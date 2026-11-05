Kansas City no ha perdido en casa en toda la temporada, pero Angel City llega al CPKC Stadium con una racha de 10 partidos sin conocer la derrota. El Current lleva siete encuentros invicto y ha ganado los cinco últimos, lo que prepara unos cuartos de final entre dos equipos que atraviesan su mejor momento justo cuando más importa. Merece la pena ver este partido.
N.º 4 Kansas City Current
Cómo llegó hasta aquí: Kansas City terminó cuarto con 53 puntos y se aseguró disputar los cuartos de final en casa tras cerrar la temporada regular con cinco victorias consecutivas.
El Current marcó 54 goles, más que ningún otro equipo de la liga, y acabó invicto en el CPKC Stadium, con un balance de 11-0-4 como local. Ahora afronta sus terceros playoffs consecutivos con una de las mayores ventajas de jugar en casa de toda la liga.
Jugadora clave: Temwa Chawinga
Chawinga terminó la temporada regular con 12 goles y sigue siendo fundamental para el peligro ofensivo de Kansas City. Ante una defensa organizada como la de Angel City, su capacidad para convertir cualquier resquicio en una ocasión de gol podría ser decisiva.
El Current cuenta con varias jugadoras capaces de marcar, pero Chawinga acaparará buena parte de la atención de las visitantes.
Factor diferencial: Croix Bethune
Bethune ha aportado un plus de creatividad a Kansas City y ha establecido un récord de la NWSL en una sola temporada con 11 asistencias, incluidas seis en goles de la victoria, también una cifra récord.
Su capacidad para conectar el centro del campo con el ataque da al Current una jugadora capaz de encontrar el último pase cuando los espacios escasean. Ante un Angel City al que cada vez resulta más difícil ganar, esa paciencia y precisión podrían marcar la diferencia.
Mayor fortaleza: Potencia ofensiva
Chawinga, Haley Hopkins y Debinha ofrecen a Kansas City varias amenazas de gol, y las cifras reflejan esa profundidad. El Current lideró la liga con 54 tantos y tres de sus jugadoras firmaron un triplete durante la temporada.
Esa variedad hace que sea difícil frenar su ataque. Angel City tendrá que vigilar a varias futbolistas capaces de decidir el partido.
Mayor debilidad: Regularidad defensiva
Kansas City encajó 39 goles en la temporada regular, una vulnerabilidad que Angel City puede tratar de aprovechar.
Cuando el Current incorpora jugadoras al ataque, necesita mantener el orden por detrás del balón. Ante una delantera con Sveindís Jónsdóttir y Ally Sentnor, perder la posesión y dejar espacios a la espalda podría salirle caro.
N.º 5 Angel City FC
Cómo llegó hasta aquí: Angel City terminó quinto con 52 puntos (15-8-7) y estableció récords del club de victorias, goles y puntos tras una notable remontada a mitad de temporada.
Después de una etapa difícil bajo la dirección de Alexander Straus, el club recuperó el impulso con Leif Smerud al frente de forma interina. Angel City solo ha perdido dos de sus últimos 19 partidos y llega a los playoffs con 10 encuentros consecutivos sin conocer la derrota.
Jugadora clave: Sveindís Jónsdóttir
Jónsdóttir fue la máxima goleadora de Angel City en la temporada regular, con 10 tantos, y volvió a ser decisiva en la jornada final, con un gol y una asistencia en la victoria por 4-1 sobre Boston.
Ofrece a las visitantes una amenaza ofensiva fiable ante una defensa de Kansas City que ha encajado bastantes goles. Si Angel City quiere dar la sorpresa en el CPKC Stadium, es probable que Jónsdóttir desempeñe un papel importante.
Factor diferencial: Ally Sentnor
Sentnor aporta otra opción creativa al ataque de Angel City y ayuda al equipo a generar ocasiones de distintas maneras.
Su conexión con Jónsdóttir y el resto de la delantera podría ser especialmente importante cuando Kansas City se vuelque al ataque. Angel City necesita jugadoras capaces de aprovechar los espacios que se abran para generar ocasiones claras, y Sentnor tiene esa capacidad.
Mayor fortaleza: Regularidad defensiva
La recuperación de Angel City en el tramo final de la temporada se ha apoyado en una defensa fiable. El club encajó 32 goles en la temporada regular, uno de los mejores registros defensivos de la liga.
Esa organización ha contribuido a sostener su racha de 10 partidos invicto. Ante el equipo más goleador de la liga, mantener esa disciplina será su mayor prueba hasta ahora.
Mayor debilidad: Control del centro del campo
Angel City ha tenido dificultades en ocasiones para controlar la posesión y marcar el ritmo ante centros del campo más fuertes.
La presencia de Bethune y Debinha hace que esto sea especialmente preocupante en este encuentro. Las visitantes deberán limitar el tiempo y el espacio de ambas y, al mismo tiempo, tener suficiente posesión para impedir que Kansas City mantenga la presión.
Pronóstico: Kansas City 2-1 Angel City
Angel City tiene motivos de sobra para creer que puede prolongar su racha. El cambio en el banquillo ha revitalizado al grupo, su defensa se ha vuelto fiable y Jónsdóttir le aporta peligro en ataque.
Aun así, Kansas City parte con una ligera ventaja. Su condición de invicto en casa, la variedad de recursos ofensivos y su experiencia en los playoffs hacen difícil apostar en su contra en el CPKC Stadium. Eso sí, Angel City obligará al Current a esforzarse para ganar.