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St. Louis historyGOAL

«Un símbolo de orgullo»: Cómo St. Louis ayudó a construir el fútbol estadounidense mientras CITY SC busca la gloria en la U.S. Open Cup ante Columbus Crew

Desde los equipos parroquiales hasta las dinastías universitarias, St. Louis contribuyó a dar forma al fútbol estadounidense. Ahora, el CITY SC espera poner fin a los 38 años que lleva la ciudad sin conquistar la U.S. Open Cup.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Los lunes, la historia del deporte de St. Louis se reúne para comer. Lleva décadas haciéndolo. Entre sándwiches de pavo y tés helados, las leyendas de la ciudad cuentan, y a menudo vuelven a contar, las historias que han contribuido a definirla.

    La reunión la organiza el 1-2-3 Club, que agrupa a figuras legendarias del deporte que viven en la ciudad. Cada lunes debaten y analizan el deporte como solo ellos pueden hacerlo. Allí no hay opiniones lanzadas a la ligera: entre los asistentes hay exjugadores, entrenadores, árbitros, preparadores físicos y periodistas. Si algo ha ocurrido en St. Louis durante los últimos 80 años, es muy probable que alguien de esa sala estuviera allí o incluso fuera protagonista de lo sucedido.

    Es, por tanto, el lugar adecuado para conocer los orígenes del fútbol en St. Louis. O, al menos, allí se encuentra la persona indicada. Casi todos los presentes repiten lo mismo: «Dave escribió literalmente el libro sobre fútbol».

    Se refieren a Dave Lange, que ha dedicado gran parte de su vida a documentar la relación de la ciudad con el fútbol como entrenador, autor e historiador. Y esa historia es rica. Desde sus raíces católicas y las rivalidades universitarias hasta la final de la US Open Cup de esta semana, St. Louis siempre ha sido un semillero del fútbol estadounidense. Hubo años en los que dominó ese deporte en Estados Unidos y otros en los que su actividad fue relativamente escasa. La historia futbolística de la ciudad es larga y compleja, pero también está repleta de éxitos. Puede que no haya una ciudad más importante para el fútbol estadounidense que St. Louis.

    «Representar a St. Louis en el fútbol siempre ha sido motivo de orgullo», cuenta Lange a GOAL. «Esa mentalidad de nosotros contra ellos también está siempre presente en la historia del fútbol de St. Louis. Somos un equipo de St. Louis con jugadores de St. Louis».

    El miércoles, la generación más reciente de futbolistas de St. Louis, los que integran el St. Louis SC, se enfrentará al Columbus Crew en la final de la US Open Cup. Será la primera oportunidad real del club de conquistar un gran título, por lo que el partido podría marcar un antes y un después en la historia futbolística de la ciudad.

    Pero no sería la primera vez. Ninguna ciudad ha tenido más éxito en la US Open Cup. También se puede argumentar que ninguna ha dado más talento a la selección nacional. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo se convirtió una ciudad situada en el Medio Oeste en el centro del fútbol estadounidense? Este es un recorrido por la historia de una de las grandes ciudades futbolísticas de Estados Unidos, que comienza hace más de un siglo.

    NOTA: St. Louis City SC acabaría ganandola US Open Cup de 2026 en la tanda de penaltis.

  • Raíces católicas y grandes rivalidades

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    Icon Sportswire

    La historia futbolística de la ciudad incluye a numerosos veteranos del Mundial nacidos en el seno de una cultura que existe desde hace generaciones.

    Cuando el fútbol llegó por primera vez a St. Louis en 1875, apenas se parecía al deporte que conocemos hoy. Pero toda historia empieza en algún lugar, y la del fútbol en St. Louis comenzó hace más de 150 años con un partido entre los Blondes y los Brunettes. Fue un encuentro benéfico y el inicio de un vínculo entre el deporte y la comunidad que nunca llegó a romperse del todo.

    La evolución del fútbol llegó de la mano de la Iglesia católica. En el tránsito del siglo XIX al XX, las parroquias locales utilizaron este deporte para ayudar a unir a sus comunidades, formadas por inmigrantes procedentes de toda Europa. Así, el fútbol pasó a formar parte del tejido cultural y religioso de la ciudad. La primera liga comenzó en 1893.

    «Los hombres jugaban y enseñaban a jugar a sus hijos. Estos crecían y, a su vez, se lo enseñaban a los suyos», explica Lange. «Así siguió, generación tras generación, hasta convertirse en parte de lo que significaba crecer en St. Louis. Eso era lo que diferenciaba a St. Louis de otras ciudades».

