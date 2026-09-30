«Un gran paso adelante»: Ashley Sanchez regresa y Jaedyn Shaw se queda fuera mientras Emma Hayes toma decisiones valientes para las pruebas ante España. Ganadoras y perdedoras de la USWNT
Desde que Emma Hayes asumió el cargo de seleccionadora de la selección femenina de Estados Unidos, 60 jugadoras han sido internacionales y 56 han sido titulares en un partido.
El Mundial femenino de 2027 está a menos de un año, y en octubre llegan dos partidos contra la España, primera del ranking. Pero Hayes sigue haciendo hueco a jugadoras sin internacionalidades. Aún hay combinaciones que quiere ver y temporadas a nivel de clubes que merecen reconocimiento.
"No somos España y no estamos intentando ser España", dijo Hayes durante la rueda de prensa del martes tras el anuncio de la convocatoria. "Es un equipo excepcional. Son unas merecidas campeonas del mundo y tienen su propia identidad, su propia metodología, igual que nosotras".
La convocatoria de 26 jugadoras que dio Hayes el martes incluyó caras conocidas como la capitana Lindsey Heaps, la centrocampista Rose Lavelle y la lateral Emily Fox. También hubo algunas sorpresas, incluidas cuatro jugadoras sin internacionalidades: la portera Jordan Silkowitz, la centrocampista Evelyn Shores y las delanteras Pietra Tordin y Trinity Byars.
Las cuatro han firmado temporadas destacadas con sus respectivos clubes de la NWSL, mientras que Shores, Tordin y Byars cuentan con una amplia experiencia en el sistema de selecciones juveniles.
La pregunta, sin embargo, es por qué ahora. Con el Mundial cada vez más cerca, ¿cuánto margen hay para seguir experimentando?
“No siempre puedes aparcar el desarrollo de la generación que estará ahí mañana, así que si solo priorizo el Mundial, entonces no tendré la oportunidad para jugadoras que podrían y serán importantes para este equipo en 2028 o 2031”, dijo Hayes.
Se trata de desarrollarse y evolucionar constantemente. Y cuando las jugadoras lo hacen con sus clubes, Hayes se da cuenta. La temporada de Ashley Sanchez con el North Carolina Courage es un ejemplo.
"No vi eso la temporada pasada ni la anterior. Así que creo que ha dado un paso adelante muy importante y, en esta etapa de su carrera, estoy segura de que no quiere desaprovechar las oportunidades que tiene por delante".
Después de cuatro meses sin una concentración ni un partido, la selección femenina de Estados Unidos afronta ahora su mayor prueba hasta la fecha. Para jugadoras como Sanchez, octubre ofrece otra oportunidad de presentar su candidatura antes de la fase de clasificación. Para otras, incluidas Jaedyn Shaw y Ally Sentnor, quedarse fuera de la convocatoria forma parte de un plan a más largo plazo. Tanto las convocadas como las ausencias plantean preguntas sobre cómo va tomando forma el equipo de Hayes.
Ganadora: Ashley Sanchez
Si había una jugadora que Hayes casi tenía que traer a esta concentración, esa era Sanchez.
Con 20 goles en 26 partidos con el North Carolina Courage, Sanchez se ha hecho imposible de pasar por alto. Lidera la carrera por la Bota de Oro de la NWSL y ha igualado el récord de goles en una sola temporada establecido por Temwa Chawinga, del Kansas City.
Su salida del Washington Spirit rumbo al Courage supuso un cambio de aires, pero Sanchez dejó su huella. En su primera temporada en Carolina del Norte, lideró al equipo en goles y asistencias y fue finalista al premio a Centrocampista del Año de la NWSL. Esta temporada, ha llevado ese impacto a otro nivel.
Con la selección nacional, sin embargo, las oportunidades han sido más difíciles de encontrar. Sanchez tuvo una impresionante trayectoria en las categorías inferiores de la selección, pero sus convocatorias con la absoluta no siempre se han traducido en minutos sobre el campo. No jugó en el Mundial femenino de 2023 y su última aparición con la USWNT fue en 2024. Aunque fue convocada para la concentración de enero de 2025, la espera para volver a vestir de rojo, blanco y azul ha sido larga.
«Creo que Ashley ha hecho una temporada extraordinaria, no solo por la cantidad de goles que ha marcado, sino también por la regularidad de su rendimiento. Creo que se ha ganado esto por lo que ha hecho esta temporada», dijo Hayes durante la rueda de prensa del martes.
«Tuve una conversación con [el entrenador del Courage] Mak [Lind], que habló de forma muy elogiosa sobre su madurez esta temporada; su deseo de volver de verdad a la selección nacional. Y ella lo ha demostrado con su comportamiento. Creo que el siguiente paso para ella es mantener esa regularidad».
Perdedora: Jaedyn Shaw
Shaw nunca se había sentido tan a gusto en Gotham FC. Está jugando con libertad, marcando goles y recientemente se convirtió en la jugadora más joven de la historia de la NWSL en alcanzar los 25 goles en temporada regular en su carrera. Ese estado de forma hizo que su ausencia de la convocatoria de octubre llamara la atención. Para Shaw, eso supone perder una oportunidad de medirse a España.
