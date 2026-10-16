¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Gio Reyna 1-1GOAL

«Seguir construyendo a partir de lo que he venido haciendo»: Gio Reyna por fin encuentra su ritmo con la selección de Estados Unidos y el Estrasburgo, pero ¿podrá dar un golpe sobre la mesa ante el PSG?

El centrocampista disputó los cuatro partidos durante el parón de selecciones, pero este fin de semana tiene otro encuentro importante contra el Paris Saint-Germain.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Aproximadamente una hora antes del inicio del partido, la selección de Estados Unidos anuncia su once inicial. Durante el último parón de selecciones, hubo un nombre que apareció siempre: Gio Reyna. En una concentración marcada por las rotaciones, fue el único jugador que se mantuvo en el once.

    Por sí solo, eso no significa gran cosa. ¿Y qué si Mauricio Pochettino eligió siempre al mismo jugador? Al fin y al cabo, son deportistas profesionales. Pero que ese jugador fuera Reyna sí era significativo para quien sepa por lo que ha pasado en los últimos años.

    Mientras Reyna seguía siendo titular, empezó a circular un dato: era la primera vez en su carrera que encadenaba siete partidos en el once inicial. Han pasado siete años desde que irrumpió en el Borussia Dortmund, pero el centrocampista de 23 años nunca había tenido una racha así. Por primera vez en su carrera, Reyna está lo bastante en forma para jugar y, más importante aún, está jugando bien.

    Su etapa en el Borussia Dortmund ha quedado atrás. Ahora está en el Strasbourg, donde busca asentarse en la Ligue 1 tras varios años difíciles en Alemania. Las lesiones fueron la única constante durante años cruciales para su desarrollo. Ahora Reyna lucha por convertirse en un jugador fijo tanto en su club como en la selección. Tiene talento para conseguirlo.

    «Ahora solo pienso en seguir adelante, y es bastante sencillo: seguir construyendo sobre lo que he venido haciendo», dijo Reyna al término de la concentración de la selección de Estados Unidos. «Acudir cada día, entrenarme, recuperarme y hacer todo lo necesario para prepararme mental y físicamente para cada entrenamiento y cada partido».

    «Pero me encuentro bien y me siento más seguro cada vez que salto al campo».

    La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿aguantará físicamente? Por primera vez en su carrera, Reyna da señales de que la respuesta podría ser «sí», y eso supone un avance crucial tanto para el Strasbourg como para la selección de Estados Unidos.

  • Comenzando en Estrasburgo

    FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-STRASBOURG
    AFP

    Reyna ha encontrado un nuevo destino en la Ligue 1 tras varios años difíciles en la Bundesliga.

    Cuando se habló de una posible salida de Reyna del Borussia Monchengladbach este verano, no era ningún misterio lo que necesitaba: minutos. Reyna necesitaba jugar, sin importar cómo ni dónde.

    «En el fondo, confío mucho en mi capacidad y en lo que puedo hacer cada vez que salto al campo», declaró a GOAL justo antes del Mundial. «Por supuesto, no es tan fácil cuando sabes que quizá vas a jugar 20 minutos. Así que el ritmo que te da jugar partido tras partido importa, y creo que eso es lo que busco para dar el siguiente paso en mi carrera».

    Hay varias razones por las que Reyna no ha podido dar ese siguiente paso entre los 19 años y los 23 que tiene ahora. ¿La principal? Las lesiones. Desde la temporada 2021-22, Reyna ha tenido que perderse partidos en 15 ocasiones distintas. Algunas ausencias fueron breves, por causas como una enfermedad. Otras fueron más prolongadas: una distensión en la ingle, una lesión en la pierna y varios problemas musculares.

    Aun así, el talento estaba ahí, y por eso el Estrasburgo decidió apostar por él. Hasta ahora, Reyna ha dado muestras de por qué merecía la pena hacerlo. No ha deslumbrado, pero sí ha dejado buenos momentos y ha marcado un gol en los 335 minutos que ha disputado hasta ahora. Estamos en octubre, pero esos 335 minutos son significativos. Jugó solo 439 en total durante la campaña 2021-22, 625 en la 2022-23, 515 en la 23-24, 350 en la 2024-25 y 520 la temporada pasada. Si todo va según lo previsto, para el invierno Reyna habrá jugado más minutos que en cualquier temporada desde su irrupción en la 2020-21.

    «Siento que estoy volviendo a ser plenamente yo mismo y me encuentro muy bien», dijo Reyna. «Creo que he empezado bien esta temporada en mi club y que ahora también estoy trasladando eso aquí».

    Además de esos minutos, Reyna dispuso de bastante tiempo de juego con la selección de Estados Unidos, lo que podría suponer un importante punto de inflexión para el centrocampista de 23 años.

  • «Gio siempre ha sido un jugador de primerísimo nivel»

    United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    El centrocampista fue titular en cuatro partidos en 11 días durante el parón de selecciones.

    Durante años, distintas personas dentro y en el entorno de la selección de Estados Unidos han hablado de lo importante que podría llegar a ser Reyna. Pochettino lo calificó de «especial» antes del Mundial, y su disparo con el exterior del pie ante Turquía le dio la razón. Sin embargo, Reyna nunca ha sido una opción de referencia. Su papel de suplente en el Mundial de 2022 fue controvertido, pero este verano no había nada que discutir sobre el hecho de que no fuera titular.

