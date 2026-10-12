Para empezar, hay que reconocerle el mérito a St. Louis CITY SC por demostrar que casi todo el mundo se equivocaba. Su apuesta por desmantelarlo todo y reconstruir el equipo durante el último parón entre temporadas parecía destinada a dar frutos poco a poco. Tras acabar 13.º la temporada pasada, cualquier mejora habría sido bienvenida este año. Pues bien, ¿qué tal una racha de 20 partidos sin perder, que ya iguala la del New York Red Bulls de 2016 como la más larga de la historia de la MLS? Si Vancouver sigue dejándose puntos, St. Louis podría ganar la Conferencia Oeste. Eso sí que es una gran mejora.

Pero los récords batidos no fueron la única noticia del fin de semana en la MLS. Inter Miami volvió a ganar, aunque quizá no de la mano del protagonista que muchos esperaban. LAFC no experimentó el efecto revulsivo de su nuevo entrenador. Y, ya que estamos, ¿de verdad quiere alguien clasificarse para los playoffs en el Oeste? A juzgar por los resultados, los equipos que parten con menos opciones no parecen tenerlo muy claro.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otro fin de semana de acción en la MLS...