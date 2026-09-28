Ganadores y perdedores de la MLS: la brillantez de Lionel Messi no puede salvar al Inter Miami, LAFC despide a Marc Dos Santos y nunca hay que descartar a los Seattle Sounders
Lo único que de verdad importó este fin de semana en la MLS fue este amago de Antoine Griezmann, del Orlando City SC.
Eso es un futbolista funcionando en otro planeta respecto a todos los demás. Está a años luz, dominando este juego que es tan, tan difícil de entender. Todos los demás están jugando a las damas. Griezmann está jugando al ajedrez, o lo que sea.
Sin embargo, eso no fue más que un momento dentro de un fin de semana cargado de acción. Entre las cosas que aprendimos:
+ Inter Miami es tremendamente poco fiable
+ Hany Mukhtar es realmente, realmente, realmente bueno
+ A Brian Schmetzer nunca se le debe dar por acabado.
Todo eso y más, en el repaso de esta semana a los ganadores y perdedores de la MLS...
GANADOR: Hany Mukhtar
En cierto modo, casi hay que compadecer a todos en la MLS que no se llamen Leo Messi. Seguid con nosotros. Básicamente, por muy bueno que seas, nunca serás tan bueno como él. Es un pensamiento bastante desalentador. Pero es verdad. Pensad en ellos: Evander, Sam Surridge, Thomas Muller, Anders Dreyer. Todos, futbolistas maravillosos. Simplemente, nunca a ese nivel. Y que no os vengan ahora tipos modernos en X diciendo que el verdadero MVP juega en Nashville. Madurad.
Y con eso llegamos a Hany Mukhtar, que efectivamente juega en Nashville. La cuestión con Mukhtar es que casi está demasiado hecho a la medida de la MLS. El alemán es casi una caricatura del mediapunta de la MLS. Si metieras a un grupo de científicos del fútbol en una sala y les dijeras: «diseñadme el cliché perfecto de atacante de la MLS», esto es lo que producirían. ¿Defensa en el uno contra uno? No. ¿Calidad ofensiva de élite? En abundancia absoluta. ¿Justo el ritmo de trabajo necesario para cumplir? Sí. Las estadísticas defensivas de Mukhtar son maravillosamente corrientes. Está justo en la media en aportación defensiva, entradas, intercepciones y despejes.
¿Pero en ataque? Realmente no hay fisuras. Ha marcado 13 goles a partir de 9,4 xG. Pocos jugadores de ataque han completado más pases. Sus siete asistencias son una aportación notable. Y el sábado firmó un doblete para liderar otra maravillosa victoria de Nashville.
PERDEDOR: Marc Dos Santos
Bueno, esto es desafortunado. La situación es la siguiente: LAFC no es un mal equipo. Pero tampoco es tan bueno como debería serlo. Jugador por jugador, este es un equipo con nivel suficiente para competir por la MLS Cup. Ahora mismo, es sexto en el Oeste y va a la baja. Por eso, a última hora del domingo, tras una tibia derrota ante un FC Dallas reconocidamente impresionante, LAFC despidió a Marc Dos Santos, apenas nueve meses después de haber ascendido al canadiense de segundo entrenador a entrenador jefe.
Es un movimiento interesante. LAFC es un club con estándares altos y muchísima calidad. Dos Santos no sacó el máximo rendimiento de este equipo. Eso es un hecho. Pero también quedan solo seis partidos de la temporada regular. ¿De verdad quieren asumir este riesgo ahora? ¿Y es la decisión más sensata destituir a un entrenador jefe cuando varios jugadores clave están concentrados con sus selecciones? LAFC es una organización bien gestionada que, sin duda, tendrá un plan. Simplemente es un final desafortunado para Dos Santos.
GANADOR: Andre Luiz
El fichaje de Andre Luiz procedente de Sporting KC fue una gran operación. También fue, de algún modo, una que en ese momento dejó un poco frío. Se trata de un club al que se había vinculado con Cristiano Ronaldo y Mo Salah. ¿De verdad iba a llegar un jugador que disputó 10 partidos con el Olympiacos y no marcó ni una sola vez?
Bien, por eso quien escribe esto no es director deportivo. Porque Luiz ha estado absolutamente fantástico. Sporting KC no es, ni mucho menos, un proyecto acabado. Esto sigue siendo una reconstrucción en toda regla. Pero en cinco partidos, el delantero ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia. Lideró el camino hacia una victoria por 2-0 sobre Houston Dynamo el sábado. ¿Un fichaje sexy? No. Pero 18 millones de dólares parecen una ganga. Disculpas al director deportivo de Sporting KC, David Lee.
PERDEDOR: Rocco Rios Novo
Quizá fue un poco injusto con Rios Novo que Inter Miami saliera y fichara a Dayne St. Clair este mercado invernal. El portero nacido en Los Ángeles había hecho un buen trabajo para el Inter Miami en su trayectoria en los playoffs el año pasado, y realizó varias paradas de mucho mérito mientras Miami se aseguraba la MLS Cup. Son cosas positivas, y normalmente suficientes para conservar la titularidad.
Pero llegó St. Clair y Rios Novo salió del once. Y después, cuando St. Clair empezó a cometer errores una y otra vez, Rios Novo volvió. Ahora parece haber una competición bastante abierta, sobre todo teniendo en cuenta que St. Clair está concentrado con su selección. Pero en su primera aparición desde el 15 de agosto, Rios Novo tuvo muchísimos problemas. Podría haber detenido el primer gol de Columbus y cometió un error bastante calamitoso para regalarles el tanto de la victoria en el minuto 99. Una noche miserable, especialmente teniendo en cuenta el impresionante lanzamiento de falta de Lionel Messi que igualó el partido antes de su error.
GANADOR: Brian Schmetzer
Este es un deporte cruel a veces. Creas o no en algún dios del fútbol, parece estar actuando de forma casi conspirativa contra Brian Schmetzer. Este hombre ha sido el mejor entrenador de la MLS durante una década, una constante en una de las franquicias más fiables de la liga. Pero las lesiones han castigado a Seattle este año, y el equipo estuvo cuatro meses enteros sin ganar un partido en la MLS, aunque con el matiz del parón por el Mundial.
Aun así, Seattle debería estar ya fuera de combate. Pero no tan rápido. Ahora suma siete partidos sin perder y, tras imponerse por 3-1 a Minnesota United, ha vuelto a puestos de playoff. Con el Oeste tan apretado, seis puntos separan al sexto del noveno, y unas cuantas victorias más podrían permitir a Seattle evitar un partido de wildcard. Eso sería improbable para un equipo que parecía condenado hace dos meses.
PERDEDOR: la defensa, en general
Así que hay dos maneras de verlo. O los delanteros de la MLS son realmente, realmente, realmente buenos, o la defensa en esta liga es un desastre. Aquí no hay una respuesta «correcta». Sí, la diferencia de calidad entre los atacantes y los defensas aquí da miedo por momentos. Pero, en comparación con el resto del mundo, la defensa de la MLS, en general, es calamitosa.
Tomemos a Miami, por ejemplo. Fue un desastre contra Columbus este fin de semana, encajó dos goles y culpó a los árbitros. Luego estuvo la aversión de Vancouver a marcar, que le regaló un gol tardío a DC United. Y después, estuvo esto de Orlando City.