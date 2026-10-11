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USWNT 1-1GOAL

«Parte del plan»: Por qué la selección femenina de Estados Unidos considera las duras lecciones de España un paso necesario hacia el Mundial de 2027

La selección femenina de Estados Unidos quedó «decepcionada», pero «no desanimada», tras su primer partido contra España.

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  • WASHINGTON. Emma Hayes insistió en incluir a España en el calendario para medir a la selección femenina de Estados Unidos ante la mejor del mundo. El sábado, las vigentes campeonas del mundo necesitaron apenas 14 minutos para dejar claro cuánto trabajo queda por delante.

    España marcó dos goles en los primeros minutos y resistió la mejoría de Estados Unidos para imponerse por 2-0 ante los 19.220 espectadores que llenaron el Audi Field. El primero de los dos amistosos ofreció a Hayes la prueba que buscaba a menos de un año del Mundial de 2027, además de un frustrante recordatorio de lo caros que pueden salir los pequeños errores.

    Las estadounidenses afrontaron su primer partido en cuatro meses con lesiones que habían trastocado su defensa y bajas de última hora que limitaron aún más las opciones de Hayes. Su apuesta por ampliar el grupo de jugadoras disponibles también siguió condicionando la convocatoria. Hayes ha recalcado en repetidas ocasiones que solo puede elegir a las jugadoras con las que cuenta y todavía no ha podido alinear de forma habitual a su mejor grupo.

    Aun así, hubo problemas que fueron más allá de las ausencias.

    Patri Guijarro batió a Claudia Dickey con un disparo lejano en el tercer minuto. Once minutos después, Eva Navarro remató en el segundo palo para duplicar la ventaja de España y castigar un desajuste defensivo que obligó a las estadounidenses a ir a remolque.

    Estados Unidos reaccionó y acumuló 13 remates, diez de ellos a puerta, pero no logró convertir esas ocasiones en goles. La eficacia inicial de España resultó decisiva.

    «No te puedes permitir ir perdiendo 2-0 contra el mejor equipo del mundo, especialmente por la forma en que encajamos esos goles», dijo Hayes después del partido.

    «¿Hicimos lo suficiente para marcar más de un gol? Sin duda. Simplemente, no siempre tomamos la decisión correcta ni ejecutamos con la calidad de la que sé que somos capaces».

    Pese a la frustración, Hayes sostuvo que su equipo estaba más cerca del nivel de España que hace tres años.

    «Tenemos jugadoras muy, muy buenas y somos un equipo muy bueno, independientemente del resultado de hoy», afirmó.

    Queda por ver con qué rapidez puede Estados Unidos salvar la distancia que aún le separa de España. Hayes cree en su grupo. Trinity Rodman y otras jugadoras ven lo aprendido el sábado como parte de un plan más amplio. El reto es convertir esas lecciones en decisiones más acertadas y una mejor ejecución, dos aspectos que faltaron ante España.

  • ¿Confiamos en el plan?

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Emma Hayes habla con la selección femenina de Estados Unidos tras la evidente frustración por haber encajado dos goles.

    El mensaje de la selección femenina de Estados Unidos tras el partido giró en torno a la confianza: entre las jugadoras, en Hayes y en el proceso. Las futbolistas reconocieron sus errores ante España, pero destacaron el valor de una prueba que los puso de manifiesto.

    «Es parte del proceso, parte del plan», dijo la defensa Emily Fox sobre el partido ante España. «Estamos decepcionadas por la derrota por 2-0, pero creo que en algunos aspectos hubo mucha igualdad y que los detalles importan».

    Trinity Rodman, que disputó el partido completo ante la afición local de su equipo de la NWSL, habló con franqueza de los aspectos en los que Estados Unidos no estuvo a la altura. También asumió su responsabilidad por su propia actuación.

    «Era un gran desafío para nosotras y lo sabíamos antes del partido», dijo Rodman. «Nos costó mucho contrarrestar lo bien que se asocian en corto y la rapidez con la que mueven el balón. Creo que llegábamos un paso tarde en defensa y, además, no tuvimos nada de acierto en el último tercio. También asumo mi responsabilidad. Mis toques ante la portería no fueron lo bastante buenos».

    Para Rodman, el siguiente paso es corregir esos errores sin permitir que un resultado eclipse los progresos del equipo en conjunto.

    «Creo que no hay que darle demasiadas vueltas a ciertas cosas ni centrarse demasiado en los detalles, sino verlo con perspectiva. Y todavía nos queda casi un año, así que hay que aprovechar el poco tiempo que tenemos. Creo que lo estamos haciendo muy bien».

  • ¿Y ahora qué?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Trinity Rodman reconoció sus dificultades ante España, pero sigue confiando en los progresos de la selección femenina de Estados Unidos de cara al Mundial de 2027.

    Por suerte para la selección femenina de Estados Unidos, no era un partido eliminatorio. El martes tendrá otra oportunidad ante España para poner en práctica lo aprendido el sábado.

    Para Hayes, ese es el valor de programar partidos contra rivales como Japón, Brasil y España. Quiere que sus jugadoras afronten estos desafíos ahora, antes de que esté en juego el pase a la siguiente ronda de un Mundial.

    Como dijo Hayes antes del primer enfrentamiento con España: «Lo último que quieres es llegar a un Mundial y encontrarte con estos equipos por primera vez».

    Rodman también se alegró de que el partido llegara en este momento.

    «Habrá partidos así y me alegro de que ahora mismo no estemos en el Mundial. Creo que, como ocurrió ante Brasil, hay que sacar lo que se pueda de este partido y afrontar el siguiente con una mentalidad aún mejor y mucho sobre lo que trabajar».

    Mallory Swanson, que volvió a jugar con la selección femenina de Estados Unidos por primera vez en casi dos años, ofreció una perspectiva similar. La veterana delantera conoce las exigencias de los grandes torneos y consideró el partido del sábado una preparación valiosa para lo que viene.

    «Se aprende mucho. Creo que es una buena experiencia de aprendizaje para nosotras. En general, es una buena experiencia de cara a la fase de clasificación para el Mundial», dijo Swanson.

  • «Un gran reto para nosotros»

    Spain midfield

    Los goles tempraneros de España dejaron al descubierto las dificultades de una defensa de cuatro de la selección femenina de Estados Unidos que jugaba junta de inicio por primera vez.

    La selección femenina de Estados Unidos sabía el reto que suponía enfrentarse al equipo número uno del mundo. España necesitó apenas unos minutos para demostrar que había muy poco margen de error.

    Las estadounidenses salieron con una nueva combinación defensiva: Emily Fox y Avery Patterson en los laterales, con Kennedy Wesley y Tierna Davidson en el centro. Era la primera vez que las cuatro jugaban juntas de inicio. Por detrás estaba Claudia Dickey, que todavía intenta afianzarse a nivel internacional.

    El grupo tenía que encontrar su ritmo rápidamente ante una España cuyos pases y movimientos rápidos dejaban poco tiempo para adaptarse.

    «Enfrentarnos a un equipo como España, el mejor del mundo, fue una prueba enorme para nosotras», dijo Fox después.

    Fox destacó la eficacia de España y los detalles que Estados Unidos debía cuidar durante los primeros 15 minutos.

    «Fueron muy eficaces en ataque y solo necesitaron dos ocasiones para marcar dos goles», señaló.

    Rodman vio una mejor respuesta tras el descanso, especialmente por parte de las jugadoras que salieron del banquillo.

    «Creo que en la primera parte dudamos un poco de nosotras mismas, pero sin duda llevábamos la iniciativa. En la segunda parte, creo que las suplentes hicieron un trabajo increíble».

    Destacó a Michelle Cooper, que sustituyó a Fox en el lateral derecho pese a jugar como delantera en su club.

    «Creo que Michelle hizo un gran trabajo en el lateral derecho. Juega de delantera en su club y fue capaz de venir a la selección y jugar de lateral derecha. ¡Creo que cerró muy bien su banda y luego provocó una tarjeta roja!»