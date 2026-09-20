Resumen de la MLS: los nuevos internacionales de la USMNT Frankie Westerfield y Cavan Sullivan lideran la victoria del Philadelphia Union ante el Sporting Kansas City, Peyton Miller vuelve loca a la defensa del Orlando City y Denis Bouanga alcanza nuevas cotas con LAFC
Había un conejo en el campo en Dallas. En los últimos 12 meses, más o menos, ha habido mucho drama relacionado con la fauna en la Major League Soccer. El año pasado tuvimos un mapache. A principios de este año fue una ardilla. Y el sábado por la noche hubo un veloz conejo dando vueltas al Toyota Stadium.
¿La cuestión? Eso fue lo menos extraño que pasó en toda la noche. ¿Por dónde quieres empezar? El sábado fue uno de esos días de locura, en los que las reglas se retuercen y los partidos de fútbol pierden cualquier sentido de la realidad. Dicen que la MLS a veces está «borracha», y el sábado lo confirmó, con el Inter Miami-San Diego FC aún por disputarse el domingo.
Todo empezó, en realidad, en Kansas City, donde el Sporting KC resurgió antes de volver a poner los pies en la tierra. Siguió en Nueva Inglaterra, donde un adolescente volvió loca a la defensa del Orlando City. A partir de ahí, el caos se extendió a San José, Houston y St. Louis. Esta liga no tiene ni pies ni cabeza. Y el fútbol psicodélico del sábado fue la prueba perfecta. GOAL repasa la principal acción de la noche del sábado...
Andre Luiz puede jugar un poco, pero el Filadelfia es demasiado bueno
Así que el Sporting KC no consiguió a Mo Salah. Fue un poco decepcionante. Se suponía que su interés por el egipcio era bastante serio, y necesitaban ayuda en ataque prácticamente de cualquier tipo. Al final, Andre Luiz no fue en absoluto un mal sustituto. Durante 20 minutos, prácticamente destrozó él solo a Philadelphia: marcó dos goles y volvió loca a la Union. Se fueron al descanso con 3-0 y navegando con tranquilidad.
Pero la Union reaccionó. Marcó cuatro goles en nueve minutos, con los recién llegados a la USMNT Cavan Sullivan y Frankie Westerfield, que ambos participaron en goles, y con Neil Pierre desempeñando también un papel importante. Este equipo da miedo por lo bien que está ahora mismo. Y sí, el KC puede parecer un poco sospechoso a veces. Pero solo puedes ganar con contundencia a lo que te ponen delante. Y Philadelphia lo hizo.
Denis Bouanga hace historia en LAFC
Se suponía que la dupla ofensiva formada por Son Heung-Min y Denis Bouanga iba a ser una de las más efectivas de la MLS. En el tramo final de la temporada pasada, en el que Son anunció su llegada a Los Ángeles por todo lo alto y Bouanga encontró ritmo en ataque, había motivos para creer que esos dos por sí solos podían llevar al conjunto del sur de California hasta una MLS Cup.
Sin embargo, esta temporada no ha terminado de funcionar. Los goles se le han secado bastante a Son, y LAFC ha mostrado demasiadas grietas atrás. El sábado dejó ver lo mejor y lo peor del equipo de Marc Dos Santos. Son marcó en el minuto 34. En el 36, Aaron Long fue expulsado. Después, Bouanga marcó un gol y, de paso, se convirtió en el máximo goleador de la temporada regular de la historia del Black and Gold. Luego llegaron las debilidades. LA se derrumbó al final y encajó dos goles en los últimos 20 minutos ante un San Jose en mala dinámica. Fue un empate 2-2 desmoralizador, de esos que dejaron destellos de lo bueno que puede llegar a ser este equipo, pero que también ofrecieron crueles recordatorios de sus limitaciones.
Marco Reus da algo de vida al Galaxy
Está siendo una temporada de altibajos para LA Galaxy. Es un equipo que todavía sigue acusando la pérdida de Riqui Puig, que ya se ha perdido casi dos años por culpa de dos operaciones de rodilla. Se separó de Gabriel Pec, una pieza clave en su camino hacia la MLS Cup en 2024. Marco Reus, cuando llegó en otoño del año del título, debía ser la pieza final, un jugador casi de lujo en un equipo perfecto. Ahora, es la única superestrella, al margen de la cesión de Chucky Lozano.
Y el sábado por la noche, el jugador de 37 años demostró que aún queda algo de magia en esas piernas. Reus marcó uno, asistió en otro, creó más ocasiones que nadie y dirigió el partido desde la mediapunta. El Galaxy logró desarmar a un Minnesota United habitualmente sólido y consiguió una victoria muy necesaria.
Peyton Miller muestra su clase
La calidad de Peyton Miller nunca ha estado en duda. Por eso está en la lista de 28 jugadores de Mauricio Pochettino para la concentración de otoño. El joven es muy positivo, muy directo. Sí, su posición exacta está un poco en debate. Puede que sea extremo, puede que sea lateral. Pero ahora mismo tiene 18 años y está lleno de energía. Antes del partido del sábado contra Orlando, llamó al entrenador Marko Mitrovic «el mejor entrenador de la liga».
Desde luego, es un candidato. Miller también puede ser uno de los mejores jugadores. Lo demostró con dos goles maravillosos en la goleada por 4-2 a Orlando. Su actuación era muy necesaria. Se espera que el gran fichaje Jack Harrison esté un tiempo de baja por una lesión. New England necesitaba que alguien diera un paso al frente. Miller respondió a la perfección.
St. Louis mantiene la racha
Tras 10 partidos de la temporada 2026, St. Louis solo tenía una victoria. Había problemas de todo tipo y dudas sobre el personal para resolverlos. Yoann Damet es el entrenador más joven de la liga. Corey Wray no es precisamente el perfil con más experiencia en los despachos. Este equipo parecía desequilibrado, inseguro y falto de chispa.
Respondieron deshaciéndose de dos de sus mejores jugadores. Y entonces empezaron a ganar. Mucho. Y después de hacerse con Rafa Navarro procedente de Colorado por una cifra récord en un traspaso entre clubes de la liga, St. Louis es ahora uno de los mejores equipos de la MLS, si no la historia de la temporada. Ya suma 16 victorias consecutivas y hay que considerarlo candidato al título. El 3-1 endosado a Toronto, que podría haber sido mayor si la bandera del fuera de juego hubiera sido un poco más benévola, mostró lo bueno que todavía puede llegar a ser.
Los Red Bulls sorprenden al NYCFC en el Yankee Stadium
Los Red Bulls llegaron a la temporada con mucha expectación tras la llegada de Michael Bradley, un icono de la USMNT, como entrenador. Y al principio estaba justificado, ya que el equipo de Bradley, con varios destacados jugadores adolescentes, consiguió resultados. Sin embargo, entró en un bajón tras el parón por el Mundial, lo que generó preocupaciones legítimas sobre sus opciones de playoff.
Qué revulsivo puede ser ganar a tus rivales. Julian Hall, que también fue convocado por la USMNT para la concentración de otoño, asestó el golpe definitivo tras interceptar un pase erróneo de James Sands y definir ante el guardameta estadounidense Matt Freese. Es el tipo de victoria que puede dar impulso a un equipo después de haber caído fuera de los puestos de playoff. Los Red Bulls suman ahora dos triunfos seguidos y son octavos, en puesto de play-in.