    Décadas después, ese sistema seguía siendo sólido. De hecho, se hizo aún más fuerte. A medida que las ligas y los equipos locales echaban raíces en la comunidad, el fútbol se integraba cada vez más en la cultura de la ciudad. Jugar al fútbol se convirtió, sencillamente, en algo que hacía la gente de St. Louis, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ser la siguiente en formar parte de aquella tradición.

    «Era el deporte que había que practicar», afirma Jeff Robben, exportero y miembro del Salón de la Fama del Fútbol de St. Louis. «Por supuesto, teníamos béisbol y baloncesto, pero el fútbol era el deporte de la clase media. A los padres les costaba relativamente poco que sus hijos jugaran, y creo que también influía, en cierta medida, la historia del fútbol en St. Louis. Incluso en primaria habíamos oído historias y conocíamos buena parte de esa historia anterior».

    La historia hablaba por sí sola y, a día de hoy, sigue siendo objeto de debate. Figuras actuales como Tim Ream, Josh Sargent, Becky Sauerbrunn y Lori Chalupny se han convertido en referentes locales, pero ¿cómo les habría ido en otras épocas? ¿Qué nivel tenían Brian McBride, Taylor Twellman o Mike Sorber? ¿Y los cinco jugadores de St. Louis que saltaron al campo con la selección masculina de Estados Unidos en el famoso «milagro sobre el césped» de 1950? Son debates apasionados, pero también marcados por el orgullo. Lo mismo ocurre con las rivalidades.

    La rivalidad más intensa surgió dentro de la propia ciudad: Norte contra Sur. Aquellos duelos siguen siendo legendarios. Sin embargo, nunca hubo odio ni desprecio. Al fin y al cabo, todos representaban a St. Louis.

    «Al crecer, surgían rivalidades naturales: jugabas con unos chicos, pero también te enfrentabas a ellos», cuenta Joe Olwig, miembro del Salón de la Fama, exjugador y entrenador que ha dejado su huella en la historia del fútbol de la ciudad. «El siguiente paso era el instituto, y entonces empezabas a jugar con chicos a los que te habías enfrentado y con los que habías rivalizado. Pero ahora eran tus compañeros, tus hermanos y tus mejores amigos, y lo siguen siendo hoy. Eso creaba un ambiente muy competitivo. Al crecer, jugando con unos chicos y enfrentándote a otros, también ibas creciendo en el juego a través de la competición».

    Durante buena parte de la historia del fútbol de la ciudad, cada joven que participaba en esas rivalidades tenía el mismo objetivo: llegar al fútbol universitario, donde podría llevar aquellos duelos a un escenario mayor.

  • Impacto universitario

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    Newscom World

    El fútbol universitario siempre ha ocupado un lugar central en el deporte local de St. Louis.

    Hay una historia que a Bill McDermott le gusta contar sobre su etapa como futbolista universitario. Ocurrió años antes de que se convirtiera en la voz del fútbol en la ciudad y se ganara el apodo de «Mr. Soccer» entre la gente de St. Louis. Cuando empieza a contarla, quienes están sentados a su alrededor en el 1-2-3 Club protestan entre risas. Ya la han oído antes.

    McDermott comienza a hablar de la pareja que formaba en el centro del campo con el legendario Al Trost. Ambos jugaron juntos durante el apogeo del dominio de Saint Louis University y conquistaron títulos de la NCAA. Trost acabó ingresando en el National Soccer Hall of Fame tras disputar 14 partidos con la selección de Estados Unidos, mientras que McDermott se dedicó a la retransmisión deportiva. Y hay una razón para ello.

    «Tengo que contaros lo de mi lesión», dice, provocando las protestas antes mencionadas. «Fue en la espalda».

    Tras una breve pero solemne pausa, McDermott levanta la mirada y remata la historia.

    «¡Se me fastidió de tanto llevar a Al Trost a cuestas por todo el campo!»

    Tanto McDermott como Lange destacan la cantidad de talento que producía St. Louis en su época de esplendor, lesiones de espalda aparte. Había tanto, de hecho, que equipos universitarios de lugares muy alejados de la ciudad empezaron a captar jugadores allí antes de que esa práctica se generalizara. Michigan State e Indiana acudían con frecuencia. Según se cuenta, en una ocasión Joe Morrone, entrenador de UConn, llegó a la ciudad y ofreció a todo un equipo de instituto la oportunidad de jugar para él en Connecticut.

    Para la mayoría de los chicos, no había necesidad ni deseo de marcharse. El fútbol universitario en St. Louis era lo máximo.

