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Poch Rondo 1-1GOAL

The Rondo, edición Mauricio Pochettino: ¿Puede enderezar el rumbo del Manchester United? ¿Ha sido un éxito su etapa al frente de la selección masculina de Estados Unidos? ¿Quién podría sustituirlo?

Mauricio Pochettino podría cambiar la selección masculina de Estados Unidos por el ya conocido caos del Manchester United. Los redactores de GOAL debaten sobre su legado, sus posibilidades de revitalizar al United y quién debería dirigir después a la selección estadounidense.

Thomas Hindle y Ryan Tolmich
Traducido por

  • Adiós, Mauricio.

    Parece que la etapa de Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos ha terminado. Según se informa, el técnico tiene prácticamente cerrado un acuerdo para convertirse en entrenador del Manchester United tras el parón de selecciones. El Manchester United habría contactado directamente con Estados Unidos y estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. Asunto resuelto.

    ¿Y qué balance hacemos de todo esto? Para empezar, parece que Estados Unidos obtendrá un enorme beneficio. Gracias por los 10 millones de dólares, chicos. Pero hay preguntas más importantes sobre la situación del equipo durante la etapa de Poch. Con la derrota ante Bélgica en octavos de final como desenlace de su recorrido en el Mundial y sin grandes títulos que exhibir, ¿puede considerarse un éxito su etapa?

    Es difícil decirlo. Desde luego, Pochettino ha ampliado el grupo de jugadores disponibles y ha revitalizado al equipo. Pero los logros tangibles han sido más difíciles de conseguir. Y luego está la cuestión de quién le sustituirá. Ya se ha mencionado al exentrenador del Manchester City Pep Guardiola. Hay mucho que analizar, y eso es precisamente lo que hacen los redactores de GOAL en otra entrega de... The Rondo.

  • ¿Es el Manchester United el destino adecuado para Pochettino?

    bruno fernandes
    (C)Getty Images

    El Manchester United cuenta con un enorme talento, pero le ha costado encontrar su mejor nivel a las órdenes de Michael Carrick.

    Tom Hindle: No, porque no es el lugar adecuado para nadie. Nadie puede cambiar de verdad este club hasta que se acometan cambios estructurales importantes. Es muy posible que todo acabe en un fracaso rotundo y que la reputación de Pochettino quede algo empañada.

    SIN EMBARGO, ¿ha habido alguna vez un entrenador más adecuado para el Manchester United actual? Pochettino sabe trabajar con los jóvenes. También sabe moverse en la política interna. Es cercano, pero no ingenuo; encantador, pero firme. Así que no, probablemente esto no acabe bien. Pero Pochettino ha demostrado una y otra vez que le gustan los retos. Este es el mayor de todos.

    Alex Labidou: Es una pregunta difícil. El Manchester United lleva más de una década atravesando distintos grados de desorden, pese a algún éxito ocasional. Es un club que gasta sumas enormes sin mantener una estrategia deportiva coherente. Ante tanto caos, la respuesta sensata sería no.

    Sin embargo, Pochettino resulta interesante. Su dominio del lenguaje de LinkedIn le vendría bien en un club que siempre pide a la gente que crea en el siguiente proyecto. Además, su trayectoria en el desarrollo de jugadores jóvenes le da algo tangible que ofrecer.

    Uno de los mayores problemas del United es convertir el potencial de sus canteranos en éxitos sostenidos en el primer equipo. Parte de ello depende de cómo se gestione a esos jugadores: ¿alguien ha dicho Kobbie Mainoo? Si hay talento en la cantera esperando una oportunidad, Pochettino sería una opción convincente para desarrollarlo.

    Ryan Tolmich: Está claro que es el club al que quería ir desde hace bastante tiempo. Su admiración por Sir Alex Ferguson es bien conocida, al igual que su deseo de regresar a Inglaterra. En ese sentido, ha conseguido lo que quería. Sin embargo, nadie sabe cómo acabará esto. Llega a un club deteriorado y venido a menos y, siendo realistas, quizá sea el mejor momento para hacerlo. Pero también podría ser otra trampa para otro entrenador incapaz de arreglar algo que ya está demasiado roto.

  • ¿Puede Pochettino darle la vuelta a la situación de verdad?

    Alex Ferguson Jim Ratcliffe 2025

    Ningún entrenador ha demostrado ser capaz de suceder a Sir Alex Ferguson en el Manchester United.

    TH: No con la estructura actual del club. Haría falta un cambio estructural real, a todos los niveles, para que Pochettino pudiera de verdad hacer que esto funcionase. Necesitaría no solo paciencia por parte de la directiva, sino también garantías de que el club está dispuesto a «sufrir» en el presente sin perder de vista el futuro. Ningún entrenador ha recibido eso en una década. ¿Por qué iba a ser diferente con Poch?

