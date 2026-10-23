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Naomi Girma, Sophia Wilson y Lauren James: cómo seis estrellas ayudaron a diseñar las últimas botas de Nike United

El lanzamiento de esta última colección de botas incluye a las seis deportistas originales de Nike United: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma.

Traducido por

  • El azul y el naranja no pasan desapercibidos. Sin embargo, en el interior de las últimas botas Nike United hay un detalle más personal: los nombres de las jugadoras que las llevan.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma regresan para la cuarta y última colección de la serie. Sus nombres figuran en las plantillas de sus respectivos modelos, vinculando cada bota con las jugadoras que participan en el proyecto.

    Las seis aportan experiencias diferentes al proceso de diseño. James al encarar a un defensa, Wilson al encontrar espacio para rematar y Girma al sacar el balón jugado desde atrás exigen cosas distintas a sus botas. Nike United incorpora esas opiniones a sus gamas Mercurial, Phantom y Tiempo.


  • El diseño

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma son las seis deportistas que forman parte de Nike United.

    El azul claro recorre toda la colección, con un naranja intenso que aporta contraste. Esa paleta común conecta las botas, aunque cada línea tiene su propio enfoque.

    James y Paralluelo representan la línea Mercurial, que incluye las Vapor 17 y las Superfly 11. Nike presenta ambos modelos como botas orientadas a la velocidad: las Vapor se centran en los movimientos rápidos en espacios reducidos, mientras que las Superfly están diseñadas para acelerar y mantener el ritmo a campo abierto.

    Las Superfly incorporan una unidad Air Zoom externa bajo el antepié y un empeine FlyWeave Ultra que, según Nike, está diseñado para mantener el pie bien sujeto a gran velocidad.

    Wilson y Castellanos están vinculadas a las Phantom 6, en las que el énfasis pasa a la precisión en el pase, el regate y el disparo. Su empeine texturizado Gripknit está diseñado para ayudar a controlar el contacto con el balón.

    Guijarro y Girma calzan las Tiempo Maestro. Ambas se desenvuelven bien al recibir el balón bajo presión y utilizarlo para iniciar un ataque, por lo que el toque es un aspecto fundamental. Nike afirma que el empeine TechLeather de estas botas está diseñado para ofrecer una sensación suave y uniforme en el contacto con el balón.

  • La historia

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James y Salma Paralluelo llevan las Mercurial Vapor 17 y las Mercurial Superfly 11.

    Nike presentó en febrero de 2025 el colectivo de seis futbolistas, procedentes de distintos países, clubes y posiciones, para que aportaran sus opiniones sobre la colección.

    Esa variedad es lo que da al proyecto su vínculo más interesante con el juego. Una centrocampista que recibe el balón con presión a su espalda y una delantera que acelera hacia un espacio libre pueden valorar aspectos distintos en unas botas, aunque lleven los mismos colores.

    En Nike United, las experiencias de las futbolistas han servido de punto de partida para el debate sobre el diseño. A lo largo de cuatro colecciones, sus nombres y estilos de juego individuales han seguido formando parte de la identidad del proyecto.

    El capítulo 4 recupera al grupo original para cerrar la serie.

  • La expectación

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Sophia Wilson y Deyna Castellanos llevan las Phantom 6.

    El lanzamiento llega con el Mundial femenino de 2027 en el horizonte, lo que da a la campaña un contexto más amplio a medida que crece la atención por el torneo.

    Las seis futbolistas compartieron imágenes de la campaña el 22 de octubre, en las que mostraron los distintos modelos de la nueva colección. Para quienes las siguen tanto en sus clubes como con sus selecciones, esos rostros conocidos ofrecen una conexión directa con las botas.

  • ¿Qué viene ahora?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Patri Guijarro y Naomi Girma calzan las Tiempo Maestro.

    La colección Nike United Chapter 4 salió a la venta el 22 de octubre.

    Se espera que un nuevo grupo de deportistas se incorpore a Nike United en 2027, dando inicio a la siguiente fase del programa y aportando otro conjunto de experiencias al proceso de diseño.