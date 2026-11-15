Diego Kochen - 7/10

Realizó una parada importante en la primera parte ante Danley Jean Jacques cuando Estados Unidos solo ganaba por un gol. Una decisión por fuera de juego le salvó tras un error de cálculo en la segunda mitad. Terminó con la portería a cero, aunque también dejó muestras de que el joven guardameta aún tiene aspectos que mejorar.

Auston Trusty - 8/10

Abrió el marcador con una buena definición en el segundo palo tras una falta lanzada por Sebastian Berhalter. El gol tempranero y la portería a cero hicieron que fuera una noche productiva para el defensa del Celtic.

Chris Richards - 7/10

Un error al comienzo del partido obligó a Kochen a intervenir. Más tarde, realizó un bloqueo decisivo para impedir el gol de Lenny Joseph cuando Haití apretaba antes del descanso. Ayudó a mantener la portería a cero, aunque la defensa de Estados Unidos tuvo momentos en los que mostró aspectos que corregir.

Antonee Robinson - 8/10

Puso el centro para el gol de Hall, que dio a Estados Unidos el tanto que necesitaba en la segunda parte. Vio una tarjeta pronto, pero disputó el partido completo y su aportación ofensiva ayudó a convertir una ventaja mínima en una cómoda.

Alex Freeman - 7/10

Sumó una asistencia con el pase para el segundo gol de Pulisic, que el delantero marcó desde fuera del área. Los dos laterales de Estados Unidos contribuyeron a los goles, y Freeman puso su granito de arena cuando el partido se abrió tras el descanso.