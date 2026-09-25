The Rondo: ¿Debe ser titular Cavan Sullivan? ¿Puede Gio Reyna dejar su huella? La joven selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino se pone a prueba ante Perú

Bien, ha llegado el momento de poner a prueba hasta qué punto de verdad es profundo este grupo de jugadores. Mauricio Pochettino se pasó los primeros 18 meses de su etapa al frente de la USMNT echando un vistazo a prácticamente todos los jugadores sénior de Estados Unidos que tenía a su disposición. Algunos tuvieron minutos pese a tener pocas opciones de entrar en su convocatoria para el Mundial, en serio, la mitad del equipo de GOAL estaba decepcionada por no recibir la llamada. Ahora le toca a la siguiente generación.

Esta plantilla de la USMNT está entre las más jóvenes jamás reunidas a nivel absoluto, y está salpicada de ese tipo de promesas muy bien valoradas en las que la selección quizá no suele confiar. Aunque, por otro lado, esta también es una ventana bastante intrascendente. Cuatro amistosos contra equipos decentes, sí. Pero como no hay nada en juego, ¿por qué no apostar por los jóvenes? Ese parece ser el razonamiento, al menos.

Entonces, ¿qué significa realmente este joven plantel? ¿Vale la pena seguir a alguno de ellos? ¿Y qué resultado sería un éxito contra Perú el sábado por la noche? GOAL desglosa todo en otra edición de... The Rondo.