    AL: Depende de la paciencia y de si el United puede ofrecer a un entrenador algo parecido a una base estable. Jose Mourinho, Ruben Amorim y Louis van Gaal llegaron con éxitos a sus espaldas en otros equipos. También cometieron errores en el United, pero los problemas del club han perdurado pese al paso de un entrenador tras otro.

    Pochettino necesitaría tiempo, fichajes que encajen con su planteamiento y claridad sobre quién toma las decisiones deportivas. Al United le ha costado mantener esa combinación. Una cosa es gastar dinero y otra, gastarlo de forma constante en jugadores que encajen en un plan.

    Si eso cambia, entonces sí, Pochettino podría darle la vuelta a la situación. Pero ya hemos oído muchas veces promesas de un nuevo comienzo en el United.

    RT: Alguien tiene que hacerlo, ¿no? El club es un desastre, pero seguramente es una marca demasiado grande como para seguir así para siempre. Para sacar a un club de un agujero como este basta con una visión acertada y un poco de paciencia. La gran pregunta es si Pochettino contará con esa paciencia. Esto llevará tiempo. Veremos si el Manchester United está dispuesto a dárselo.

  • ¿Esto deja en mal lugar a U.S. Soccer? ¿O era inevitable su salida?

    FBL-USA-POCHETTINO
    AFP

    Pochettino firmó un contrato de cuatro años antes de marcharse al Manchester United.

    TH: Siempre quedas en evidencia cuando el tipo al que acabas de dar un contrato enorme de cuatro años se marcha en cuanto tiene la primera oportunidad, ¿no? Claro, el Manchester United es un club enorme. Es un puesto de enorme importancia. Nadie puede rechazarlo, la verdad. Pero es un pequeño bofetón para Estados Unidos, que ahora tiene que volver a replantearse las cosas en cierta medida.

    AL: No creo que un posible fichaje por el Manchester United deje en mal lugar a U.S. Soccer. Consiguió que uno de los entrenadores más reconocidos dirigiera a la selección durante un Mundial y después aseguró su renovación. Fue un compromiso importante por ambas partes, aunque tener que buscar otro entrenador tan pronto plantearía preguntas legítimas sobre la continuidad. El United también es un caso único. Pese a todos sus problemas, sigue siendo uno de los tres puestos más importantes del fútbol mundial. La percepción sería muy distinta si Pochettino se marchara al Crystal Palace o al Fulham, por ejemplo.

    RT: ¡Los deja muy bien! Cobraron más de 10 millones de dólares para que Pochettino dirigiera cuatro (¿seis?) partidos más antes de marcharse. Ese dinero contribuirá a contratar a su sustituto y también supone un gran premio de consolación para un entrenador que, evidentemente, deseaba este cambio. No hay nada vergonzoso en perder a un entrenador a manos de un club tan grande como el Manchester United y, aunque lo hubiera, la federación puede secarse las lágrimas como Woody Harrelson en Zombieland hasta que elija al nuevo entrenador.

  • ¿Cuál es su legado en la selección masculina de Estados Unidos?

    Alex Freeman, USMNT
    GOAL

    La selección de Estados Unidos de Pochettino vivió algunos grandes momentos, pero finalmente se quedó corta en el Mundial.

    TH: ¿Ni fu ni fa? Quiero decir, hizo una remodelación bastante buena, por así decirlo, integró a varios jugadores en el equipo y obtuvo más o menos los resultados que cabía esperar. Pero, si se mira el panorama general, persisten las dudas. ¿Debería haber llevado a un grupo de suplentes y haber ganado a México en la Copa Oro? ¿Debería haber ganado a Bélgica con el equipo al completo, en medio de una tormenta política? No. Pochettino ganó lo que cabía esperar que ganase y perdió donde cabía esperar que perdiese. Ni más ni menos.

    AL: Si se marcha ahora, el balance sería desigual. En el lado positivo, Pochettino ha ampliado el abanico de jugadores hasta niveles que los aficionados al fútbol estadounidense no habían visto antes y ha cuestionado la jerarquía establecida. Creó un entorno en el que ni siquiera Christian Pulisic estaba libre de escrutinio y rechazó la idea de un equipo A y un equipo B. El mensaje era claro: la reputación por sí sola no debía garantizarle un puesto a nadie.

    En el lado negativo, el Mundial que Estados Unidos disputó en casa terminó con una derrota por 4-1 ante Bélgica en octavos de final. Por mucho que se avanzara en otros aspectos, ese no fue el salto adelante que se esperaba de su nombramiento.

    También está la especulación recurrente sobre su futuro. No rehuyó coquetear con esas oportunidades. Teniendo en cuenta que entrenar a una selección, con un sueldo muy elevado y alojamiento, es un honor, eso debió de sentar mal a algunos. Tras sus primeros cuatro meses en el cargo, parecía dispuesto a tener un pie fuera, y esperemos que eso cambie si se marcha con su sucesor. 

