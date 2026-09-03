La vida después de Lionel Messi: el fútbol de Estados Unidos no tiene un plan para reemplazar a su estrella irreemplazable
Kamal Miller ni siquiera se lo cuestionó cuando Lionel Messi apareció sin más en las instalaciones de Inter Miami. Llevaban semanas circulando rumores de que el ocho veces ganador del Balón de Oro podía fichar por el equipo. La seguridad en el campo de entrenamiento se había reforzado. A los jugadores se les dijo que el dorsal 10 no estaba disponible.
Pero cuando Miller, un experimentado central, entró un día en el vestuario y vio a Messi sentado allí, se quedó simplemente deslumbrado. Los rumores eran realidad. Habían cerrado el fichaje más importante de la historia de la MLS. Aquel fue el momento antes del momento. Entonces todo cambió para los jugadores. Ese tipo, que menos de un año antes había levantado la Copa del Mundo con Argentina, estaba allí sentado, delante de ellos. Miller escribió a toda prisa a su familia. Pero para entonces, internet ya había estallado. Messi había llegado y el fútbol estadounidense ya nunca volvería a ser exactamente el mismo.
Por supuesto, Messi no tardaría en presentarse ante la liga. Todo comenzó con una ilusionante actuación saliendo desde el banquillo en la Leagues Cup, rematada con un clásico lanzamiento de falta.
Luego llegaron una Leagues Cup, una Supporters' Shield y la inevitable conquista de la MLS Cup en 2025. Tres años, tres trofeos. Trabajo hecho. Y hace unos meses parecía que aún podía haber más por venir. Antes de la temporada, Messi firmó un nuevo contrato para seguir en el club hasta la temporada 2027-28. Miami tenía a su hombre, en teoría, para años.
Pero ahora, las cosas tienen un aspecto radicalmente distinto. Tras una desgarradora derrota en la final del Mundial contra España, Messi anunció su retirada del fútbol internacional a principios de esta semana. Y con su propia admisión de que le cuesta encontrar el impulso necesario para jugar 90 minutos, parece que dejar su club y colgar las botas de forma definitiva podría ocurrir en cualquier momento. Básicamente, este es el final de Messi.
Eso es malo para el fútbol. Pero el deporte rey seguirá adelante. Para el panorama del fútbol en Estados Unidos, sin embargo, podría ser absolutamente catastrófico. Messi ha sido el alma de este deporte durante los últimos tres años en Estados Unidos, y posiblemente mucho antes. Si se va, todos los niveles del juego en Norteamérica sufrirán, y eso pondrá a prueba la fortaleza del fútbol como nunca antes.
La gallina de los huevos de oro de la MLS
Es difícil exagerar hasta qué punto fue significativa la llegada de Messi en 2023. La MLS atravesaba entonces un momento extraño. Sí, el producto de la liga no dejaba de mejorar. Pero esto necesitaba una estrella y, en el momento de la llegada de Messi, el panorama era relativamente desolador. Las grandes figuras cerca de la retirada que antes servían para atraer miradas se habían agotado. La MLS, lo admitiera o no, necesitaba un revulsivo. Y 20.000 aficionados llenaron el Chase Stadium para ver su presentación, desafiando una tormenta eléctrica en Miami para vislumbrar a Messi estrechando la mano de David Beckham.
Y así llegó el argentino, siete meses después del mayor logro de su carrera. Además, se implicó, y aunque Miami estaba prácticamente fuera de la pelea por los playoffs cuando firmó, Messi lideró la conquista de la Leagues Cup, con 10 goles, mientras Miami enlazaba siete partidos seguidos sin perder para ganar su primer gran título.
El impacto fuera del campo fue aún más significativo. A pesar de que el propio jugador llegó a mitad de temporada, la camiseta de Messi fue la más vendida de todo el año. Las entradas para todos y cada uno de los partidos del Inter Miami, en casa y fuera y en todas las competiciones, se agotaron en las 24 horas posteriores a su llegada. Los precios de las entradas en el mercado secundario se multiplicaron por 4,5, según StubHub.En 2024, Miami agotó sus abonos de temporada, y no importó que el club duplicara los precios en algunas zonas. En 2021, el club firmó un acuerdo de patrocinio de camiseta que incluía una cláusula por la que, si el club fichaba a un jugador que hubiera ganado el Balón de Oro al menos cinco veces, la cantidad se duplicaría. En mayo, Forbes valoró al Inter Miami en 1.400 millones de dólares.
La liga también se ha beneficiado. Según Sportico, los ingresos por patrocinios de la MLS crecieron un 17 por ciento en los 12 meses posteriores a la llegada inicial de Messi a la liga. Casi de inmediato, no solo fue la estrella de Miami, sino también la gallina de los huevos de oro de la MLS.
Una marca propia
Y todo esto ha sucedido en medio de la persistente sensación de que Messi nunca ha asumido del todo su papel como embajador del fútbol estadounidense.
Sus apariciones en los medios han sido mínimas, mientras que su participación en el All-Star Game de la MLS, un gran evento de referencia para la liga, ha sido prácticamente inexistente: lesionado en 2024, rechazando asistir en 2025 y de nuevo no disponible tras el Mundial de 2026. Más allá de una breve entrevista con Apple TV después de su debut en la Leagues Cup, ha evitado en gran medida los compromisos posteriores a los partidos que otras estrellas de la MLS suelen cumplir de forma habitual.
Sus grandes campañas publicitarias en Estados Unidos también han sido relativamente limitadas, mientras que el Inter Miami ha controlado de forma estricta el acceso tanto a Messi como a sus compañeros. Ese enfoque ha frustrado a los reporteros locales y a los tradicionalistas de la MLS, acostumbrados a una liga, y a una cultura deportiva estadounidense más amplia, en la que se espera que las estrellas sean más accesibles.
