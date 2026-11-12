Tom Hindle: No, porque no es el lugar adecuado para nadie. Nadie puede cambiar de verdad este club hasta que se acometan cambios estructurales importantes. Es muy posible que todo acabe en un fracaso rotundo y que la reputación de Pochettino quede algo empañada.

SIN EMBARGO, ¿ha habido alguna vez un entrenador más adecuado para el Manchester United actual? Pochettino sabe trabajar con los jóvenes. También sabe moverse en la política interna. Es cercano, pero no ingenuo; encantador, pero firme. Así que no, probablemente esto no acabe bien. Pero Pochettino ha demostrado una y otra vez que le gustan los retos. Este es el mayor de todos.

Alex Labidou: Es una pregunta difícil. El Manchester United lleva más de una década atravesando distintos grados de desorden, pese a algún éxito ocasional. Es un club que gasta sumas enormes sin mantener una estrategia deportiva coherente. Ante tanto caos, la respuesta sensata sería no.

Sin embargo, Pochettino resulta interesante. Su dominio del lenguaje de LinkedIn le vendría bien en un club que siempre pide a la gente que crea en el siguiente proyecto. Además, su trayectoria en el desarrollo de jugadores jóvenes le da algo tangible que ofrecer.

Uno de los mayores problemas del United es convertir el potencial de sus canteranos en éxitos sostenidos en el primer equipo. Parte de ello depende de cómo se gestione a esos jugadores: ¿alguien ha dicho Kobbie Mainoo? Si hay talento en la cantera esperando una oportunidad, Pochettino sería una opción convincente para desarrollarlo.

Ryan Tolmich: Está claro que es el club al que quería ir desde hace bastante tiempo. Su admiración por Sir Alex Ferguson es bien conocida, al igual que su deseo de regresar a Inglaterra. En ese sentido, ha conseguido lo que quería. Sin embargo, nadie sabe cómo acabará esto. Llega a un club deteriorado y venido a menos y, siendo realistas, quizá sea el mejor momento para hacerlo. Pero también podría ser otra trampa para otro entrenador incapaz de arreglar algo que ya está demasiado roto.