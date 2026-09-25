Posible once de Estados Unidos contra Perú: Julian Hall tiene su oportunidad, Gio Reyna pasa al primer plano mientras Mauricio Pochettino equilibra juventud y experiencia
El sábado puede ser un día para recordar para la próxima generación de la selección masculina de Estados Unidos, y uno para guardar de cara a futuras noches de trivial. Varios jugadores pueden sumar su primera internacionalidad, con la esperanza de que esas primeras apariciones sean las primeras de muchas.
La única duda es cómo serán esas primeras internacionalidades: ¿serán como titulares o en una aparición breve? ¿Será el once una apuesta total por la juventud o una integración más gradual, con presencia de veteranos? Solo Mauricio Pochettino lo sabe con certeza, pero, teniendo en cuenta los comentarios del seleccionador a lo largo de la semana, es razonable hacer una buena predicción.
Durante las semanas previas y también durante la concentración de la USMNT, Pochettino ha intentado rebajar las expectativas. Su lista cuenta con ocho adolescentes, todos con distintos niveles de preparación para el fútbol internacional. Ha dicho que algunos están más cerca que otros, pero eso tampoco significa que sea prudente lanzar a estos chicos al fuego después de solo unos días de entrenamiento.
Por lo tanto, si hay un partido en el que apoyarse en los veteranos, este puede ser ese. Con eso en mente, así podría ser la alineación de la USMNT, al menos de inicio, antes de que los cambios de Pochettino abran el partido y amplíen las opciones dentro del grupo de jugadores.
Portero: Matt Freese
Pochettino podría optar aquí por distintos caminos. Podría darle la responsabilidad al joven Diego Kochen. Podría concederle a Chris Brady su segunda internacionalidad. O quizá podría darle minutos al recién llegado Brian Schwake como recompensa por su irrupción en la MLS.
Sin embargo, por tomar prestado un término de la lucha libre profesional, cualquiera de esas decisiones podría parecer una forma de enterrar a Matt Freese. Por eso, quizá sería más inteligente que Pochettino mostrara un poco de confianza en el portero del NYCFC y reconstruyera su confianza después de su papel en el infame desenlace del Mundial para los estadounidenses.
Para dejarlo claro, eso no quiere decir que Freese vaya a ser titular en 2030. Puede que ni siquiera siga estando involucrado para entonces. Sin embargo, ahora sí lo está, y es crucial tanto apoyarle como volver a levantarle. Por eso, nos decantamos por Freese mientras empieza el proceso de dejar atrás Bélgica.
LI: Antonee Robinson
Desde hace ya varios años, el puesto de lateral izquierdo se ha dividido en dos grupos: Robinson y luego todos los demás. La esperanza es que, en algún momento, el bloque de "todos los demás" pueda acortar un poco la distancia.
Quizá eso ocurra en esta concentración. Peyton Miller es una estrella emergente, con el potencial de ser el lateral izquierdo del futuro de la USMNT. Aun así, Robinson es el lateral izquierdo del presente del equipo, por eso parte como titular aquí mientras Miller sigue construyendo su trayectoria con la USMNT durante esta concentración.
Defensa central: Auston Trusty
Con la carrera de Tim Ream en la selección nacional probablemente llegando a su fin, Trusty es uno de los varios aspirantes que pugnan por ese puesto de central titular. Es uno de los que tiene experiencia a nivel de clubes, aunque no tanta en el ámbito internacional, con solo 10 partidos con la selección hasta ahora.
Sin embargo, sí supo sacar partido de una de esas internacionalidades este verano, al marcar en el duelo del USMNT en el Mundial contra Turquía. Durante años, Trusty ha estado justo a las puertas de una oportunidad real y, sobre todo después del Mundial, merece esa oportunidad ahora.
DFC: George Campbell
En el West Brom, Campbell lleva el brazalete de capitán. Con la selección masculina de Estados Unidos, es un recién llegado y solo suma una internacionalidad en el campamento de enero. Eso sitúa a Campbell en una posición singular, ya que es un líder veterano a nivel de clubes, pero es un recién llegado en el ámbito internacional.
Merece la pena, por tanto, ver cómo responde. Con Chris Richards incorporándose tarde al campamento y recién salido de una dura lesión sufrida en verano, no hay prisa por ponerlo sobre el campo. Entonces, ¿por qué no probar a Campbell para ver cómo responde ante otro aspirante como Trusty, mientras se reserva a Richards para que en algún momento más adelante ejerza de mentor de Neil Pierre?