    RT: Es complicado. ¿Cambió la cultura? Objetivamente, habría que decir que sí. ¿Sirvió eso de mucho? Objetivamente, habría que decir que no. No hubo títulos ni victorias de prestigio ante una selección de élite. Sobre el terreno de juego hubo fútbol ofensivo, pero los resultados siguieron siendo más de lo mismo. Por eso, el verdadero juicio sobre Pochettino se basará en los cimientos que dejó, sobre todo porque no se quedará para ver cómo se desarrolla lo que se construya sobre ellos.

  • ¿Adónde irán ahora?

    Pep Guardiola
    (C)Getty Images

    Pep Guardiola ya ha sido vinculado al puesto de seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos.

    TH: Ya se ha empezado a hablar de Pep Guardiola, y está muy bien. Pero es una opción muy improbable y tampoco sería la decisión acertada. Estados Unidos necesita a alguien capaz de construir este proyecto desde dentro, con criterio táctico y que además conozca el sistema a la perfección. Irónicamente, el entrenador ideal para ello dirige ahora a Canadá y ha dejado absolutamente claro que nunca, nunca, nunca será seleccionador de Estados Unidos. Así que B.J. Callaghan, que ha hecho maravillas con el Nashville SC y también tuvo una buena etapa como interino, es una elección evidente. Hay que darle las riendas, capear el temporal si los resultados se complican un poco y Estados Unidos llegará en una buena situación a 2030.

    AL: Los aficionados y algunos medios quieren a Guardiola, y es fácil entender por qué. Se puede defender que es el mejor entrenador de clubes de todos los tiempos. La pregunta es cómo funcionarían sus métodos en el fútbol de selecciones, donde un técnico dispone de mucho menos tiempo de entrenamiento y no puede fichar jugadores para cubrir carencias concretas.

    También hay que tener en cuenta su intensidad y las expectativas que generaría su llegada. Este sigue siendo un grupo relativamente joven que está definiendo su identidad. Podría ser una repetición, con mayor repercusión, de algunos de los problemas que afrontó Jurgen Klinsmann.

    Mi preferencia sería Pellegrino Matarazzo o B.J. Callaghan. Matarazzo es estadounidense, ha desarrollado su carrera como entrenador en Europa y ha tenido éxito en Alemania y España. Callaghan ha hecho un trabajo impresionante en Nashville y ya conoce el entorno de la selección. Steve Cherundolo también merece una consideración seria por sus éxitos en LAFC. El problema sería la percepción: ¿resulta tan atractivo ascender al seleccionador de la sub-23 como traer a un técnico de fuera con una gran reputación?

    RT: Depende. ¿Todo el dinero de la rescisión irá directamente al presupuesto para contratar a un nuevo entrenador, o se retirarán los donantes que aportaron los fondos para Pochettino ante la falta de retorno de la inversión? Esa es la gran pregunta y, más allá de eso, tampoco hay garantías de que entrenadores como Guardiola o Didier Deschamps quieran el puesto. La buena noticia es que Estados Unidos tiene cuatro meses para resolverlo antes de los próximos partidos oficiales, lo que le da tiempo para explorar todas las opciones, sea cual sea el camino que decida tomar.

  • ¿Qué atractivo tiene el puesto de seleccionador de Estados Unidos?

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino se ganó el cariño del público estadounidense durante el Mundial.

    TH: Bastante, aunque no sea una apuesta totalmente segura, por usar un americanismo. La mayoría de los puestos de primer nivel en Europa resultan más atractivos. La salida de Pochettino demuestra, además, que los puestos en los grandes clubes se valoran más. Pero ¿como oportunidad para intentar construir una selección con impulso y ambición? No está nada mal.

    AL: Debería resultar muy atractivo. Se podría decir que Estados Unidos cuenta con el grupo de jugadores más talentoso de su historia, con futbolistas consolidados en grandes clubes y jóvenes promesas con hambre capaces de disputarle el puesto a cualquiera que se acomode.

    Hay selecciones mejor preparadas para ganar de inmediato. Pero Estados Unidos ofrece a quien asuma el banquillo mucho talento y margen para dejar una huella duradera, sin las expectativas de ganar un título o fracasar que acompañan a las potencias tradicionales.

    Quien convierta ese potencial en avances significativos en el mayor escenario podría dejar un legado importante. Debería ser una propuesta bastante convincente.

    RT: Claro, pero depende de lo que busque cada entrenador. ¿Está agotado del fútbol europeo? ¿Quiere algo con menos presión? ¿Le atrae la idea de recorrer Estados Unidos de un lado a otro, escuchar música country y comer en Chick-fil-A, como hizo Poch? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es «sí», es un puesto estupendo. Se paga bien, el grupo de jugadores es cada vez mejor y tiene la oportunidad de convertirse en un héroe. Aun así, algunos entrenadores valoran el trabajo cotidiano, algo que este puesto no ofrece. Es una decisión personal, pero seguro que hay alguien a quien le interesa.