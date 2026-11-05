Es difícil saber si Lionel Messi tuvo suerte o no. Pero probablemente ahí esté la clave. Cuando se elevó entre dos defensas de New England Revolution para tocar un balón suelto que giraba tentadoramente en el aire, parecía que Messi intentaba dejárselo a sí mismo. Tenía pinta de ser uno de esos momentos que llevan su sello. Un destello de genialidad. El toque que nadie más había visto.

Pero el balón salió hacia atrás tras rozar la cabeza del argentino y cayó a los pies de German Berterame, que saltó y lo remató de cabeza a la red. Esa «asistencia» puso el 1-1 en el duelo de la Conferencia Este entre Miami y New England. Un segundo tanto maravilloso, esta vez una especie de gol, dio al Inter Miami la victoria.

Y así hemos entrado en lo que solo puede describirse como «momentos que dan miedo». Hay ocasiones en las que Messi supera los límites humanos del fútbol, en las que este maravilloso argentino se transforma y alcanza cotas de magia que no se pueden explicar racionalmente ni comprender con facilidad. Ahí está el gol contra el Real Madrid, cuando una sencilla cesión de Sergio Busquets se convirtió en una carrera en zigzag en la que superó a cinco de los mejores defensores del planeta. Y está la asistencia contra Países Bajos, cuando Messi dio un pase que ni siquiera él, literalmente, vio.

Ahora es distinto. Este es un Messi que se esfuerza al máximo. Un jugador que presiona, corre y se empeña en ganar. Su capacidad física ha menguado. Sus piernas ya no se mueven tanto. Bienvenidos a Leo con el freno de mano quitado, a ese momento en el que todos los defectos de este equipo se olvidan gracias a la magia de un futbolista magistral.