«¿Qué podemos hacer mejor?» Dentro de la apuesta de Sokito por reinventar las botas de fútbol y desafiar a las grandes marcas
Jake Hardy, fundador de Sokito, sabe que su marca todavía no ha llegado a donde quiere. Pero puede señalar el momento en que sintió que sí lo había hecho. Incluso ahora, recordar un penalti en la Copa de África de 2023, disputada a principios de 2024, le emociona.
Las botas eran de William Troost-Ekong, el ex capitán de Nigeria al que Hardy ahora considera tanto socio empresarial como amigo. Ni siquiera eran todavía un producto terminado, solo muestras aún no lanzadas. Pero en el segundo partido de la fase de grupos de Nigeria contra Costa de Marfil tuvieron su momento. Después de que Victor Osimhen se dispusiera inicialmente a lanzar un penalti, le cedió el balón a Troost-Ekong, que lo mandó a la red con unas Sokito en los pies. Nigeria acabó llegando a la final, con Troost-Ekong nombrado Jugador del Torneo.
"Todavía no puedo explicar esa sensación", cuenta Hardy a GOAL. "Ahora se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Me volví loco corriendo por mi piso. Fue increíble".
Ahora, más de dos años y medio después, Sokito ha construido sobre aquel avance. La empresa, que tomó forma en parte en el dormitorio de Hardy y en parte durante un viaje a Vietnam, ha lanzado varios diseños de botas y ha atraído a decenas de inversores deportistas. El gran momento de Troost-Ekong fue una carta de presentación al fútbol global. Después han llegado otros.
Esas presentaciones todavía continúan, y se están produciendo en un panorama que cambia rápidamente. Durante años, el espacio de las botas estuvo bastante definido. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour: era un terreno dominado por pesos pesados con presupuestos ilimitados, un ejército de deportistas y años de historia con los que era imposible competir.
Sin embargo, en todos los deportes, el juego está cambiando. Por eso la sísmica decisión de Kylian Mbappe de dejar Nike podría permitir que otra marca conquiste el fútbol. Por eso Steph Curry llevó su marca a los fabricantes chinos de calzado Li-Ning mientras buscan expandir su empresa por todo el mundo. Y sí, por eso una marca como Sokito puede existir y hacerse un hueco en un espacio que, durante tanto tiempo, redujo los nichos al mínimo.
La misión de Sokito es simple: fabricar botas que sean mejores para el planeta y condenadamente buenas sobre el campo. Eso significa reducir residuos y dar a los jugadores voz en el diseño de las botas que llevan.
"Creo que la industria de las botas es realmente interesante", dice Hardy, "porque todas y cada una de las marcas que hay en ella, y ahora dirías que hay algunos aspirantes bastante nuevos como Skechers y Reebok, son algunas de las marcas más grandes del mundo. Estamos tratando de demostrar que hacemos las cosas de una manera en la que creemos que los consumidores quieren consumirlas. El impacto en el planeta, cómo lanzamos el producto y, como jugadores, los deportistas que participan llevando las botas, estamos intentando crear una marca para ellos.
Sokito utiliza plásticos y caucho reciclados en sus botas, junto con materiales de origen vegetal, como plástico a base de aceite de ricino en sus suelas.
"La idea es que se sienta muy humana, muy cercana, y es casi como una pequeña marca familiar, que es lo que muchas veces parece, intentando enfrentarse, en esencia, a los gigantes corporativos de la industria", añade Hardy.
Durante años, no hubo sitio en el fútbol para una empresa como Sokito, pero el juego ha cambiado. Hardy espera que él y su equipo también puedan cambiarlo aún más. El objetivo no es alcanzar a Nike, Adidas o Puma, sino hacerse su propio pequeño espacio en el mundo de las botas. La meta ni siquiera es el uno por ciento del mercado, pero no tiene por qué serlo. Al menos, todavía no.
"Estamos diciendo a los jugadores que no tienen que renunciar al rendimiento ni al propósito", afirma Hardy. "Estamos demostrando que ambas cosas pueden existir dentro del mismo producto y de la misma marca, ¿no? Eso es lo que defendemos".
"Es una industria, el fútbol, que ha estado completamente controlada por tres o cuatro marcas durante muchísimo, muchísimo tiempo", explica, "pero está pasando. Está pasando en todas partes".
Entonces, ¿cómo se empieza una marca capaz de desafiar a gigantes corporativos? Bueno, puede empezar en cualquier parte, incluso en el dormitorio de un adolescente, que es donde empieza esta historia en concreto.
