El caso de Brunais es un ejemplo. Lo primero que le dijeron en su primera concentración con Estados Unidos fue que probablemente no tenía el nivel suficiente para entrar en la selección. Era 2015, y Sharp lo había descubierto a través de un programa deportivo para veteranos en Atlanta. El entrenador, un escocés orgulloso que no tenía reparos en ser sincero con Brunais, le dijo que no alcanzaba el nivel necesario para jugar en el equipo.

«Fue bastante sincero. Me dijo que no estaba seguro de que volviera», reconoció Brunais.

Sharp recuerda aquella conversación de otra manera. Según él, se trataba más bien de una forma de gestionar al jugador. Brunais tenía cualidades, sin duda: había jugado de vez en cuando durante su etapa en el ejército. Pero necesitaba un empujón. Sharp pensó que decirle al exmilitar que «no era lo bastante bueno» podía ser la mejor manera de lograr que diera lo mejor de sí.

«Son deportistas de élite. Por su trayectoria, es alguien a quien hay que decirle las cosas como son. Y él, por naturaleza, se lo toma como un reto para mejorar», explicó Sharp.

Y Brunais, por supuesto, no se rindió. Tuvo otra oportunidad más adelante, en 2015. Para entonces, ya había convencido a Sharp, que lo incluyó en el equipo paralímpico. Poco después se convirtió en un habitual. Estados Unidos lo eligió abanderado para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

Tres meses después, en un acto en la Casa Blanca de reconocimiento a los deportistas olímpicos estadounidenses, el presidente Barack Obama invitó a dos atletas a subir al escenario. Una era la gimnasta Simone Biles, que ganó cinco medallas y se convirtió en una estrella internacional. El otro era Brunais, cuyo equipo terminó séptimo. Para Sharp, sin embargo, era la elección perfecta.

«Eso demuestra cómo es él y por qué lo reconocieron», dijo Sharp.

En la actualidad, Brunais suma 53 internacionalidades y ha formado parte de ocho convocatorias para el Mundial.

Pero no todos estos jugadores son veteranos militares cuyas lesiones pusieron fin a su servicio. Algunos llegaron a este deporte por caminos muy distintos y, pese a sus limitaciones, son sencillamente muy buenos.

Uno de ellos es John Sullivan. De bebé sufrió una lesión cerebral traumática que afectó gravemente a la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Tuvieron que extirparle parte del cráneo. Sin embargo, nada de eso le quitó las ganas de jugar al fútbol. En cierto modo, era el único deporte que podía practicar físicamente.

«De pequeño jugaba al fútbol porque mi hermana también jugaba y, además, porque no podía participar en otros deportes. En Estados Unidos son populares el baloncesto, el fútbol americano y el béisbol; son deportes que tradicionalmente practican los niños y las niñas. Pero el fútbol era el único en el que no solo podía participar, sino también destacar», explicó Sullivan.

Sullivan empezó en el fútbol infantil y siguió jugando durante toda la secundaria. También compitió a niveles más altos y jugó con regularidad en el único club organizado de una localidad relativamente pequeña. Eso le ayudó a perfeccionar sus habilidades y a convertirse en un centrocampista completo con olfato de gol.

Pero, según admitió, aquello también tenía sus límites. Al encontrarse con los mismos jugadores en todas las categorías de edad, en un entorno en el que todos se conocían, se sentía encasillado socialmente. Expresarse tal como era tampoco resultaba fácil. Sullivan es gay y, junto con su discapacidad, eso hacía que relacionarse con los demás en una pequeña localidad de Arizona fuera complicado a veces.

«Ser gay y tener una discapacidad en el mundo del deporte era realmente difícil. Por eso, ahora esas dos cuestiones me importan mucho. Creo que reprimía mi personalidad en el equipo por ambas razones», dijo Sullivan. «Eran los mismos jugadores todos los años… Tardé entre tres y cuatro años en salir de mi caparazón y dejar de ser tan tímido».

El éxito sin duda ayudó. Llegó a la selección por una vía diferente. En 2017 vio una publicación en redes sociales que invitaba a los jugadores que cumplieran los requisitos a ponerse en contacto. Sullivan la ignoró al principio, pero el algoritmo seguía mostrándosela. Al final cedió y envió un correo electrónico a Sharp.

A Sharp le bastó con ver unos cuantos vídeos para convencerse.

«No fue nada extraordinario. Simplemente me dieron una lista de ejercicios que tenía que hacer entre conos. No hacía falta grabar ningún partido, lo cual es curioso, porque supongo que se arriesgaron conmigo sin saber si tenía el nivel suficiente para participar en una concentración. Pero salió bien», contó Sullivan.

Es un habitual desde 2017. Fue titular en el partido inaugural del Mundial. Curiosamente, después de jugar con Estados Unidos recibió en Instagram numerosas disculpas de los chicos que se burlaban de él cuando era pequeño.

«Siempre que estamos de pie durante el himno, pienso en los niños pequeños con parálisis cerebral y con discapacidades como la mía, que quieren sentirse incluidos y quizá lo están pasando mal en sus colegios de primaria, que sienten que no encajan allí. Quiero hacerles saber que hay un camino para alcanzar cualquier objetivo que tengan, sea en el deporte o fuera de él», afirmó.