LD: Alex Freeman
Menos de un año después de dejar el Orlando City SC, Freeman está de vuelta en la ciudad como veterano de la Copa del Mundo y jugador del Villarreal. Por eso, aquí tienes que ponerlo de inicio, ¿no?
Freeman brilló este verano en un papel singular, uno que al final le permitió marcar un gol contra Australia. Ha sido un ascenso meteórico para el lateral, que ahora también se está encontrando cada vez más cómodo en el Villarreal. En cierto modo, Freeman es el puente entre los veteranos del primer equipo y los jóvenes que llegan. Si a eso le sumas sus raíces en Orlando, es una apuesta segura para salir de inicio aquí.
CM: Tyler Adams
No se puede negar la importancia de Adams para la selección de Estados Unidos. Sigue siendo el número uno en la posición de mediocentro defensivo y continúa siendo un líder dentro del grupo, con una experiencia incalculable.
Por eso jugadores como Adri Mehmeti le tienen como referente y quieren jugar con él. Ese día también podría llegar pronto. Independientemente de quién esté a su alrededor, Adams es alguien con quien se puede contar para liderar, por lo que perfectamente podría llevar el brazalete en este partido.
CM: Malik Tillman
Tras el Mundial, el consenso era que Malik Tillman estaba preparado para dar un salto y aspirar a algo mejor. No le ha ido exactamente así con su club, el Leverkusen. Todavía no ha logrado aprovechar de verdad el impulso del Mundial, donde dejó boquiabiertos a los aficionados con dos tiros libres cruciales e increíbles.
Ahora, de vuelta con la USMNT, Tillman puede volver a encajar de lleno en ese papel en el que brilló este verano, actuando como una especie de número 8. En ese rol fue crucial para la manera de jugar de Estados Unidos, aportando en todas las fases de una forma que no habíamos visto antes. Repetirlo elevaría su confianza y, quizá, le prepararía para rendir mejor de aquí en adelante.
MC: Yunus Musah
Ha vuelto, y podría haber un papel para él en este equipo en particular.
Sin Weston McKennie en el grupo, Musah es un jugador que puede encajar en el lugar que ocupó la estrella de la Juventus este verano. Musah no es tan creativo como su compañero en el Mundial de 2022, pero es un futbolista que probablemente rendirá mejor sin las restricciones de jugar como mediocentro y la presión de actuar como mediapunta. Déjenle libertad para moverse, conducir el balón hacia adelante y gestionar la presión: son cosas que puede hacer.
Si no es Musah, Sebastian Berhalter es otro jugador que también podría ocupar ese puesto.
EI: Gio Reyna
La selección masculina de Estados Unidos ha respaldado a Reyna cuando no estaba jugando. Ahora que sí lo está, es un buen momento para ver qué diferencia pueden marcar esos minutos.
Reyna está entre los miembros más experimentados de este equipo, lo que también le convierte en una especie de líder. Sin embargo, con solo 23 años, todavía tiene mucho potencial, sobre todo si el movimiento a Estrasburgo le aporta la continuidad que todos esperan. Será crucial no sobrecargar a Reyna, igual que a todos los demás, pero se ha ganado esta titularidad y una buena cantidad de minutos en esta concentración para hacer que pasen cosas.
RW: Sergiño Dest
Hay dos jugadores en esta concentración con argumentos de peso para decir que son los que llegan en mejor forma. El primero es Sergino Dest, que ha estado magnífico en el PSV en este inicio de temporada. El otro es Cavan Sullivan, que encadena gol tras gol con el Philadelphia Union para ganarse su primera convocatoria con 16 años.
Sin embargo, Pochettino parece dispuesto a gestionar la expectación en torno a Sullivan y, aunque podría ser titular, da la impresión de que el mejor camino para el adolescente es ir introduciéndole poco a poco y dejar que la expectación crezca de una manera algo más natural. Si ese es el plan, entonces Dest puede empezar aquí e intentar generar peligro por el costado derecho como carrilero/extremo.
Julian Hall
La posición de delantero centro está en un momento interesante. Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright no están, lo que significa que no hay veteranos de la Copa del Mundo en este grupo.
¿Quién, entonces, puede dar un paso al frente? Hall parece un buen candidato como jugador con un techo muy alto y, para ser claros, uno de los pocos delanteros centro puros en la concentración. Damion Downs está aquí, pero fue una incorporación de última hora, mientras que Justin Ellis también es candidato a ser titular, especialmente por su vínculo con Orlando. Aun así, nos quedamos con Hall y le dejamos repartirse los minutos con Ellis, que recibirá una bienvenida de su ciudad entre los suplentes.