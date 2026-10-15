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Quién sube y quién baja en la selección femenina de Estados Unidos: Mallory Swanson y Ashley Sanchez brillan ante España, pero la inseguridad bajo palos y los errores defensivos dejan mucho por corregir a Emma Hayes

Swanson y Sanchez respondieron ante España, pero la inseguridad en la portería y los errores defensivos dejan a Emma Hayes con dudas urgentes antes de la fase de clasificación para el Mundial.

Traducido por

  • La selección de Estados Unidos tiene un historial de buenas respuestas cuando vuelve a enfrentarse a un mismo rival. Ya se repuso de las derrotas ante Japón y Brasil a principios de este año. España, sin embargo, planteaba un desafío diferente.

    En el primer encuentro, Estados Unidos pareció ir varios pasos por detrás. Lindsey Heaps y Rose Lavelle, que habitualmente dirigen el ataque y marcan el ritmo, se vieron obligadas a perseguir el balón. Una defensa que suele mostrar aplomo pareció descoordinada, con Emily Fox y Avery Patterson aisladas. Arriba hubo ocasiones, pero faltó acierto en la definición.

    En el segundo partido llegaron los ajustes. Hubo mejoras. Pero aún quedaban muchas cosas por corregir.

    Ashley Sanchez y Mallory Swanson marcaron los goles que rescataron un empate 2-2 y recordaron el talento ofensivo del que dispone Emma Hayes. Más atrás, el panorama fue menos tranquilizador. Tanto Claudia Dickey como Phallon Tullis-Joyce pasaron por momentos difíciles a lo largo de los dos partidos, lo que deja dudas en la portería de cara a la fase de clasificación.

    En defensa, había un motivo para las dificultades: cada una de las líneas defensivas titulares de cuatro jugadoras jugaba junta por primera vez. Tierna Davidson y Kennedy Wesley fueron los pilares de ambas combinaciones y se sintieron más cómodas a medida que avanzaban los partidos. Mostraron más paciencia con el balón en lugar de precipitarse ante la presión de España. Aun así, esas conexiones deben desarrollarse rápidamente.

    La próxima vez que Estados Unidos salte al campo, estará en juego una plaza para el Mundial. Una victoria ante El Salvador el 27 de noviembre asegurará su presencia en Brasil. Los amistosos se han acabado. Ahora toca convertir lo aprendido en resultados.

    Con esto en mente, GOAL analiza quién ha ganado enteros y quién todavía tiene trabajo por delante de cara a la fase de clasificación.

  • Al alza: Mallory Swanson

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson marcó el gol del empate y ayudó a la selección femenina de Estados Unidos a empatar 2-2 ante España.

    Se esperaba que Swanson disputara algunos minutos ante España. Al final, recordó de lo que es capaz en el escenario mundial, algo que puede quedar eclipsado durante una temporada difícil con su club, el Chicago Stars.

    Swanson aporta versatilidad en todo el frente de ataque. Se siente cómoda por el centro, es letal en las bandas y supone una amenaza juegue donde juegue.

    Participó en los dos partidos contra España, pero su mayor aportación llegó en el segundo, cuando marcó el gol del empate en un encuentro que terminó 2-2. Se mostró segura, encontró los espacios adecuados y definió con la precisión que necesitaba Estados Unidos.

    Después, Swanson dijo a los periodistas que todo le parecía «un poco surrealista».

    «Hacía como dos años que no marcaba y han pasado muchas cosas», dijo. «Creo que está bien haber marcado ya el primero».

  • A la baja: Claudia Dickey

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    Icon Sportswire

    Claudia Dickey encajó dos goles en la derrota por 2-0 de la selección femenina de Estados Unidos ante España en su primer partido.

    Dickey fue titular en el primer partido contra España y se vio en apuros casi de inmediato. A los tres minutos, la portera de 26 años estaba fuera de posición cuando España marcó en su primer disparo.

    El segundo gol llegó poco después. Los fallos no fueron solo de Dickey, pero le costó organizar la defensa y detener los disparos, dos de sus puntos fuertes habituales. Ante un rival tan eficaz, esas carencias salieron caras.

    Era una prueba exigente. Enfrentarse al equipo que ocupa el primer puesto de la clasificación mundial brindó a Dickey una valiosa oportunidad para medirse a un rival de élite. Hay lecciones que extraer, pero también aspectos claros que mejorar.

