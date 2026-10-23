El azul claro recorre toda la colección, con el naranja vivo como contraste. Esa paleta compartida conecta las botas, aunque cada línea pone el acento en un aspecto distinto.

James y Paralluelo representan la línea Mercurial, que incluye las Vapor 17 y las Superfly 11. Nike presenta ambos modelos como botas centradas en la velocidad: las Vapor se enfocan en los movimientos rápidos en espacios reducidos, mientras que las Superfly están diseñadas para acelerar y mantener el ritmo en campo abierto.

Las Superfly incorporan una unidad Air Zoom externa bajo el antepié y una parte superior FlyWeave Ultra que, según Nike, está concebida para mantener el pie bien sujeto a alta velocidad.

Wilson y Castellanos están asociadas a las Phantom 6, en las que el énfasis pasa a la precisión en el pase, el regate y el disparo. Su parte superior texturizada de Gripknit está diseñada para ayudar a controlar el contacto con el balón.

Guijarro y Girma llevan las Tiempo Maestro. Ambas se sienten cómodas recibiendo el balón bajo presión y utilizándolo para iniciar un ataque, por lo que el toque cobra especial importancia. Nike afirma que la parte superior de TechLeather de estas botas está diseñada para ofrecer una sensación suave y uniforme al contacto con el balón.