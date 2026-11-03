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USWNT Abroad GFX 1-1GOAL

USWNT en el extranjero: el regreso de Sam Coffey impulsa la lucha del Manchester City por el título y Lily Yohannes marca un golazo en la Champions League

Sam Coffey volvió por fin a jugar con el Manchester City, Alyssa Thompson brilló al salir del banquillo, Phallon Tullis-Joyce dejó su portería a cero y Emily Fox destacó en la segunda parte del partido del Arsenal.

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  • La espera de Sam Coffey había terminado. Después de que una lesión le impidiera disputar el inicio de la temporada con el Manchester City, la centrocampista de la USWNT volvía por fin al campo. Su regreso fue uno de los momentos más alentadores para las estadounidenses que compiten en Europa, aunque no fue el único.

    En el Manchester United, Phallon Tullis-Joyce dejó su portería a cero, mientras que Alyssa Thompson y Emily Fox demostraron cuánto podía cambiar un partido tras el descanso. Los desmarques inteligentes e imprevisibles de Thompson dieron impulso al Chelsea desde el banquillo, mientras que Fox aportó otra amenaza en ataque cuando el Arsenal buscaba recuperar el impulso tras un comienzo lento de temporada en la WSL.

    Lily Yohannes, por su parte, protagonizó una acción digna de volver a ver. Su sensacional gol desde lejos contra el Inter de Milán en la Champions League femenina de la UEFA puso el broche espectacular, a título individual, a una serie de actuaciones alentadoras de las futbolistas de la USWNT que juegan en el extranjero.

    GOAL analiza más de cerca cómo rindieron las estadounidenses en Europa...

  • Sam Coffey regresa

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey entró en el campo con el Manchester City en el minuto 58.

    El Manchester City recuperó el liderato de la WSL el domingo y volvió a contar con una centrocampista que puede ayudarle a mantenerse en lo más alto. Coffey entró en el minuto 59 de la victoria por 2-1 ante el London City Lionesses y disputó algo más de media hora en su primer partido tras recuperarse de una lesión.

    La victoria elevó al City a 22 puntos y amplió a 14 partidos su racha sin perder en todas las competiciones. Coffey aporta experiencia y disciplina defensiva a un equipo que ya atraviesa un buen momento. Su capacidad para marcar el ritmo ofrece al City otra forma de controlar los partidos en su lucha por el título.

    Para la selección femenina de Estados Unidos también fue alentador ver de nuevo sobre el terreno de juego a una pieza clave del centro del campo. El regreso de Coffey es el primer paso; ahora le toca recuperar el ritmo de competición y acumular minutos con regularidad.

  • Alyssa Thompson, revulsiva desde el banquillo

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson entró en el minuto 62 con el Chelsea y ayudó a su equipo a imponerse por 6-0 al Charlton.

    Thompson aportó una nueva amenaza ofensiva al Chelsea al salir desde el banquillo en sustitución de Nathalie Björn en el minuto 62 y estuvo cerca de marcar. La portera del Charlton, Anna Koivunen, se lo impidió con una gran parada, por lo que su animada actuación no tuvo el premio del gol.

    Tras una temporada de debut marcada por los goles, Thompson está mostrando más facetas de su juego creativo. Ya suma tres asistencias en la WSL esta temporada y ofrece al Chelsea otra vía para marcar. El equipo está empatado a 22 puntos con el Manchester City después de ocho partidos.

    Para Emma Hayes y la selección femenina de Estados Unidos, la presencia de Thompson en el once titular del Chelsea es solo una parte de la cuestión. Estados Unidos necesita opciones ofensivas fiables, y sus aportaciones constantes, tanto de titular como saliendo desde el banquillo, reforzarían sus opciones de asumir un papel más importante.

  • ¿Puede Emily Fox salvar al Arsenal?

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox y el Arsenal sumaron su cuarto empate de la temporada.

    Fox ayudó al Arsenal a empatar ante el Aston Villa y después buscó el gol de la victoria. La lateral de la selección femenina de Estados Unidos entró en la segunda parte, participó en el tanto del empate del Arsenal y contribuyó a generar ocasiones en los últimos minutos para Caitlin Foord y Ona Batlle. Ninguna de las dos logró rematarlas con acierto.

    El empate dejó al Arsenal séptimo en la WSL, con 10 puntos en ocho partidos: dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Para un equipo que busca ganar impulso, fue otra oportunidad perdida. Fox aportó peligro desde la defensa, pero el Arsenal necesita convertir más de esas ocasiones prometedoras en goles si quiere escalar posiciones.

    La actuación de Fox dejó motivos para el optimismo pese a la frustración. Su solidez defensiva es desde hace tiempo un activo para el Arsenal y la selección femenina de Estados Unidos, y este partido también puso de relieve el apoyo que puede aportar en ataque. Puede que rara vez marque goles, pero sí puede ayudar a sus compañeras a encontrarse en posición de hacerlo.

  • El Manchester United y Phallon Tullis-Joyce están mejorando

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce mantuvo su portería a cero durante el fin de semana.

     Tullis-Joyce tuvo que lucirse con una intervención acrobática para evitar el gol del Everton. La exdefensora del Manchester United Hannah Blundell dirigió un disparo hacia la escuadra, pero la portera estadounidense lo detuvo con la mejor parada de otro partido sin encajar goles.

    Fue la segunda portería a cero consecutiva de Tullis-Joyce, que aporta estabilidad defensiva mientras el United busca escalar posiciones en la WSL. El equipo ocupa el quinto puesto, con tres victorias, tres empates y dos derrotas, y no encajar goles le proporciona una base sobre la que construir.

    Para la selección femenina de Estados Unidos, la regularidad de Tullis-Joyce en Inglaterra resulta tan alentadora como su capacidad para firmar una parada espectacular. Mantener ese nivel, junto con un rápido juego de pies y buenas decisiones, ayudará a reforzar su posición en los planes de la selección para la portería.

  • Lily Yohannes responde desde lejos

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    Pie de foto: Lily Yohannes marcó un golazo desde lejos en la victoria por 6-0 del OL Lyonnes ante el Inter de Milán en la Champions League.

    Yohannes vio la oportunidad y tuvo la confianza necesaria para aprovecharla. Con la portera del Inter de Milán adelantada, la centrocampista de la selección femenina de Estados Unidos lanzó un disparo espectacular desde casi 40 metros que puso el 3-0 para el OL Lyonnes en el minuto 59 de la victoria por 6-0 del miércoles en la Champions League. No era terreno desconocido para la estadounidense, que marcó un gol similar contra el St. Pölten en la competición la temporada pasada. Fue otra muestra del peligro que puede generar desde el centro del campo.

    Después, Yohannes participó en la segunda parte de la victoria liguera del sábado por 5-2 en Montpellier. Con el Lyon perdiendo 1-0, fue una de las cuatro futbolistas que entraron al descanso. El equipo visitante remontó el partido con cinco goles tras la pausa y conservó el liderato en Francia. Para la selección femenina de Estados Unidos, fue una semana alentadora para una centrocampista que está ganando experiencia en distintas situaciones, desde protagonizar un momento espectacular en Europa hasta contribuir a una remontada en la liga nacional.