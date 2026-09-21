Mauricio Pochettino observó mientras su equipo iba tomando forma. Irónicamente, en realidad no era su equipo. En cambio, el seleccionador de USMNT estuvo el viernes por la noche en el Yankee Stadium como espectador del partido entre NYCFC y New York Red Bulls. El 1-0 sugiere que no fue precisamente un thriller. Y lo visto sobre el césped hizo poco por cambiar esa percepción.

Pero Pochettino consiguió lo que quería: un gol de uno de sus jóvenes talentos. Julian Hall, de 18 años y con muchísima proyección, no marcaba desde mayo. Lo necesitaba. Y aunque se lo regaló en cierta medida una mala comunicación de la zaga del equipo local, en la que figuraban dos internacionales estadounidenses como Matt Freese y James Sands, a Hall no le importó. A Poch tampoco. Era uno de sus convocados más jóvenes haciendo su trabajo. Y con ello quizá llegó también una pequeña reivindicación personal. Su última convocatoria de USMNT es inexperta. Hay 13 jugadores sin internacionalidades en su lista. Nueve de ellos juegan en la Major League Soccer. Este fue un buen fin de semana para los chicos de la liga.

Y hubo más cosas. Probablemente sea demasiado tarde en la temporada para que un aspirante serio a los playoffs destituya a un entrenador. Sin embargo, aún puede haber consecuencias. Un técnico mostró este fin de semana por qué sus días en un gran club podrían estar contados después de los playoffs. Otro demostró por qué tiene tanta experiencia y por qué es tan valioso para esta liga. Y, sí, a propósito de los veteranos, que alguien le diga a todo el mundo que Luis Suarez sigue haciéndolo.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...