Resumen de la MLS: el doblete de Sam Surridge arruina la fiesta de Lionel Messi e Inter Miami, mientras Cavan Sullivan vuelve a deslumbrar con el Philadelphia Union

La temporada regular de la MLS entra en sus dos últimos meses, y la sensación de urgencia va en aumento.

Los aspirantes están mostrando sus credenciales, mientras la brecha entre los equipos de la liga con billete para el playoff y los que se quedan fuera empieza a ensancharse.

Ahora mismo no hay ningún equipo más en forma que el Philadelphia Union, que le ha quitado las ruedas de entrenamiento a Cavan Sullivan. Y él, a su vez, ha demostrado que podría ser su mejor jugador con la nada despreciable edad de 16 años. El adolescente prolongó su extraordinaria racha de participaciones en gol con otra más, esta vez con el tanto de la victoria ante San Diego FC en la ciudad más selecta de Estados Unidos. En el otro extremo de la tabla de forma están los eternos rivales del Philly, los New York Red Bulls. Sumaron apenas su segunda victoria en sus últimos 10 partidos para mantener con vida sus ya debilitadas esperanzas de playoff.

Y luego, en lo que podría ser un adelanto de la postemporada, Inter Miami y Nashville SC no pudieron separarse en un partido en el que, créanlo o no, estas palabras están siendo escritas, Sam Surridge compitió de tú a tú con Lionel Messi.

Pero esos no fueron los únicos temas de conversación, ya que GOAL repasa las historias más destacadas del fin de semana en su último resumen de la MLS.