La selección de Estados Unidos tiene un historial de buenas respuestas cuando vuelve a enfrentarse a un mismo rival. Ya se repuso de las derrotas ante Japón y Brasil a principios de este año. España, sin embargo, planteaba un desafío diferente.

En el primer encuentro, Estados Unidos pareció ir varios pasos por detrás. Lindsey Heaps y Rose Lavelle, que habitualmente dirigen el ataque y marcan el ritmo, se vieron obligadas a perseguir el balón. Una defensa que suele mostrar aplomo pareció descoordinada, con Emily Fox y Avery Patterson aisladas. Arriba hubo ocasiones, pero faltó acierto en la definición.

En el segundo partido llegaron los ajustes. Hubo mejoras. Pero aún quedaban muchas cosas por corregir.

Ashley Sanchez y Mallory Swanson marcaron los goles que rescataron un empate 2-2 y recordaron el talento ofensivo del que dispone Emma Hayes. Más atrás, el panorama fue menos tranquilizador. Tanto Claudia Dickey como Phallon Tullis-Joyce pasaron por momentos difíciles a lo largo de los dos partidos, lo que deja dudas en la portería de cara a la fase de clasificación.

En defensa, había un motivo para las dificultades: cada una de las líneas defensivas titulares de cuatro jugadoras jugaba junta por primera vez. Tierna Davidson y Kennedy Wesley fueron los pilares de ambas combinaciones y se sintieron más cómodas a medida que avanzaban los partidos. Mostraron más paciencia con el balón en lugar de precipitarse ante la presión de España. Aun así, esas conexiones deben desarrollarse rápidamente.

La próxima vez que Estados Unidos salte al campo, estará en juego una plaza para el Mundial. Una victoria ante El Salvador el 27 de noviembre asegurará su presencia en Brasil. Los amistosos se han acabado. Ahora toca convertir lo aprendido en resultados.

Con esto en mente, GOAL analiza quién ha ganado enteros y quién todavía tiene trabajo por delante de cara a la fase de clasificación.