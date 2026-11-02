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MLS Winners and Losers 1-1GOAL

Ganadores y perdedores de la MLS: Nashville SC coquetea con los récords, el Inter Miami de Lionel Messi tiene suerte y el Oeste parece bien situado de cara al Decision Day

Inter Miami ganó, Nashville hizo historia y aún hay muchas plazas de playoff de la Conferencia Oeste en juego antes de la jornada decisiva

Thomas Hindle
Traducido por

  • Cinco partidos, cinco victorias y una plaza asegurada en los playoffs de la Conferencia Este. El Columbus Crew ha elegido un momento inmejorable para ponerse en racha.

    Esta es la realidad de la MLS: la mayoría de los equipos son bastante del montón, así que ganar unos cuantos partidos basta para tener opciones de dar que hablar (es lo que muchos llaman «paridad»). El Columbus Crew lo ha conseguido. GOAL no toma partido, pero la MLS siempre parece un poco más agradable cuando compite un equipo tan encantador como este.

    Hubo mucho más movimiento en el Este, donde el panorama de los playoffs quedó bastante definido una semana antes del Decision Day. Nashville es una apisonadora (ya lo sabíamos). Miami combina momentos brillantes, otros desastrosos y algo de suerte (también lo sabíamos). Y Allan Saint-Maximin probablemente no debería hacer un gesto polémico hacia un rival si quiere evitar la tarjeta roja (lo sabíamos, pero no esperábamos que ocurriera).

    El Oeste tampoco está nada mal. Después de que ninguno de los equipos situados entre el séptimo y el undécimo puesto pareciera tener muchas ganas de clasificarse para los playoffs, ahora todos parecen tener opciones. La cosa está interesante, y GOAL repasa todo lo ocurrido en los ganadores y perdedores de la MLS de esta semana...

  • Ganador: la armadura de guion del Inter Miami

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi participó en los dos goles con los que el Inter Miami derrotó a New England el domingo por la noche.

    Vaya.

    Bien, ¿cómo se explica esto? El Inter Miami, una vez más, no jugó especialmente bien contra el New England Revolution. Los espacios no están bien cubiertos. La defensa es endeble. Nada de esto invita a pensar en un campeón. Pero, en realidad, tampoco hace falta para el Inter Miami, que siempre encuentra la manera de ganar estos partidos, ya sea por obra de la suerte o porque cuenta con el mejor para hacerlo.

    Todo empezó, en realidad, con una asistencia de Lionel Messi que no fue tal. Al ir a por un balón suelto en el área, pareció intentar llevárselo hacia sí mismo. En cambio, el balón salió bombeado y le cayó a German Beterame, que marcó. Después llegó la magia de Messi: un quiebro, un giro, un desvío y un remate al rincón inferior para poner el 2-1 a falta de 10 minutos.

    En los últimos instantes, el New England Revolution creyó haber empatado tras una defensa cómicamente mala de Ian Fray. Pero esa especie de vudú volvió a aparecer y un fuera de juego por centímetros, de lo más desafortunado, evitó lo que habría sido un empate justo. La fórmula del Inter Miami el año pasado combinaba a Messi siendo el mejor del planeta con una dosis de suerte exasperante. Parece que vuelve a funcionar.

  • PERDEDOR: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Tras llevar al NYCFC a las finales de la Conferencia Este en 2025, Jansen ha tenido dificultades para sacar el mejor rendimiento de su equipo esta temporada.

    «Nunca pondré excusas»

    Esas fueron las palabras del entrenador del NYCFC, Pascal Jansen, después de ver cómo su equipo se quedaba fuera de los playoffs de la MLS tras alcanzar contra pronóstico la final de la Conferencia Este en 2025. A decir verdad, quizá el año pasado rindió por encima de sus posibilidades. Todo parecía fruto de una labor extraordinariamente completa desde el banquillo, ya que el NYCFC superó una plaga de lesiones en el tramo final de la temporada para protagonizar una remontada bastante improbable.

    El problema es que aquello disparó las expectativas hasta niveles desmesurados. Si Jansen había podido hacerlo tras reaccionar a un bajón al final de la temporada, ¿qué no podría conseguir con una temporada completa? Pues bien, la respuesta ha resultado ser una campaña más bien mediocre. El NYCFC tiene buenos futbolistas, considerados individualmente. Pero le ha faltado regularidad. Y, tras empatar con un D.C. United que una vez más estaba muy lejos de los puestos de playoffs, el equipo de Jansen se ha quedado oficialmente sin opciones de disputar la postemporada.

    Las alarmas han saltado en las redes sociales, aunque parece una reacción algo dura. Jansen es un entrenador de probada capacidad que merece una oportunidad con algo más de inversión. Pero resulta difícil pasar por alto este bajón.