    Tanto Dickey como Phallon Tullis-Joyce siguen teniendo la oportunidad de hacerse con el puesto de portera titular. Sin embargo, tras estos dos partidos, ninguna de las dos hizo méritos suficientes para zanjar el debate.

  • Al alza: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez marcó un gol en el empate 2-2 de la selección femenina de Estados Unidos ante España.

    Los 20 goles de Sanchez en la NWSL hicieron difícil pasarla por alto. Ante España, el reto era trasladar ese rendimiento a la escena internacional.

    Después de encontrar su ritmo al salir desde el banquillo en el primer encuentro, se ganó la titularidad en el segundo. Al principio, se precipitó en los pases y forzó los regates. Pero fue mejorando con el paso de los minutos y mostró más paciencia y serenidad en el último tercio del campo.

    Su gol llegó en el minuto 49 y fue el primero de la USWNT en la serie. Leyó los movimientos de quien la defendía, eligió el momento y colocó el disparo junto al palo más alejado. Hubo paciencia en la jugada y precisión en la definición.

    Sanchez ya había demostrado su valía a nivel de clubes. Con su actuación ante España, reforzó sus opciones de entrar en la convocatoria de Hayes para la fase de clasificación.

  • A la baja: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Tullis-Joyce fue titular en el segundo partido de la selección femenina de Estados Unidos ante España.

    El inicio de Tullis-Joyce dejó muchas sensaciones positivas en los primeros 20 minutos del partido del martes contra España. Realizó paradas importantes, al principio se mostró cómoda con el balón en los pies y estuvo más decidida a la hora de organizar la defensa. Entonces La Roja encontró un hueco en el minuto 27 y Alexia Putellas lo aprovechó.

    Lo que vino después fue más preocupante. Tras recibir un pase atrás, Tullis-Joyce despejó directamente hacia España por el centro. El equipo local necesitaba mantener la calma después de encajar un gol. En cambio, esa entrega de balón ayudó a España a ampliar su ventaja a dos goles.

    La experiencia de Tullis-Joyce frente a rivales de primer nivel europeo es una baza en su pugna con Dickey. También lo son su físico, su alcance y su capacidad atlética, que le permiten realizar paradas difíciles y cubrir mucho terreno.

    Pero su distribución del balón sigue siendo motivo de preocupación. Ante un equipo que presiona con tanta insistencia como España, la portera debe ofrecer una salida fiable. Tullis-Joyce mostró señales alentadoras, pero no tuvo la seguridad suficiente con el balón de forma constante cuando Estados Unidos la necesitaba.

  • A la baja: Tierna Davidson y Kennedy Wesley

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Tierna Davidson y Kennedy Wesley formaron la pareja titular de centrales de la selección femenina de Estados Unidos en sus dos partidos contra España.

    Ante las ausencias de Naomi Girma y Emily Sonnett, Tierna Davidson y Kennedy Wesley eran las opciones naturales para el centro de la defensa. Para ambas, la serie de partidos contra España suponía una gran oportunidad de aportar calma y liderazgo a la zaga.

    Hubo momentos prometedores, pero también errores costosos. Las salidas a destiempo, los espacios entre las defensoras y las ocasiones en las que habilitaron a las atacantes dieron a España oportunidades que no podían permitirse conceder.

    Wesley ha mostrado una clara progresión en los primeros compases de su carrera internacional. Davidson aporta mucha más experiencia, pero aún está recuperando el ritmo tras una larga rehabilitación después de operarse del ligamento cruzado anterior. Ambas tienen cualidades que Estados Unidos necesita: inteligencia, serenidad y confianza para sacar el balón jugado desde atrás.

    Sin embargo, ante España esas cualidades debían ir acompañadas de una defensa más atenta y decidida. Los movimientos de España obligaron a la línea defensiva a abrirse y hasta los espacios más pequeños se convirtieron en oportunidades. Davidson y Wesley necesitaban coordinarse mejor al adelantar su posición, cubrir espacios y reaccionar ante el peligro.

    Hayes tiene otras opciones para el centro de la defensa, pero el entendimiento se consigue jugando juntas. Más tiempo sobre el terreno de juego podría ayudar a Davidson y Wesley a desarrollar esa compenetración. El problema es que su próxima oportunidad podría llegar con una plaza para el Mundial en juego.