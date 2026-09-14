Ganadores y perdedores de la MLS: crece la expectación de la USMNT con Cavan Sullivan, la directiva del St. Louis City SC acierta y, ¿echa de menos el Chicago Fire a Hugo Cuypers?

Ese Cavan Sullivan, ¿eh? Ya os dijimos que no dudarais de él. Hace unos meses, apenas podía salir del banquillo mientras el reloj avanzaba hacia su marcha al Manchester City. Ahora, al parecer, es el niño prodigio destinado a llevar a la selección masculina de Estados Unidos a la gloria antes de que acabe septiembre. A este deporte le encanta exagerar. Aun así, ¿la respuesta de Estados Unidos a Lionel Messi? Solo bromeamos a medias.

De vuelta al mundo real, la MLS dejó otro fin de semana apasionante. Inter Miami sigue siendo a partes iguales un equipo imparable y uno del montón, alternando a menudo entre una versión y otra en ráfagas de 10 minutos. En otro punto de Florida, Antoine Griezmann está haciendo que ganar parezca bastante más sencillo: marcó por quinto partido consecutivo y firmó su tercer gol de la victoria seguido en el 3-0 de Orlando City sobre Toronto FC.

Luego está el drama en la Ciudad del Viento, donde Robert Lewandowski se ha convertido en el centro de una pregunta incómoda: ¿Puede un gran goleador empeorar de algún modo a su equipo? ¿No es divertido el fútbol?

GOAL repasa todo eso y más en sus Ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...