  • GANADOR: Nashville SC

    Nashville SC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Nashville SC culminó una remontada ante los New York Red Bulls el domingo por la noche y ahora podría batir el récord histórico de puntos de la MLS.

    Si el Miami ha tenido un poco de suerte, el Nashville es una máquina. En cierto modo, es una lástima que el Miami dé mucho más que hablar. La realidad es que estamos ante el mejor equipo de la historia de la MLS. Ningún otro, en los más de 30 años de existencia de la liga, ha hecho algo parecido. Tras vencer al New York Red Bulls, el Nashville ha igualado el récord histórico de puntos de la MLS. Cualquier resultado la próxima semana le permitirá superarlo.

    Eso, por sí solo, ya sería impresionante. Y lo es. Pero lo que más destaca es la forma en que lo ha conseguido. Perdía 2-0 ante el New York Red Bulls al descanso. Poco importó: marcó tres goles en la segunda parte, el último de ellos obra de Sam Surridge en el minuto 91 para darle la victoria. Sigue invicto en casa esta temporada. Y, por si fuera poco, oficialmente se proclamó campeón del Supporters' Shield.

    ¿Tiene algún punto débil? No parece. Ningún equipo ha encajado menos goles y solo dos han marcado más. Hay creatividad en ataque, energía en el centro del campo y solidez en defensa. Al resto de la liga, buena suerte.

  • PERDEDOR: Peligro en la Conferencia Este

    Red Bull New York v Toronto FC
    Getty Images Sport

    Una serie de derrotas de equipos que están fuera de los puestos de playoff ha restado algo de emoción a la última jornada de la Conferencia Este.

    Bueno, esto es un poco aburrido. No es realmente su culpa en sí, pero, al no ganar este fin de semana, RBNY, NYCFC y Toronto FC nos privaron de una última jornada de la competición de conferencias que podría haber sido bastante emocionante. Los tres quedaron eliminados de la lucha el pasado fin de semana, por lo que la Conferencia Este está más o menos definida.

    Sí, aún quedan algunas cosas interesantes y algunos flecos por resolver. Tanto Orlando como Columbus esperan que Cincinnati pierda su último partido de la temporada regular o, al menos, se deje puntos, para evitar un complicado partido de repesca. Charlotte necesita ganar y esperar que Chicago pierda para hacerse con la ventaja de campo en los playoffs. Pero, en realidad, estamos hablando de detalles menores. Está todo más o menos decidido.

  • GANADOR: La incertidumbre en la Conferencia Oeste

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Los resultados importantes en el Oeste han dejado la conferencia muy igualada de cara a la jornada decisiva.

    En cuanto al Oeste... hola, preciosidad.

    La MLS lleva tiempo promocionando esto del DÍA DECISIVO(!) y hasta ahora parecía un tanto artificial. Tiene algunos problemas evidentes. Para empezar, todos los partidos deberían comenzar a la misma hora. Y, además, ¿puede ser realmente un «día decisivo» si nadie está tomando ninguna decisión?

    Vale, quizá estamos siendo demasiado puntillosos con el nombre. Lo importante es que la última jornada de la Conferencia Oeste promete ser de lo más decisiva. Tres equipos que ahora mismo están fuera de los puestos de playoff tienen opciones de meterse. Minnesota United tiene que ganar en casa y esperar que prácticamente la mitad de los equipos de la conferencia pierdan o empaten. Seattle Sounders está fuera por diferencia de goles tal y como están las cosas. Y luego está lo más interesante: el duelo entre RSL y LA Galaxy. Si todo lo demás sigue como está, algo que, hay que reconocerlo, también es poco probable, será básicamente un partido en el que ganar supondrá meterse en los playoffs del Oeste. Y eso es de lo que va esta cosa con un nombre tan extraño.

  • Perdedor: LAFC

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    ZUMA Press Wire

    El rendimiento de Bouanga es la única razón por la que LAFC está en puestos de playoff este año.

    ¿Dónde estaría este equipo sin Denis Bouanga? El LAFC no está mal este año. Es un equipo de playoffs que, dado el talento ofensivo del que dispone, cree que puede plantarle cara a cualquiera cuando tiene un buen día. El problema es que debería ofrecer mucho más. El nombramiento de Marc Dos Santos, destituido hace un mes, parece ahora un auténtico desastre. Y Xavi Tamarit, ascendido justo después, tampoco parece una gran mejora.

    La contundente derrota por 3-1 ante Minnesota, en un partido en el que el LAFC dominó las estadísticas pero perdió por sus problemas defensivos, dejó claro hasta qué punto pueden torcerse las cosas. Dicho de otro modo, este equipo anda muy justo de efectivos. Ya no tendrá ventaja de campo en los playoffs. Si no hay sorpresas en la última jornada (algo poco probable), tendrá que enfrentarse a San Jose en una serie de tres partidos. Y ese cruce difícilmente inspira mucha confianza en el sur de California.