Cómo empezar una marca de botas
Como muchos niños en Inglaterra, Hardy tenía un sueño mientras crecía y, como muchos niños, en algún momento quedó claro que su sueño inicial no iba a convertirse en realidad.
«Sin duda quería ser futbolista», recuerda Hardy entre risas. «Creo que en un momento pensé que podría haberlo sido, y luego pronto me di cuenta de que no tenía ni de lejos el nivel suficiente».
Sin embargo, a los 15 años, Hardy jugaba a nivel semiprofesional, y fue entonces cuando se compró un nuevo par de botas. El problema era que no le quedaban bien. Hardy decidió venderlas y, cuando lo hizo, recuperó el doble de lo que había pagado, lo que le permitió reinvertir y comprarse dos pares nuevos de botas. A partir de ahí, todo se disparó. Dos pares de botas se convirtieron en muchos, y Hardy pronto se convirtió en alguien conocido por cambiar lo que llevaba en los pies cada vez que jugaba.
«Llegué a un punto en el que usaba un par de botas completamente distinto en cada entrenamiento y en cada partido», dice, «y era porque tenía muchísimas. Las compraba y las vendía, y con el tiempo eso fue evolucionando hasta que cada vez me interesaba más el tema y me volvía más friki con ello.
«Siempre he sido, supongo, una persona de producto, bastante táctil, de materiales, de construcciones y esas cosas. Supongo que siempre lo he llevado en la sangre porque mi padre siempre había trabajado en producto a nivel de fábrica en Extremo Oriente. A partir de ahí fue creciendo. Poco a poco empecé a desmontarlas para ver qué había dentro, luego a repararlas yo mismo y después a venderlas».
Sokito nació de ese amor. Durante una visita a Vietnam, Hardy se quedó impactado por los residuos que generaba la fabricación de calzado. El problema iba más allá de la fábrica: según las estimaciones de Sokito, 12,5 millones de pares de botas acaban en vertederos en Estados Unidos y la UE cada año. Hardy quería fabricar botas que redujeran ese coste medioambiental sin comprometer el rendimiento.
«El fútbol es el mayor factor de conexión del mundo», dice Hardy. «Conecta a más gente que cualquier otra cosa. Es la razón por la que estamos hablando, ¿no? Conecta a todo el mundo, pero también está contribuyendo al deterioro del planeta, lo que significa que, en algún momento, puede que la gente no pueda jugar al fútbol por el aumento de las temperaturas o por los desplazamientos, y eso no me parecía bien. Ese fue el comienzo del viaje».
Y así nació Sokito, pero nació en un mundo que a menudo no es amable con los recién llegados. Poner en marcha una empresa nunca es fácil, pero hacerlo en un mundo dominado por algunas de las compañías más reconocidas del planeta... Llamarlo un desafío se queda corto.
Presentaciones de atletas
Encontrar algo que te gusta es, por lo general, relativamente fácil. Convertir de verdad ese amor en un negocio es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. El empeño de Hardy por lograrlo llevó años.
A los 20 años dejó su trabajo en ventas para dedicarse a Sokito a tiempo completo. Sus amigos y su familia le apoyaron. Si no funcionaba, siempre podía volver a vender metal, ¿no? Mientras tanto, repartía cerveza y fregaba ollas. De 14:00 a medianoche trabajaba en el pub local. Luego se despertaba a las 5:00 y trabajaba en Sokito hasta el mediodía. Dormía en los sofás de sus amigos. Durante buena parte de aquellos primeros años, no pudo pagarse un sueldo.
Para lanzar Sokito de verdad, Hardy sabía que necesitaría la ayuda de deportistas y que tendría que incorporarlos como inversores, ya que no había grandes cantidades de dinero procedentes de patrocinios para ofrecerles. Reconoce que fue difícil de vender, porque ni siquiera tenía una bota que enseñarles. Aun así, de alguna manera logró convencer a dos para que se subieran al proyecto al mismo tiempo, después de pasar cerca de un año intentando mostrarles la visión.
El primero fue John Bostock, formado en el Tottenham y el Crystal Palace, que ha pasado las dos últimas décadas jugando prácticamente en todos los lugares imaginables. Por suerte, Bostock vivía al final de la calle de la casa de los padres de Hardy. Después de ver una publicación sobre cómo se le rompían las botas a Bostock, Hardy le escribió por Instagram ofreciéndole ayuda.
"No soy vendedor", dice Hardy. "No voy a forzar nada. Tiene que sentirse bien".
