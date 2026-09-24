Nueve meses para Brasil 2027: de las ambiciones comerciales a las estrellas revelación como Clara Serrajordi, seis grandes preguntas que afronta la Copa del Mundo femenina
Es 24 de septiembre de 2026, lo que significa que dentro de exactamente nueve meses Brasil inaugurará el Mundial femenino de 2027 ante un rival todavía por determinar en el legendario Maracaná. El emparejamiento aún no está definido. El escenario difícilmente podría ser mayor.
El mayor torneo del fútbol femenino se acerca en un momento en el que el deporte femenino vive un auge comercial. Las valoraciones de los equipos en la NWSL y la WNBA se están disparando, los patrocinadores están invirtiendo y las recompensas económicas para algunas de las mayores estrellas empiezan a reflejar ese impulso. El nuevo contrato de Trinity Rodman con el Washington Spirit tiene, según se informa, un valor de más de 2 millones de dólares anuales, incluidas las bonificaciones, una señal de la rapidez con la que está subiendo el techo.
Brasil 2027 ofrece una oportunidad de llevar ese crecimiento a una audiencia aún mayor. El primer Mundial femenino en Sudamérica llevará a las principales jugadoras de este deporte a un país cuya identidad es inseparable del fútbol. Para las estrellas consagradas, es una oportunidad de consolidar su legado. Para talentos emergentes como Taina Maranhão y Clara Serrajordi, podría ser el momento de convertirse en nombres conocidos en todos los hogares.
Sin embargo, para que el Mundial sea un éxito hará falta algo más que valoraciones al alza y un escenario famoso. ¿Puede el interés comercial traducirse en estadios llenos y un apoyo duradero? ¿Podrán permitirse las aficiones locales y las que viajen formar parte del evento? ¿Y hasta qué punto llegarán los beneficios más allá de los equipos y jugadoras que ya acaparan la atención?
Brasil 2027 debe ser una celebración de lo lejos que ha llegado el fútbol femenino y una oportunidad para impulsarlo aún más. A falta de nueve meses, GOAL analiza seis de las grandes preguntas que marcarán lo que viene a continuación.
¿Qué cambiaría para el fútbol femenino brasileño un Mundial en casa?
Amee Ruszkai: Es imposible saberlo ahora mismo, pero la esperanza es que la respuesta a esta pregunta sea: mucho.
En los últimos años se han dado muchos pasos graduales hacia delante para el fútbol femenino en Brasil, y su competición doméstica, el Brasileirão Série A1, Feminino, es la más fuerte de Sudamérica. Eso queda patente en el palmarés de la Copa Libertadores: los clubes brasileños han ganado los últimos siete títulos y 14 de los 17 disputados desde su inauguración en 2009.
Sin embargo, este Mundial femenino pondrá aún más el foco sobre este deporte en Brasil y, si Brasil puede firmar un gran torneo, puede impulsar la asistencia a los estadios, el interés y, a su vez, la inversión, además de aumentar la participación de las niñas.
Marta ha lanzado en los últimos años varios llamamientos de cara al futuro del fútbol femenino brasileño, pero inspirar a la selección a un gran torneo en un Mundial en casa podría ser su mensaje más poderoso hasta la fecha.
¿Quién podría convertirse en la próxima estrella global del torneo?
Celia Balf: Estados Unidos, Inglaterra y varias otras naciones aún no se han clasificado para el Mundial, pero hay países como Brasil, Francia y España que sí lo han hecho y que perfectamente podrían tener a la próxima gran superestrella en su plantilla.
Taina Maranhão, una extremo derecha técnica y rápida, es una futbolista de la que se hablará en todo el mundo después de este año. Maranhão, de solo 22 años, marcó cuatro goles con Brasil en 2026. Juega en el Palmeiras y es una futbolista que será un espectáculo verla jugar en su país, además de una pesadilla para las defensas durante todo el torneo.
España está repleta de talento, desde Aitana Bonmatí hasta Alexia Putellas, entre otras. Y como selección número uno del mundo y antigua campeona del Mundial, tiene muchas estrellas y mucho potencial de revelación en su equipo. La centrocampista de 18 años Clara Serrajordi es un nombre que pronto será conocido en todo el mundo. La joven del Barcelona fue llamada para hacer lo que algunos considerarían impensable: sustituir a Bonmatí y Putellas durante toda la temporada. Y no solo dio la talla, sino que brilló, se consolidó como una auténtica estrella en el centro del campo de España y ayudó al Barcelona a ganar el póker de títulos.
¿Qué equipos corren el peligro de quedarse fuera de la clasificación?
Ruszkai: Ya hemos visto caer a un gran nombre en la fase de clasificación para este Mundial femenino, con Nigeria, presente en todas las ediciones, ausente por primera vez en la historia del torneo como resultado de una terrible campaña en la Copa Africana de Naciones. ¿Podrían otros gigantes de este deporte seguir también ese camino no deseado?
