A principios de esta temporada, Sam Sarver, delantero del equipo reserva del FC Dallas, se hizo viral por atrapar una cerveza que le lanzaron y bebérsela de un trago. En aquel momento, parecía bastante divertido: un jugador que entraba en la cultura de las bromas del fútbol. ¿Una tontería? Sí. Pero nada más.

Este fin de semana, sin embargo, volvió a interactuar con la grada. Esta vez, Sarver cogió una cerveza, la lanzó al público y después hizo una peineta a la afición local cuando su equipo, que jugaba como visitante, marcó el empate en los últimos minutos. Fue expulsado. ¿Está bien esto? ¿Deberíamos sentirnos bien con ello? ¿En qué momento el «cachondeo» pasa a consistir en lanzarle una cerveza a alguien a la cabeza y se vuelve potencialmente peligroso?





Son preguntas existenciales que darían para mucho más. Pero en esta liga hay más cosas. También se jugó al fútbol, y buena parte de lo que ocurrió fue bastante interesante. El Inter Miami siguió sin jugar demasiado bien, pero Lionel Messi volvió a sostenerlo casi por completo. Las cifras extraordinarias de Antoine Griezmann empiezan a traducirse en algo tangible. Y merece una mención el pobre Yoann Damet, que lo ha dado todo como entrenador y ha visto llegar a su fin una racha récord sin perder.



Las cosas pintan peor para el FC Cincinnati. Al comienzo de la temporada, figuraba entre los aspirantes sorpresa y de moda a la MLS Cup. Evander es un jugador divertido. Kevin Denkey puede marcar goles. Pero su defensa ha sido desastrosa: ahora es la segunda peor de la MLS, con 70 goles encajados. El equipo ocupa la novena posición en el Este y, tras una dolorosa derrota por 2-0 en el derbi ante Columbus, en la que superó a su rival más cercano por 23 disparos a 3, es hora de que salten las alarmas en Cincinnati.

GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS.