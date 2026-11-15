MIAMI: Cuando el primero de sus dos goles acabó en el fondo de la red, Christian Pulisic corrió sonriente hacia la grada, donde lo recibieron con cariño. Sus padres, su hermano, su hermana y sus sobrinas habían acudido al partido. Buena parte de su familia vive en Florida. No iban a perdérselo, ni tampoco los abrazos que llegaron después de que marcara.

Instantes después, Pulisic volvió a celebrar un gol, pero esta vez corrió hacia la otra esquina. Si el primero le había permitido festejarlo con su familia, el segundo tuvo más sabor a regreso a casa. Con un solo golpeo, Pulisic estaba de verdad de vuelta con la selección de Estados Unidos.

La victoria del sábado por 6-0 ante Haití fue su primer partido desde que el Mundial llegó a un abrupto final. Este verano debía ser decisivo para el legado de Pulisic, pero una lesión le impidió coger ritmo. Su última imagen en este Mundial disputado en casa fue la de su retirada del campo cojeando, demasiado lesionado para ayudar a frenar la avalancha de Bélgica que acabó sepultando a la selección estadounidense.

Dos goles contra Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf no borrarán esa imagen para quienes lo vieron desde fuera, pero para Pulisic no se trataba de eso. Este partido y esta concentración giraban en torno a las cosas sencillas: vestir la camiseta de Estados Unidos, pasar tiempo con sus amigos y, por encima de todo, disfrutarlo.

«Fue estupendo volver a ver a todo el mundo», dijo Pulisic después del partido. «Estoy muy contento. Fue genial. El equipo hizo un gran partido y está bien volver a formar parte de esto, marcar algunos goles y ganar».

Durante buena parte de la abultada victoria del sábado, parecía que el regreso de Pulisic iba a ser relativamente discreto. Pero, de repente, dejó de serlo: Pulisic dio inicio a la lluvia de goles de la selección estadounidense.