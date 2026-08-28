Hace tres meses, Andrius Tapinas tuvo una idea.

El presidente del FK Žalgiris, equipo de la primera división lituana, había visto cómo su equipo femenino no lograba atraer apoyo. Aunque el equipo masculino del club estaba teniendo éxito, atrayendo aficionados y peleando por la clasificación europea, el renovado conjunto femenino estaba pasando apuros. Los resultados sobre el césped eran discretos y la asistencia de público se movía en los cientos. Necesitaban un revulsivo.

Así que, un día, mientras leía parte del material promocional de la cuarta temporada de la exitosa serie de Apple TV Ted Lasso, a Tapinas se le ocurrió una idea un tanto descabellada:

¿Y si Ted Lasso entrenara a nuestro equipo, aunque solo fuera por un día?

Al principio fue una broma. Luego se convirtió en una conversación medio seria. Y ahora la campaña ya está en marcha. Las piezas están en su sitio. Este club, que juega en un campo de césped artificial compartido por varios equipos de la máxima categoría lituana, está decidido a llevar a Jason Sudeikis a los países bálticos. Creen que, como ocurre en la serie, Lasso podría cambiar el destino de su club, aunque de una manera diferente.

«Dijimos: “Sí, ¡hagámoslo! Intentemos preparar una campaña. Entendemos que es un personaje de ficción. No estamos tan locos. Pero quizá le parezca interesante”», contó Tapinas a GOAL.