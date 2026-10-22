Durante 70 minutos de la final de la US Open Cup, Columbus Crew asedió a St. Louis CITY. A decir verdad, no fue el partido que muchos esperaban. Yoann Damet quiere que su equipo controle los partidos con el balón, no que resista una oleada tras otra sin él. Aun así, sus jugadores lucharon y aguantaron. Después, durante 30 minutos, le tocó al Crew hacer lo mismo, mientras St. Louis mostró algunas ideas en ataque.

Al final hicieron falta los penaltis, y ahí St. Louis, con el portero suplente Benjamin Lundt, respondió. Lundt detuvo dos lanzamientos. St. Louis convirtió sus cinco penaltis y conquistó un título de copa que quizá marque el comienzo de una era de éxitos para esta ciudad futbolera.

Ambos equipos mostraron sus carencias. St. Louis, tan eficaz en la MLS gracias a los cambios introducidos a mitad de temporada, no pudo contar con su estrella Rafa Navarro y pareció falto de ideas arriba. Columbus también dejó claro por qué, de momento, está fuera de los puestos de playoff en el Este. Le falta acierto en el último tercio. Y, por mucho que el eléctrico mediapunta Brais Mendez encontrara espacios y generara buenas opciones de pase, el Crew necesitaba a alguien que rematara las jugadas.

Pero ese rematador no apareció, al menos en el tiempo reglamentario. Roman Burki respondió a varios disparos en la portería de St. Louis antes de ser sustituido por una fea lesión en la cabeza. Su suplente, Lundt, estuvo a la misma altura. A medida que avanzaba el partido, aquello se parecía cada vez más a un empate entre dos discípulos del legendario entrenador de Columbus Wilfried Nancy, con distintas interpretaciones del mismo sistema 3-4-2-1. Columbus cuadruplicó los disparos de St. Louis, pero solo tres fueron a puerta.

Al final, aquello parecía una eliminatoria de copa de las de verdad, marcada por el esfuerzo físico, los calambres y las interrupciones por lesiones. Se decidió en los penaltis, la única forma de resolver un duelo así, especialmente uno tan disputado y, a decir verdad, de tan poco nivel. St. Louis lanzó primero, marcó primero y no dejó de marcar. El Crew falló dos veces, en buena medida por los reflejos del inmenso Lundt. St. Louis tiene por fin el primer trofeo de la historia de la franquicia, tan ansiado durante tanto tiempo. Y, pese a lo espeso del partido, la victoria pareció sobradamente merecida.