Y, sin embargo, Messi ha seguido siendo indispensable para el crecimiento del fútbol estadounidense. Puede que no haya asumido todas las expectativas de embajador que acompañaron su llegada, pero su impacto nunca ha dependido de ello.
«Tenemos a Leo jugando en la MLS»
Y ahí es donde debería estar la verdadera preocupación para la MLS. Messi es tan grande que se basta a sí mismo. Su influencia va más allá de las normas mediáticas de la MLS. Su notoriedad hace que no necesite hacer giras de prensa ni campañas publicitarias. Quizá haya misterio en la escasez, pero Messi es, básicamente, más grande que este deporte. Tiene 516 millones de seguidores en Instagram, 100 veces más que la propia liga. Se puede defender con fuerza que Messi es la persona más famosa del mundo. Quizá sea el ser humano más famoso de la historia. No es una exageración desmedida.
También hay una naturalidad en todo esto. Messi no necesita hacer una aparición ni mover un dedo para garantizar que su camiseta se agote, o para colocar cientos de miles de camisetas del Inter Miami en Nueva York, Londres y prácticamente todas las grandes ciudades del mundo. Ha aportado notoriedad no solo al Inter Miami, sino también a la liga, sin tener realmente que esforzarse. Quienes jugaron aquí antes lo reconocen.
«La liga sigue creciendo; están llegando estos grandes nombres. Ahora tenemos a Leo jugando en la MLS; eso es realmente, realmente bonito. Así que es bueno ver cómo se está desarrollando la liga», declaró a GOAL la leyenda brasileña Kaká, que jugó en el Orlando City de 2015 a 2017.
«Estamos tan cerca del final»
Pero, ¿qué pasa cuando todo eso desaparece?
El primer punto que conviene reconocer aquí es que Messi ya no le debe realmente nada a nadie. En una desgarradora publicación en Instagram tras el fallecimiento de su padre, Messi admitió abiertamente que sus días en este deporte están contados:
«No sé qué voy a hacer sin ti; no sé cómo seguir. Jugué al fútbol, pero ahora tengo serias dudas sobre si voy a seguir haciéndolo durante mucho más tiempo. Estuviste a mi lado desde el principio, y estábamos muy cerca del final. ¿Por qué no pudiste aguantar solo un poco más para que pudiéramos terminar este viaje juntos?», escribió el mes pasado.
Tiene contrato hasta 2028, y el Inter Miami le paga alrededor de 70 millones de dólares al año entre salario base, participación en la propiedad y parte de los patrocinios. Sería mucho dinero al que renunciar sin más, por no hablar del patrocinio que tiene con Adidas. El contraargumento, por supuesto, es que Messi realmente no necesita el dinero. Su patrimonio neto es de 1.100 millones de dólares. Sus ganancias a lo largo de su carrera, antes de impuestos, se acercan a los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, que Messi «necesite» el dinero o no es prácticamente irrelevante. Esto ahora va de motivación, deseo y, por mucho que suene a cliché, amor por el juego. Básicamente, lo único que impide que Messi lo deje es él mismo.
¿Cómo sustituirle?
Y cada vez parece más probable que así sea. La onda expansiva sería inmensa. En un instante, la MLS se arriesga a perder a su mayor vendedor de camisetas, a su mejor jugador y a su principal reclamo ante el resto del mundo. En realidad, no hay una razón de peso para ver la MLS para el aficionado medio al fútbol fuera de que «Messi juega aquí». Cuando deje de hacerlo, será difícil defender a la liga solo como producto.
Hay tres grandes respuestas a eso. La primera es aquella en la que la MLS siempre ha confiado: que el efecto Messi haya elevado lo suficiente el nivel de la liga y haya atraído nuevas caras. Sin duda, puede trazarse una línea entre el éxito de Messi a nivel nacional y global con la camiseta de un equipo de la MLS y las llegadas de jugadores como Son Heung-Min, Antoine Griezmann y Robert Lewandowski. No habría Rodrigo De Paul, Casemiro ni Luis Suarez sin Messi. Pero, ¿ha subido lo suficiente el nivel medio de la liga en los tres años desde que juega en ella?
Y esa es otra solución. La MLS lleva tiempo coqueteando con nuevas estructuras salariales. La idea, a grandes rasgos, es que permitir a los equipos gastar más dinero en un jugador «medio» permitirá a los clubes buscar mejor talento. Los equipos mejorarán con el tiempo y el producto, en términos generales, será mejor. Hacer coincidir eso con la retirada de Messi, o, mejor aún, hacerlo cuanto antes, sin duda ayudará a la MLS a aprovechar parte del impulso.
La tercera es tirar de los éxitos, volver al libro de jugadas y encontrar otra estrella. Messi puede recrearse en conjunto, al estilo de Moneyball. Cristiano Ronaldo está claramente fuera de alcance como fichaje. Pero, por lo demás, el mundo está bastante abierto. Neymar parecería encajar a la perfección, tanto por nombre como por el toque brasileño que aportaría a una afición de Miami ya muy marcada por Sudamérica.
Pero ninguna de las tres es perfecta. Esto será un golpe cataclísmico para los implicados. La MLS perderá su principal reclamo, algo que simplemente, por citar a Pep Guardiola, «no puede reemplazar». Adidas también sufrirá el golpe. Sus acciones subieron un 30 por ciento cuando Messi fichó por Miami. Su retirada podría hacer que cayeran, pese a su contrato vitalicio con la compañía.
De hecho, aquí no hay una solución real. La MLS y el fútbol estadounidense han crecido enormemente solo gracias a Messi. Hay pocas pruebas que sugieran que eso vaya a sostenerse una vez que el GOAT se retire.