En Europa, esa es una posibilidad muy real. Inglaterra, subcampeona en 2023, está entre varias selecciones destacadas que no ganaron sus grupos en un formato de clasificación competitivo, lo que las condenó a la vía de la repesca. Junto a ella están Noruega, campeona en 1995, Países Bajos, subcampeona en 2019, y Suecia, semifinalista en tres de los últimos cuatro torneos. Se seguirá esperando que todas se clasifiquen, pero no es algo garantizado.
Los representantes de la CONCACAF todavía están por confirmarse y, aunque Estados Unidos y Canadá serán grandes favoritas para clasificarse, México tiene que superar un duelo muy complicado contra Haití para sellar su plaza.
¿Qué tapados podrían convertirse en el segundo equipo de todos?
Ruszkai: Liderada por el dúo de hermanas formado por Temwa y Tabitha Chawinga, Malawi será un equipo fascinante de ver en su primer Mundial femenino tras alcanzar la final de su primera Copa Africana de Naciones femenina en 2026. Las Scorchers llegaron tan lejos gracias a un ataque vibrante, liderado por Temwa, la delantera centro de talla mundial del Kansas City Current, mientras que Tabitha, que representa al Lyon, ocho veces campeón de Europa, destrozó a sus rivales por fuera.
Otro equipo que debería atraer a los neutrales es Japón. Nadeshiko goleó 4-0 a la posterior campeona España en el último Mundial, pero se quedó corta en las rondas eliminatorias. Cuatro años después, este joven equipo, que practica un fútbol excelente, parece incluso mejor y potencialmente hasta un auténtico aspirante al título, una idea que estuvo muy presente durante su camino hacia la gloria en la Copa Asiática a principios de 2026.
¿Pueden realmente los aficionados permitirse formar parte de ello y está creciendo la demanda?
Balf: El proceso de venta de entradas para el Mundial masculino de 2026 se abrió el 10 de septiembre de 2025. Para el Mundial femenino de 2027, los aficionados siguen esperando. En estos momentos, la web de la FIFA dirige a los seguidores a una lista de espera oficial para entradas y paquetes de hospitalidad, dejando sin respuesta las cuestiones clave sobre los precios y la disponibilidad.
El torneo masculino acaparó titulares por el precio astronómico de sus entradas. Antes del saque inicial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el precio medio de las entradas estaba por debajo de los 500 $. El anterior Mundial femenino ofreció un punto de partida mucho más asequible: las entradas para adultos en Australia oscilaron entre 20 y 120 dólares australianos en 2023, y el director ejecutivo del torneo, David Beeche, proyectó un precio medio de unos 50 dólares australianos antes del evento.
Eso da motivos para el optimismo, pero no garantiza que Brasil vaya a seguir el mismo modelo. Los precios tendrán que ser accesibles para los aficionados locales, mientras que los vuelos, el alojamiento y los desplazamientos entre las ciudades anfitrionas podrían disparar rápidamente la factura para los aficionados visitantes. Por ahora, los seguidores pueden registrar su interés, pero todavía no pueden poner precio a estar allí.
¿Pueden la moda y las grandes marcas llevar a Brasil 2027 más allá del público habitual del fútbol?
Balf: Una semana antes del Mundial masculino de 2026, daba la sensación de que todas las marcas de moda estaban lanzando, o preparándose para lanzar, una colección vinculada al verano del fútbol. Las colaboraciones con diseñadores se sumaron a los lanzamientos de nombres habituales del fútbol como Adidas y Nike. A juzgar por las camisetas y las sudaderas que se vieron durante todo el verano, parecía que prácticamente todo el mundo se había hecho aficionado al fútbol.
Ese cruce ayudó a que el torneo pareciera más grande que el propio deporte. La moda ofreció a los recién llegados una puerta de entrada accesible al fútbol: una camiseta que ponerse, un equipo al que seguir, un jugador al que animar. Con el Mundial en Norteamérica, esa presencia era especialmente difícil de pasar por alto.
¿Puede el Mundial femenino de 2027 generar un momento similar? Con Brasil como anfitrión, la antesala puede ser diferente, sobre todo para el público estadounidense. Todavía no ha habido una ola comparable de colecciones inspiradas en el torneo, aunque comparar esta fase de los preparativos con la cuenta atrás final del evento masculino solo nos dice hasta cierto punto. Aún hay tiempo para que las marcas y los diseñadores ayuden a llevar el torneo femenino a la conversación cotidiana.
La oportunidad comercial es considerable. Según un estudio de FGV Projetos encargado por Embratur, el organismo de turismo de Brasil, se prevé que la preparación y la celebración del torneo generen 8.800 millones de reales brasileños de actividad económica.
Algunas marcas ya están moviendo ficha. Coca-Cola y Rexona han puesto en marcha iniciativas vinculadas al fútbol femenino antes del torneo, con Rexona situando a Marta en el centro de una campaña publicitaria. Ganadora en seis ocasiones del premio FIFA World Player of the Year, es una figura natural para liderar la antesala. La oportunidad ahora es ampliar ese foco, presentando a los aficionados a más jugadoras y personalidades que podrían hacer suyo este Mundial.