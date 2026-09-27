ORLANDO -- La noche anterior al gran momento de Justin Ellis, Gio Reyna rodeó con el brazo al delantero de 19 años y le prometió que iba a pasar. Ambos estaban sentados en el hotel de la selección masculina de Estados Unidos, siguiendo estrechando una relación que comenzó con la confesión de Ellis de que Reyna había sido durante mucho tiempo su jugador favorito. Y, la noche antes de su debut con la USMNT, el ídolo de Ellis le dijo que iba a marcar en su estreno y que el propio Reyna le daría la asistencia.

Solo hicieron falta cuatro minutos para que la predicción de Nostra-Reyna se hiciera realidad. Apenas unos instantes después del inicio de la victoria por 4-1 de la USMNT sobre Perú, fue un centro de Reyna el que encontró la cabeza de Ellis dentro del área, desatando la ovación de la afición de Orlando City por el momento soñado de uno de los suyos.

"Hemos pasado mucho tiempo juntos", dijo Ellis sobre Reyna, "y anoche, antes del partido, me estaba diciendo que me iba a dar una asistencia. Al final pasó, y estoy muy agradecido por ello".

Reyna estaba encantado de cumplir aquella promesa.

"Le dije que solo quiero darle asistencias", afirmó Reyna. "Está trabajando muy duro en los entrenamientos y, obviamente, rindiendo muy bien en la MLS, así que se lo merece".

Poco después llegó una segunda asistencia de Reyna. Justo después del gol de Ellis, la USMNT rodeó a la estrella adolescente mientras la grada estallaba. A continuación, la joven promesa de Orlando City fue empujada fuera del corrillo y de nuevo hacia delante, frente a la entregada afición. ¿La persona que tuvo la visión de empujar de nuevo a Ellis hacia allí? Reyna, que quería asegurarse de que Ellis aprovechara al máximo el momento.

"Creo que Gio simplemente entendió el momento, que estaba de vuelta en casa y también delante de The Wall", dijo Ellis. "Fue algo súper especial".

Todo el día fue especial para una de las estrellas emergentes de crecimiento más rápido de la MLS, que causó la mejor primera impresión posible en su debut con la USMNT.