe Mora.

¿Qué dicen las cuotas de Betano para el partido Chile vs Perú?

Perú gana: 2.37 según Betano

Empate: 2.90 según Betano

Chile gana: 3.55 según Betano

Análisis del partido Perú vs Chile

Según las cuotas de Betano, Chile no es el favorito y bien podría volver a Santiago con una nueva derrota bajo brazo, la que sería la quinta consecutiva de Gareca en el proceso Eliminatorio y que sepultaría cualquier opción que tenga Chile de optar por un lugar entre los siete cupos que van al Mundial de Norteamérica 2026.

Sin embargo, las posibilidades de que Chile logre un buen resultado no son tan lejanas como lo indican las cuotas. Si bien Chile va con bastantes bajas, lo mismo puede decirse de un combinado peruano que no contará con una de sus figuras, el portero Pedro Gallese, por suspensión, además de la gran esperanza ofensiva será Paolo Guerrero, que ya tiene 40 años y no marca por la selección desde hace bastante tiempo.

La estrategia de Chile debe ser presionar al cuadro peruano desde el principio. El conjunto del Rímac suele tener problemas cuando no le dejan jugar, y Chile tampoco está en una posición para que pueda salir a esperar un resultado. Cualquier resultado que no sea una victoria dejará en una posición muy precaria a “La Roja”, con sólo seis (o incluso cinco) puntos en caso de no ganar, a seis o incluso a nueve puntos de una hipotética plaza en la repesca con siete partidos por disputarse. El rendimiento de Chile tampoco invita a una ilusión o a una posible recuperación mágica del nivel que ha mostrado este combinado en antaño.

Otras cuotas interesantes del Chile vs Perú

Chile anota más de 0.5 goles: 1.60 en Betano

Eduardo Vargas anota para Chile: 4.00 en Betano

Más de 2.5 goles en total: 2.80 en Betano

Más de 4.5 tarjetas en total: 1.65 en Betano

Tarjeta amarilla para Carlos Zambrano: 2.52 en Betano

Análisis de cuotas para el Chile vs Perú

Los partidos Perú vs Chile suelen ser encuentros muy intensos y con mucha pierna fuerte, por lo que apostarle a un total relativamente bajo de tarjetas no puede ser una mala idea. La tarjeta en específico para Carlos Zambrano, un jugador que siempre ha declarado que los partidos contra Chile “son algo especial” podría ser algo arriesgada, pero el delantero será el encargado de lidiar con la velocidad de jugadores como Eduardo Vargas o Alexander Aravena, dos delanteros que actualmente juegan en la Série A de Brasil.

Chile debe salir a atacar, por lo que no es descabellado pensar que logrará anotar al menos un gol: ya lo hizo en las derrotas contra Brasil y Bolivia en dos de las últimas tres jornadas, y ambos tantos fueron cortesía de Vargas, quien volverá a ser titular. Un gol de “Turboman” paga bastante, pero será el encargado de liderar el ataque chileno y posee un muy buen registro contra Perú, habiéndole marcado en siete ocasiones, por lo que es el goleador histórico de “La Roja” en este Clásico del Pacífico.

¿Cuándo se juega Perú vs Chile?

El partido Perú vs Chile se jugará el viernes 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, Perú. El encuentro será arbitrado por Wilton Sampaio, de Brasil.