    Saint Louis University sigue siendo el equipo más laureado del fútbol masculino de la División I de la NCAA, con 10 títulos nacionales, dos más que Indiana, que ocupa el segundo puesto. Ganó los 10 entre 1959 y 1973, una etapa de dominio sin precedentes en la que participaron Trost y McDermott. Durante aquellos años, mientras la NASL causaba sensación en el fútbol profesional, Misuri era el gran centro del fútbol amateur.

    Pero los Billikens no estaban solos. SIU Edwardsville se encontraba a solo unos 32 kilómetros y ganó el título en 1979. La University of Missouri–St. Louis conquistó un título de la NCAA en 1973. St. Louis Community College–Florissant Valley también tuvo sus buenos momentos, al igual que Quincy University. Todos aquellos equipos se construyeron sobre una base de talento local, y había suficiente, especialmente en los años 60 y 70, para que varios equipos de la ciudad dominaran.

    «No se trataba de jugar para una universidad concreta, sino simplemente de jugar a nivel universitario», dice Lange, «porque había muchas universidades que querían jugadores de St. Louis. Si eras un jugador aceptable o bueno de St. Louis, tenías muchas posibilidades de jugar en un equipo universitario de alto nivel».

    Años antes de publicar sus libros sobre la historia del fútbol en St. Louis, el propio Lange presenció de cerca uno de los partidos más importantes de la historia de este deporte. En 1973, SIU Edwardsville ocupaba el primer puesto a nivel nacional: seguía invicto y no había encajado ningún gol. Se enfrentó a St. Louis University, entonces segundo a nivel nacional. El partido se disputó en el Busch Stadium, estadio de los St. Louis Cardinals. Acudieron más de 20.000 personas.

    «Estaban allí The New York Times y Sports Illustrated, y casi todos los jugadores sobre el campo eran de St. Louis», recuerda Lange. «Creo que fue entonces cuando me di cuenta de verdad de lo importante que es el fútbol en St. Louis y de lo importante que es St. Louis para este deporte a nivel nacional. Ver a todos aquellos jugadores y a toda aquella gente apoyándolos me abrió los ojos. Para mí, aquel fue el momento en que comprendí de verdad la importancia de St. Louis para el fútbol».

    Partidos como aquel respaldan la convicción de Lange. También lo hacen todos los jugadores de la selección que han salido de la ciudad. No faltan momentos sobre el terreno de juego que hayan definido la importancia de St. Louis para el fútbol, especialmente en el torneo que ahora esperan volver a ganar esta semana, casi 40 años después.

  • La Open Cup

    1988 Busch St. Louis Open Cup
    Dave Lange

    St. Louis tiene un largo historial de éxitos en la Open Cup.

    Aunque el partido del miércoles contra el Columbus Crew será la primera oportunidad del St. Louis City SC de ganar la U.S. Open Cup, los éxitos en este torneo no son ninguna novedad para la ciudad. Eso sí, desaparecieron durante generaciones. La esperanza es que regresen esta semana.

    La ciudad de St. Louis ha conquistado 10 títulos de la U.S. Open Cup, una cifra que solo supera Nueva York en la larga historia de la competición. Seis clubes distintos se repartieron esos trofeos. Stix, Baer and Fuller / St. Louis Central Breweries ganó tres veces en la década de 1930, después de que Ben Millers y Scullin Steel levantaran un trofeo cada uno en la de 1920. St. Louis Simpkins Ford consiguió dos títulos, los mismos que St. Louis Kutis SC. El triunfo más reciente llegó en 1988, cuando St. Louis Busch Seniors se impuso a Greek-American A.C. en la prórroga de la final.

    Robben era el portero de aquel equipo. Olwig era su entrenador. Ambos recuerdan aquel día con cariño. Recuerdan lo que sintieron cuando se vieron por detrás en el marcador. También recuerdan la euforia del empate, obra de Pat Olwig en el minuto 71, y del gol de la victoria en la prórroga.

    «Pudimos empatar y darnos una oportunidad gracias a Jeff, que está aquí», dice Olwig. «Nos mantuvo en el partido».

    En aquel momento de la historia del fútbol estadounidense, la U.S. Open Cup era la cima. La NASL había desaparecido y aún faltaban años para la llegada de la MLS. Para los futbolistas estadounidenses, aquel torneo era el mejor lugar para ponerse a prueba, y no era fácil. A veces, encontrar equipo ya era un obstáculo.