    Aun así, pese a sus problemas físicos, Reyna ha participado por lo general cuando ha estado en condiciones de jugar. Y hay un motivo.

    «Gio siempre ha sido un jugador de primerísimo nivel», dijo Tyler Adams, capitán de la selección de Estados Unidos. «Ahora que ha encadenado varios partidos, ha quedado claro. Creo que eso es muy importante para él y para sacar su mejor versión. Va a ser un jugador muy importante para nosotros de aquí en adelante».

    Fue un jugador muy importante para la selección de Estados Unidos en la última concentración. En el primer partido de la ventana internacional, ante Perú, Reyna asistió a Justin Ellis a los pocos minutos de comenzar el encuentro. Ante Chile, también dio el pase para un gol de Julian Hall. Después jugó 82 minutos a buen nivel ante México y, frente a Canadá, provocó cinco faltas en 45 minutos. En cierto modo, resistir todas esas faltas fue un avance tan importante como las asistencias.

    «Es lo que hay», dijo Reyna sobre las faltas que recibió ante Canadá. «Es parte del juego. Estoy acostumbrado. También forma parte del trabajo de un atacante».

    Esa era, por supuesto, una de las funciones de Reyna. Tenía otra: la de mentor.

  • Asumir el liderazgo

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    El centrocampista ha asumido un nuevo papel de liderazgo tanto en su club como en la selección.

    En los días previos a la concentración, preguntaron a Justin Ellis, uno de los 13 recién llegados a la selección de Estados Unidos, con quién tenía ganas de jugar. ¿Su respuesta? Reyna, un jugador al que admira desde hace mucho tiempo.

    «Eso te hace sentir un poco viejo», dijo Reyna.

    Tras pasar tiempo con Reyna, Ellis habló maravillas de su nuevo compañero. Fue Reyna quien lo apartó del grupo la noche anterior a su debut con la selección de Estados Unidos y le dijo que le daría una asistencia para marcar un gol. Y así lo hizo. Ellis, Mathis Albert y Cole Campbell afirmaron que Reyna los había ayudado en su camino. Hay una razón por la que se le dio tan bien: su capacidad para conectar con esa nueva generación como jugador que, hace apenas unos años, estaba en su misma situación.

    «Gio está a medio camino entre estos jóvenes y yo», dijo Adams. «Ver a alguien con esa experiencia que puede decir: “Esto es lo que yo hacía hace cuatro años”, o conversar e integrarse con ellos, crea un puente que creo que es importante para que muchos de estos jóvenes se sientan cómodos en su entorno».

    Y no ocurre solo en la selección; también pasa en su club. En el Estrasburgo, Reyna es uno de los jugadores más veteranos, ya que el futbolista de más edad de la plantilla tiene 24 años. El club, que pertenece al mismo grupo propietario que el Chelsea, suele considerarse un lugar al que llegan los jugadores con talento para desarrollarse. Con 23 años, Reyna también encaja en ese perfil, pero cuenta además con experiencia.

    «Ante todo, intento ser yo mismo», dijo Reyna sobre su forma de ejercer el liderazgo. «... También tengo un hermano pequeño de 19 años, así que sé cómo se comportan los chicos de esa edad, y una hermana de 17. Llevo años siendo amigo de los mayores, así que intento ser yo mismo y disfrutar del tiempo con todos.

    «Los más jóvenes a veces pueden estar un poco más nerviosos y callados, así que intento que se abran un poco, y han estado genial».

    Pero esto no ha hecho más que empezar, y este fin de semana Reyna afrontará su mayor prueba hasta ahora.

  • Una gran prueba ante el PSG

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    La gran pregunta sigue siendo: ¿podrá Reyna mantenerse en forma?

    El sábado, Reyna y el Estrasburgo se enfrentarán al Paris Saint-Germain. Todo el mundo sabe lo que significa ese partido. El PSG es, por supuesto, el equipo dominante de la Ligue 1. Es la referencia con la que se mide a los demás, el gigante que sigue dominando la competición.

    También es posible ganarle este fin de semana. El partido queda entre los encuentros contra el Manchester City y el Barcelona, por lo que se esperan rotaciones. Aun así, los suplentes del PSG son mejores que la mayoría de los onces titulares de la Ligue 1, y puede que al Estrasburgo le falte experiencia para aprovecharlo. Reyna es uno de los jugadores del equipo que sí la tiene. Por tanto, para ganar, necesitarán que él lidere la ofensiva.

    Eso es a corto plazo, pero la gran prioridad está, obviamente, en el largo plazo. Pese a los destellos de Reyna, nunca ha conseguido mantenerlos durante un periodo prolongado. Eso es lo que le ha frenado y la razón por la que ahora está en el Estrasburgo y no en uno de los clubes más grandes del mundo. A sus 23 años, aún podría llegar a uno de ellos, pero para conseguirlo necesita demostrar que ha mejorado físicamente. Tiene que seguir mejorando.

    Quizá esta sea la temporada en la que por fin lo consiga y, si es así, el Estrasburgo saldrá muy beneficiado. También la selección de Estados Unidos, especialmente con el inicio de la Liga de Naciones el mes que viene.

    «Por eso estuvo con nosotros en el Mundial cuando no jugaba mucho en su equipo», dijo Pochettino. «Es un jugador que creemos que tiene un talento enorme».

    Ahora le toca a Reyna hacer que ese talento salga a relucir, por fin, después de tanto tiempo.