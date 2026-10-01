ST. LOUIS -- La selección masculina de Estados Unidos celebró una fiesta de cumpleaños el lunes por la noche. El jugador más joven del equipo, Cavan Sullivan, cumplía 17 años. Como es tradición, Sullivan tuvo que dar un discurso. Dijo las frases habituales: que era un honor estar allí, que estaba encantado de tener esta oportunidad con la selección nacional, etc. Todo fue bastante normal, hasta que Sullivan terminó con unas palabras que hicieron enloquecer a todo el mundo.

«Pero también está aquí Tim Ream».

La sala estalló. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico del USMNT se pusieron en pie y aplaudieron. El seleccionador, Mauricio Pochettino, también saltó de su asiento para animar a su capitán del Mundial. El jugador más joven de los estadounidenses cedió entonces la palabra al más veterano, Ream, de 38 años, para un último discurso.

«A Cavan le dijeron que hiciera esa», dijo Ream.

Unas 24 horas después, Ream confirmó que su etapa con el USMNT había terminado. Tras 16 años que incluyeron dos Mundiales, decenas de partidos como capitán y múltiples etapas en las que logró regresar después de quedar apartado de la selección, la etapa de Ream ya ha llegado a su fin. Es una nueva era para la selección nacional, que está aprovechando esta concentración para dar la bienvenida a jóvenes como Sullivan al grupo.

Había llegado el momento, entonces, de decir adiós, tanto con una ceremonia sobre el campo como con un discurso improvisado ante amigos, compañeros de equipo y una generación de jugadores que crecieron viéndole representar a su país. La decisión del defensa de 38 años de dar un paso al lado no termina de sentirse como el final de una era, en gran parte porque su etapa con el USMNT se extendió a lo largo de muchas. Desde una estrella emergente de St. Louis hasta el veterano referente de la selección nacional, la carrera de Ream fue larga y nunca fue sencilla.

«El éxito nunca es lineal», dijo Ream. «Siempre hay altibajos, y disfruté muchísimo de mi etapa en cada equipo del que he formado parte, en cada grupo del que he formado parte y en cada categoría de la que he formado parte. Creo que esa ha sido una de las grandes razones por las que jugué durante tanto tiempo. Ha sido muy disfrutable porque me encanta jugar. No juego por ninguna otra razón».

«Todo pasó porque pasó», añadió Ream, «y al final del día, seguí pudiendo estar aquí después de representar a mi selección nacional durante 16 años, incluso con los altibajos».

El martes, el programa se despidió de Ream, uno de sus jugadores con más años de servicio. Lo hizo en su ciudad natal, St. Louis, ante una multitud preparada y deseosa de corear su nombre. En una noche en la que Mathis Albert se convirtió en el goleador más joven de la historia del USMNT, el capitán del equipo en el Mundial de 2026 recibió una despedida que admitió no sentirse del todo cómodo recibiendo.