El segundo fue el internacional jamaicano Adrian Mariappa, más conocido por su etapa en el Watford. Hardy conectó con él después de buscar una lista de deportistas veganos, convencido de que serían los más propensos a entender su misión de construir algo respetuoso con el medioambiente.
"Escribimos a prácticamente todos y cada uno de ellos", recuerda Hardy. "Estas deportistas reciben constantemente propuestas de inversión de marcas. Tienen muchísimos sitios donde poner su dinero, pero si hablas con ellos y les dices: 'Vale, este es nuestro plan y esto es lo que queremos hacer', y vuelves un año después y les dices: 'Hicimos eso, y además hemos hecho esto otro', entonces es como: 'Joder, estos tíos van en serio de verdad'. Eso suele ser lo que convence a la gente después de un tiempo".
Hardy ha convencido a mucha gente a lo largo de los años. Ahora hay 90 deportistas profesionales que poseen parte de la marca. Entre ellos hay nombres como Troost-Ekong, Ola Aina, DeAndre Yedlin, Millie Bright, Trevoh Chalobah y Miles Robinson. Las botas de Sokito se venden en 46 países apenas cuatro años después de su lanzamiento oficial. Este verano, las botas de Sokito se usaron en la Copa del Mundo y, justo este pasado fin de semana, la estrella de la NFL Jake Elliott llevó los tacos Scudetta de la marca mientras pateaba para los Philadelphia Eagles.
Sokito es ahora multinacional y multideporte. El proceso de diseñar una bota, en gran medida, sigue siendo el mismo. Lo primero son el deportista y el medioambiente, y todo el diseño se hace teniendo eso en cuenta.
De la visión a la realidad
Sokito lanzará una nueva bota en octubre. Esa lleva dos años gestándose. Y, aun así, el proceso nunca se detiene. Hardy se reunió recientemente con los jugadores de la MLS Yedlin, Sebastian Ibeagha y Mathias "Zanka" Jorgensen para empezar a perfilar el próximo gran proyecto.
«Involucramos a los jugadores en todo», dice Hardy. «Son propietarios del negocio, así que participan en cada paso del camino. Nos sentamos y decimos: “Bien, queremos una bota de velocidad, y así es como creemos que debe ser”. Es una sesión increíblemente friki de tres o cuatro horas en la que hablas de materiales, colocación de los tacos, longitud, cómo quieres que se sienta. Hay cosas que no se han hecho antes en unas botas. Hay zapatillas de running que a alguno le gustan y que quiere incorporar a esta bota. Es realmente detallado».
A partir de ahí, pasa a manos de los diseñadores para trabajar en los conceptos iniciales. Ese proceso dura unos seis meses y da como resultado un tech pack, que se envía a una fábrica y se traduce en una muestra inicial. Ahí es cuando el proceso se complica de verdad. Incluso el cambio más mínimo puede alterar el equilibrio de una bota, retrasando meses de progreso al modificar algo tan pequeño como un centímetro de material.
«Llevas 12 meses de proceso y piensas: “Oh, ya casi lo tenemos”», dice. «Pasa a las pruebas de uso con los jugadores y las sensaciones son muy buenas, pero hay una pequeña parte en el talón que tenemos que cambiar. La cambias, y toda la bota es diferente, y tienes que empezar de nuevo».
Sin embargo, al final todo acaba encajando, y la bota tiene el aspecto y las sensaciones adecuadas. Tras las pruebas de uso y de laboratorio, la bota se presenta al comercio minorista con unos seis meses de antelación. Luego llegan la producción, el lanzamiento de la bota, el marketing y la distribución. Es un proceso grande, y Hardy subraya que hace falta todo un ejército para llevar una bota desde esas llamadas iniciales hasta las manos de los clientes.
Sin embargo, Hardy sabe que, en comparación con otros, su ejército es pequeño. Sokito no es Nike, ni Adidas, ni Puma. Alcanzar a los grandes queda muy lejos, si es que alguna vez ocurre. Pero Sokito no necesita alcanzarlos para encontrar su propio lugar en este deporte.
Midiéndose a los gigantes y el futuro de las botas
El mayor modelo a seguir de Hardy, la referencia absoluta de su empresa, no es Nike ni Adidas. Tampoco ninguna de las otras marcas tradicionales de fútbol. No, cuando Hardy imagina cómo quiere que sea todo esto, mira a ON.
Durante años, ON fue una pequeña empresa de zapatillas de running. En 2019, eso cambió cuando la estrella del tenis Roger Federer se unió al negocio. La empresa vale ahora miles de millones. Aun así, incluso ese éxito hace que compita contra rivales mucho mayores. Eso demuestra tanto lo enorme que es el mercado como cuánto espacio hay para que los recién llegados construyan su propio negocio.
