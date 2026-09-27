Resumen de la MLS: Nashville SC reafirma sus credenciales al título, San Diego FC vuelve a venirse abajo y Philadelphia Union demuestra que no necesita a Cavan para ganar
Los parones internacionales son algo extraño para la MLS. A partir del año que viene, la liga, como el resto del mundo, detendrá oficialmente su actividad durante todas las ventanas. Parece algo bueno, y también muy necesario.
Hasta entonces, la liga sigue adelante sin más. Y con algunas de sus mayores estrellas fuera, tenemos una prueba involuntaria de qué equipos pueden realmente sostenerse sin ellas. ¿Puede el LAFC sacarlo adelante sin Son Heung-Min? ¿Puede Miami ganar sin Leo Messi? Son fines de semana incómodos, sí, pero nos dicen algo sobre quién está preparado, de atrás hacia delante, para ganar algo.
Bueno, es una especie de ensayo interesante. Y el sábado por la noche dejó algunos resultados interesantes. GOAL repasa los partidos más destacados del sábado por la noche...
El Real Salt Lake vuelve a la senda correcta
Bueno, ya está resuelto uno de los resultados más extraños de la temporada. En un fin de semana en el que en las redes sociales surgió una seria controversia sobre si el New England Revolution es realmente bueno (lo es), los Revs fueron y perdieron contra un RSL que en realidad es bastante malo. RSL ha tenido problemas en el universo posterior a Zavier Gozo. De cara al partido del sábado, no había ganado un encuentro de la MLS desde mayo, lo que, objetivamente, es bastante tiempo.
No tiene ningún sentido, entonces, que saliera y arrollara al New England por 3-0. Sí, los Revs echaron de menos la velocidad y el desparpajo de Peyton Miller, que pareció un poco superado a nivel internacional. Sí, Jack Harrison está de baja por una inoportuna lesión muscular. Pero New England realmente debería haber derrotado a un RSL en crisis. En cambio, el equipo de Pablo Mastroeni lo consiguió. Honor al vencedor.
Hany Mukhtar demuestra su clase
Así que ha llegado el momento de tener algunas conversaciones serias sobre Nashville, ¿no? ¿Es este el mejor equipo de la historia de la MLS? De atrás hacia delante, ¿ha producido alguna vez la liga un conjunto más coherente? ¿Con más armas en ataque? ¿Impulsado por más creatividad? ¿Sostenido por una unidad en el centro del campo que NO DEJA DE correr?
Puede ser. Pero cuesta pensar en un equipo tan eficaz, al menos en los últimos tiempos. Y aquí va lo realmente aterrador de Nashville: Sam Surridge, su mejor delantero, en realidad no está marcando tantos goles como podría, o debería. No, ese trabajo es ahora de Hany Mukhtar, al parecer. El alemán siempre ha sido un jugador repleto de calidad, de esos que piensan más rápido que todos los demás, un paso por delante de los otros 21 sobre el campo. Y ahora, además, los números lo acompañan. Trece goles, siete asistencias y un montón de cosas divertidas entre medias. Nashville ganó 2-0. El espectáculo continúa.
¿Es Dallas un aspirante real al título?
El FC Dallas-LAFC siempre iba a ser un partido un tanto extraño. La MLS es hoy más que sus jugadores estrella, pero estos dos equipos dependen de auténticos goleadores, figuras centrales con energía de protagonistas, para sacar adelante los partidos. Y el sábado no estuvo ninguno de ellos. Ni Son Heung-Min. Ni Denis Bouanga. Ni Petar Musa.
En su lugar, vimos una mezcla de futbolistas solventes. Al fin y al cabo, esto es un deporte de equipo, pero había algo raro en ver a dos aspirantes de la Conferencia Oeste enfrentarse sin sus principales armas ofensivas. Tampoco fue precisamente un partidazo. De una forma muy propia de la Premier League, el gol de la victoria llegó en un saque de esquina, con Osaze Urhoghide prolongando su notable ascenso al elevarse para marcar de cabeza en el minuto 34. LAFC nunca puso realmente en apuros a Dallas, que ahora es segundo en el Oeste. ¿Tapados para la MLS Cup?
Milan Iloski sigue en la pelea por la Bota de Oro
Fue una situación extraña para quienes construyen relatos en Filadelfia. Para que toda la maquinaria propagandística de Cavan Sullivan funcionara a la perfección, el mundo probablemente necesitaba una derrota de Philly. Sin Cavan, no hay fiesta. Pues bien, mientras el niño prodigio dejaba destellos en un prometedor debut con la selección de Estados Unidos, el resto del Union sacó el trabajo adelante. Milan Iloski parecía un fichaje inteligente en agosto de 2025 como suplente de Tai Baribo.
Doce meses después, parece un acierto absoluto. El exjugador de San Diego FC marcó tres de los cuatro goles del Union y ahora suma 16 tantos esta temporada. ¿Lo más probable es que acabe perdiendo ante Lionel Messi? Sí. Pero fue una gran actuación de un delantero de primer nivel, que podría ser una incorporación muy, muy temible cuando lleguen los playoffs.
El San Diego FC tiene dificultades para ganar impulso
A finales de agosto, parecía que podíamos estar asistiendo a una especie de renacimiento del San Diego FC. El equipo de Mikey Varas ganó un par de partidos seguidos. Marcó seis goles y encajó solo uno. Los errores defensivos que han lastrado su temporada empezaron a reducirse un poco. El equipo que ganó el Oeste el año pasado estaba de vuelta... ¿no?
Pues no tanto. Después de eso, encadena cinco partidos sin ganar. Y el empate 3-3 del sábado por la noche fue quizá lo más condenatorio. San Diego tenía el partido totalmente controlado a los 65 minutos, con un 3-0 a favor y disfrutando de la mayor parte de la posesión. Primero llegó un error del portero. Luego hubo una llamativa falta de marcaje. Y después, un tercer colapso defensivo hizo que una ventaja de 3-0 se convirtiera en un empate 3-3, un golpe total para cualquier impulso. Ha sido un año miserable en el sur de California.