Sin embargo, Hayes quiere darle minutos importantes en esta ventana. Shaw y Ally Sentnor se unirán a la sub-23, donde pueden tener más tiempo de juego del que probablemente recibirían con el equipo absoluto. U.S. Soccer ha puesto cada vez más el foco en mantener conectados a los dos grupos, con jugadoras que pasan de uno a otro en función de las oportunidades y de las necesidades de desarrollo. Ambas siguen formando parte de los planes de Hayes.
«La decisión de que tanto Jaedyn como Ally [Sentnor] estuvieran con la sub-23 se debió a que es una ventana de dos partidos», dijo Hayes. «No hice jugar a Jaedyn en la última concentración contra Brasil y, como he dicho muchas veces, quiero priorizar el desarrollo de las jugadoras, y no quiero que las jugadoras con menos experiencia estén siempre sentadas en el banquillo y jueguen pocos minutos... Siguen siendo una parte central de nuestros planes».
Ganadora: Trinity Rodman
Trinity Rodman ha tenido un año para recordar, y aún no ha terminado.
Arrancó 2026 firmando el mayor contrato de la historia del fútbol femenino, un acuerdo de tres años para seguir en el Washington Spirit. Desde entonces, ha sido una habitual en las convocatorias de la USWNT y ha marcado 11 goles, la cifra más alta del equipo, para el Spirit.
Lejos del campo, ha viajado de un lado a otro para apoyar a su novio, Ben Shelton, en torneos de tenis, incluido el U.S. Open 2026, donde alcanzó la final.
Por el camino, también ha trabajado para cerrar las carencias de su propio juego. Y Hayes está especialmente orgullosa de ese progreso.
«Antes que nada, estoy muy orgullosa de Trinity Rodman. Lo estoy», dijo Hayes. «Hablé con ella hace quizá una semana y hablamos de cómo estaba por estas fechas el año pasado, de los desafíos por los que estaba pasando, y de cómo ha trabajado tan duro para cerrar las carencias que necesitaba cerrar y desarrollar una fortaleza, una resiliencia física...»
Ese crecimiento también se ha extendido a su liderazgo.
«Creo que ha progresado en su liderazgo. Hablamos mucho de eso. Se enorgullece muchísimo de ser una gran compañera de equipo, y se enorgullece muchísimo de demostrar con el ejemplo que puede liderar. Siempre está pidiendo liderar, algo que me encanta absolutamente, y marca la diferencia de muchísimas maneras», continuó Hayes.
Perdedora: Naomi Girma
Naomi Girma entró en la convocatoria de 26 jugadoras, pero Hayes no tardó mucho en expresar su preocupación por el estado físico de la central.
«Naomi Girma recibió un golpe en el entrenamiento de hoy. No estoy del todo segura de si Naomi estará en la convocatoria, pero seguro que informaremos de algo si ese es el caso. Puede que ese sea el único cambio que tengamos que hacer», dijo Hayes en directo durante la rueda de prensa.
El estado de forma de Girma para competir ha sido motivo de preocupación, especialmente porque no ha jugado en ninguno de los partidos del Chelsea en la Women's Super League (WSL) esta temporada. Girma también se quedó fuera de la convocatoria para los partidos de la USWNT contra Brasil, en Brasil, a principios de año debido a una lesión.
Si no se considera que Girma está en condiciones de jugar en la concentración y contra España, existe una preocupación real por la posición de central. La USWNT ya cuenta con la baja de una defensa, Emily Sonnett, por lo que dependerá en gran medida de Tierna Davidson, Kennedy Wesley y Tara Rudd, todas ellas jugadoras capaces, pero la experiencia de contar con una pareja formada por Girma y Sonnett contra un equipo como España sí parece una ausencia desafortunada para Estados Unidos.
«Tengo que pensar en las jugadoras que están disponibles, y por eso siempre he insistido en que tenemos que desarrollar un grupo más amplio de jugadoras, porque así de rápido puede pasar algo», dijo Hayes. «Podríamos encontrarnos en situaciones como en esta misma concentración, en la que quizá estemos sin dos de nuestras centrales titulares. Si no preparo a las jugadoras para que estén listas, entonces no estaré haciendo mi trabajo».
Ganadora: Trinity Byars
Para cualquiera que siga la NWSL, Byars es un nombre familiar. La delantera puede jugar como 9, como 10 o incluso como 8, y está firmando una temporada destacada con el San Diego Wave, con 10 goles y dos asistencias. Pero hasta ahora nunca había sido convocada con la selección absoluta.
En agosto, la jugadora de 23 años se convirtió en apenas la segunda futbolista en la historia del Wave en alcanzar los dobles dígitos de goles en una temporada, uniéndose a Alex Morgan, que marcó 15 en 2022.
Byars no es una desconocida para el sistema de la selección, eso sí. Representó a Estados Unidos en el Mundial femenino sub-17 de 2018 y en el Mundial femenino sub-20 de 2022, y también ha pasado por la sub-23. Ahora, Hayes quiere ver qué puede aportar al grupo absoluto.
«Luego tienes a Trinity Byars», dijo Hayes, «que está entre las cuatro máximas goleadoras del país. No siempre encuentras muchas 9 que puedan combinar bien la capacidad de atacar el espacio y de venir al apoyo, y creo que ha estado brillante. Y no quiero esperar para verla».