    «Siempre nos preguntábamos: “Oye, ¿dónde vamos a jugar? ¿En qué equipo voy a estar este año? ¿Con quién voy a jugar?”», recuerda Robben. «Evidentemente, el Amateur y la U.S. Open Cup eran dos de los torneos en los que más nos centrábamos, pero no era cuestión de decir: “Vamos a intentar ganarlo”. Lo primero era saber si teníamos suficientes jugadores para formar un equipo. ¿Estábamos ya en la liga? ¿Cuándo eran los partidos? ¿Dónde se jugaban?

    »Después pasamos a pensar: “Oye, tenemos un equipo muy bueno y probablemente pueda competir”. Sin la NASL había un vacío, pero nosotros simplemente lo llenábamos con lo que conocíamos».

    El camino en la U.S. Open Cup era agotador, en gran parte porque cualquier equipo tenía que superar primero a sus rivales del Medio Oeste. Para un equipo concreto, salir de Misuri ya era difícil porque, una vez más, el talento local destacaba. Si lo conseguías, tarde o temprano te tocaba avanzar hacia el este o el oeste.

    «En ambas costas había muchos exprofesionales», dice Olwig, «y quizá no todos venían de la NASL, pero sí habían jugado profesionalmente en Europa o en otros lugares. Superar a todos esos jugadores era una prueba durísima. A veces parecía un enfrentamiento entre hombres y niños, pero, de nuevo, todo se reducía al trabajo en equipo, al compañerismo, a la ética de trabajo y a esa mentalidad de equipo que no parte como favorito que, creo, muchos equipos de St. Louis que han tenido éxito quieren encarnar».

    La esperanza es que, el miércoles, el St. Louis City SC se convierta en el último equipo en hacer suyo ese espíritu. Que se sume a una larga lista de campeones y escriba un nuevo capítulo para una ciudad que, tras una espera tan larga, por fin está redefiniendo su identidad al más alto nivel.

  • El pasado se encuentra con el futuro

    St. Louis CITY SC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    El fútbol tiene una larga historia en St. Louis, pero sigue creciendo en la ciudad.

    A pesar de la historia de éxitos de la ciudad en el fútbol a distintos niveles, la MLS nunca tuvo prisa por llegar a St. Louis. Mientras la liga se expandía, nunca se dieron las circunstancias adecuadas, hasta que finalmente llegaron. St. Louis City SC se fundó en 2019, 31 años después del último gran título de fútbol de la ciudad.

    «Creo que esta trayectoria en la US Open Cup es muy especial», dice Olwig, «porque, cuanto más conozcan los nuevos aficionados al fútbol la historia de este deporte en St. Louis, más pasión y energía podremos seguir generando».

    El club ha procurado rendir homenaje a su historia de forma habitual. Antes de la final de la US Open Cup, el Energizer Park acogió un reencuentro del equipo de 1988. Aunque, en cierto modo, no fue un reencuentro como tal. La mayoría de sus integrantes sigue viviendo en la zona. Se ven a menudo, así que las historias que definen a aquel grupo nunca quedan demasiado lejos.

    «Jeff y yo coincidimos hace un par de temporadas en un partido de St. Louis City y fue como si no hubiera pasado el tiempo», dice Olwig. «Es uno de los mejores porteros a los que he entrenado y con los que he tenido la suerte de jugar. Todo esto ha sido especial y creo que nuestro equipo tiene mucha suerte».

    «Tengo la suerte de que el fútbol sea el hilo conductor de mi vida. Gracias a él he conocido a algunos de mis mejores amigos. El fútbol ha sido muy bueno con mi familia y conmigo personalmente. Hubiera o no una liga profesional en aquel momento, el amor por este deporte seguía siendo muy fuerte».

    Cualquier lunes en el 1-2-3 Club, el fútbol forma parte de la conversación. A semanas de la final de la US Open Cup, la expectación ya va en aumento. Representantes de otros grandes deportes llevan prendas de St. Louis City SC y preguntan por la reciente racha de partidos sin perder y por los grandes encuentros que se avecinan. Lange responde a las preguntas, al igual que McDermott. La ilusión crece. Incluso quienes no siguen el fútbol tan de cerca tienen sus opiniones y esperanzas para el partido.

    ¿Podría ser el próximo gran capítulo de una historia repleta de ellos? Sea como sea, la historia continuará en una de las grandes ciudades del fútbol estadounidense. Y esas historias se contarán una y otra vez durante los próximos años.

    «Siempre han salido buenos jugadores de St. Louis», afirma Lange. «Y creo que siempre seguirán saliendo buenos jugadores de St. Louis, por mucho que avance el fútbol en otras ciudades... St. Louis es un lugar que siempre tendrá fama de formar grandes jugadores. Siempre se puede ir allí para encontrarlos».