¿Cómo se compensa esa diferencia? Pues no se compensa. Simplemente encuentras tu propio lugar en el océano. Eso se aplica a la música, donde SoundCloud permite a los artistas prescindir de las discográficas para que el talento pueda abrirse camino. Se aplica a Instagram y TikTok, que han permitido a los creadores mostrar su propio trabajo en cualquier campo que elijan. Y, sí, también se aplica a las botas de fútbol.
«Si hace 10 años le hubieras dicho a alguien que iba a haber una marca que se quedaría con una enorme parte del mercado del running, te habría dicho que estabas loco», afirma Hardy. «Ahora hay oportunidades en todo. Mira los coches. Los fabricantes de coches eléctricos han entrado en una industria que pertenece a gigantes, que son poderosos, pero lentos. Miraron esa industria y dijeron: “¿Qué podemos hacer mejor? Como consumidor, ¿qué querría yo si pudiera diseñarlo desde cero?”
«Eso es lo que estamos haciendo. Construirlo todo con atletas es realmente importante. ¿Usar materiales sostenibles y reducir el impacto? Simplemente da la sensación de que así debería ser. Cómo lanzamos el producto es importante y no está marcado por ciclos de marketing. Había cosas que resultaban frustrantes o que simplemente parecían mal al observar la industria. No tenemos por qué seguir ninguna de esas normas del sector que se han establecido durante 20 o 30 años. Podemos decir: “Eso no tiene mucho sentido, así que hagamos lo contrario y hagamos lo que sí tiene sentido”».
Esa industria está cambiando cada día. Después del Covid, incluso las grandes marcas han cambiado su forma de hacer negocios. Antes de 2020, las grandes empresas lanzaban patrocinios en masa, firmando con tantos atletas como podían acuerdos por botas. Por eso, prácticamente todos los jugadores de la Premier League llevaban Nike, Adidas o Puma.
Eso ya no es así. Las marcas más pequeñas, como Sokito, pueden hacerse su propio pequeño nicho, lo que permite a los atletas asociarse con una marca en la que creen y formar parte de esa marca no solo como jugador patrocinado, sino también como propietario. Pueden diseñar los productos. Pueden decidir qué colores o innovaciones tienen sentido. Y, quizá, si todo sale bien, pueden hacerlo sin renunciar al dinero garantizado que llega de las grandes empresas.
«Las grandes seguirán existiendo, ¿no?», dice Hardy. «Esos enormes contratos de botas para las superestrellas seguirán estando ahí, y probablemente eso tenga sentido para los jugadores en esa posición. Creo que ahora mismo hay una especie de movimiento de empoderamiento del jugador, y de ahí viene todo esto. Están entendiendo y valorando que los valiosos en todo esto son ellos, más que las marcas. Si tienen personalidad y voluntad para explorarlo, pueden llevar su marca personal y sus ingresos muchísimo más lejos si piensan de forma diferente.
«Si ahora lo miras y dices: “Vale, si genero 20.000 al año”, por ejemplo, “¿voy a recuperar 20.000 al año haciendo algo por lo que no me pagan de inmediato?” La realidad es que, si se ejecuta bien, sí, quizá, y posiblemente muchísimo más».
Entonces, para Sokito, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se acerca un pez pequeño a los más grandes? Cuando Hardy esté sentado en su salón dentro de 20 años con una nueva bota en la mano para trastear con ella, ¿qué le haría sentirse orgulloso?
Es difícil de explicar, dice, pero, al final, sabrá si todo salió bien. También lo sabrán los atletas que han estado a su lado y que le han ayudado a convertir un sueño de infancia en algo que todavía no termina de creerse que sea real.
«Se trata del impacto, y eso es bastante difícil de medir, pero estamos bastante contentos con ese enfoque», afirma Hardy. «No estamos diciendo que el éxito sea vender por 200 millones dentro de dos años o que el éxito sea vender 50 millones de pares de zapatos en un año. Esas cosas quedan muy lejos. Queremos seguir haciendo crecer la marca de la manera correcta y no comprometer nuestros valores. Queremos generar impacto. Estamos trabajando en muchas formas de hacerlo. Estamos trabajando en una fundación. No enviamos ningún producto al vertedero. Lo redistribuimos todo. Reciclamos.
«El fútbol puede tener un impacto increíble en todo el mundo. Une muchísimo, y queremos estar de verdad a la vanguardia de eso, y hacer también muy buenas botas».