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USOC 1-1GOAL

Ganadores y perdedores de la final de la U.S. Open Cup: Benjamin Lundt pasa de suplente a héroe y St. Louis CITY conquista su primer título en los penaltis

Las heroicidades del portero suplente Benjamin Lundt en la tanda de penaltis permitieron al St. Louis CITY superar a Columbus, conquistar la US Open Cup y reivindicar su apuesta por priorizar el proceso.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Durante 70 minutos de la final de la US Open Cup, Columbus Crew asedió a St. Louis CITY. A decir verdad, no fue el partido que muchos esperaban. Yoann Damet quiere que su equipo controle los partidos con el balón, no que resista una oleada tras otra sin él. Aun así, sus jugadores lucharon y aguantaron. Después, durante 30 minutos, le tocó al Crew hacer lo mismo, mientras St. Louis mostró algunas ideas en ataque.

    Al final hicieron falta los penaltis, y ahí St. Louis, con el portero suplente Benjamin Lundt, respondió. Lundt detuvo dos lanzamientos. St. Louis convirtió sus cinco penaltis y conquistó un título de copa que quizá marque el comienzo de una era de éxitos para esta ciudad futbolera.

    Ambos equipos mostraron sus carencias. St. Louis, tan eficaz en la MLS gracias a los cambios introducidos a mitad de temporada, no pudo contar con su estrella Rafa Navarro y pareció falto de ideas arriba. Columbus también dejó claro por qué, de momento, está fuera de los puestos de playoff en el Este. Le falta acierto en el último tercio. Y, por mucho que el eléctrico mediapunta Brais Mendez encontrara espacios y generara buenas opciones de pase, el Crew necesitaba a alguien que rematara las jugadas.

    Pero ese rematador no apareció, al menos en el tiempo reglamentario. Roman Burki respondió a varios disparos en la portería de St. Louis antes de ser sustituido por una fea lesión en la cabeza. Su suplente, Lundt, estuvo a la misma altura. A medida que avanzaba el partido, aquello se parecía cada vez más a un empate entre dos discípulos del legendario entrenador de Columbus Wilfried Nancy, con distintas interpretaciones del mismo sistema 3-4-2-1. Columbus cuadruplicó los disparos de St. Louis, pero solo tres fueron a puerta.

    Al final, aquello parecía una eliminatoria de copa de las de verdad, marcada por el esfuerzo físico, los calambres y las interrupciones por lesiones. Se decidió en los penaltis, la única forma de resolver un duelo así, especialmente uno tan disputado y, a decir verdad, de tan poco nivel. St. Louis lanzó primero, marcó primero y no dejó de marcar. El Crew falló dos veces, en buena medida por los reflejos del inmenso Lundt. St. Louis tiene por fin el primer trofeo de la historia de la franquicia, tan ansiado durante tanto tiempo. Y, pese a lo espeso del partido, la victoria pareció sobradamente merecida.

  • Ganador: Yoann Damet

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Damet ha hecho maravillas en su primera temporada completa como entrenador del St. Louis

    Esto, por tanto, le da la razón. Ya en agosto, Damet subrayó la importancia de este trofeo en una entrevista con GOAL.

    «Todos lo tenemos presente», admitió.

    Fue una inusual salida del guion habitual de Damet, el entrenador más joven de la MLS. Es un hombre centrado en el proceso, en el día a día. St. Louis es un colectivo. Siempre ha defendido el valor del equipo por encima de las estrellas. El objetivo, como suele decir, es ser mejores mañana que hoy. Todo eso está muy bien, pero a veces hay que reconocer los logros como tales.

    Y este fue inmenso. Hace seis meses, St. Louis estaba hundido y sin opciones en la MLS. Tampoco figuraba entre los favoritos para ganar este trofeo, que muy pocos equipos de la MLS valoran. Pero para este club, de una ciudad con una larga historia futbolística, significa muchísimo. St. Louis suele reivindicarse como la cuna del fútbol en Estados Unidos. Es una afirmación discutible y, sin duda, se discutirá. Pero Damet, el hombre que tanto valora el proceso, siempre será quien llevó un trofeo a este club.

  • Perdedor: Laurent Courtois

    CF Montreal v Columbus Crew
    Getty Images Sport

    Courtois no logró que el Crew culminara el trabajo pese a haber elaborado un convincente plan táctico.

    Y, por otro lado, está otro entrenador joven que no terminó de conseguirlo. Lo cierto es que a Courtois le ha tocado una situación muy difícil. Técnicamente, sigue siendo el entrenador interino tras sustituir a Henrik Rydstrom a finales de mayo. No cuenta con su jugador estrella, Wissam Abou Ali, que se rompió el ligamento cruzado anterior a principios de este año.

    Este Columbus es un equipo con poco talento que mostró mucho carácter para llegar hasta aquí. Al final, Courtois no logró llevarlo hasta el título. En realidad, hizo pocas cosas mal. Su capitán, Sean Zawadzki, estuvo inmenso en defensa. Mendez generó todo tipo de ocasiones interesantes. Josef Martinez, que claramente ya ha dejado atrás sus mejores años para este nivel, derrochó energía e ideas. Al Crew solo le faltó acierto de cara a portería.

    Es difícil saber qué pasará ahora con Courtois. Su trayectoria anterior en la MLS muestra mucho buen fútbol, pero ningún título. Es un buen entrenador, aunque no ha pasado a la historia por sus triunfos. Parecía una noche para romper esa tendencia. En cambio, fue una noche para olvidar.

  • GANADOR: Benjamin Lundt

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    ZUMA Press Wire

    Lundt fue el héroe de la noche al detener dos penaltis de Columbus.

    Un aplauso para los porteros suplentes. Quizá sean los mejores héroes del deporte. Las expectativas que generan son, de por sí, bajas. Su perfil público suele ser aún más discreto. Rara vez son grandes nombres y pocas veces tienen una influencia decisiva en los partidos.

    Pero Lundt prácticamente decidió este. Después de que Roman Burki fuera sustituido por lesión, Lundt, un portero alemán que ha pasado por varios equipos, salió pesadamente del banquillo con sus 1,98 metros de altura. Durante el resto del tiempo reglamentario, apenas tuvo que hacer otra cosa que despejar el balón en largo una y otra vez. Y entonces llegaron los penaltis.

    Algunos porteros llevan botellas de agua con notas detalladas sobre cada uno de los lanzadores del equipo rival. Lundt, en cambio, pareció fiarse de su intuición. Sus paradas en la tanda se debieron, al parecer, a la buena y vieja costumbre de adivinar hacia dónde iría el balón. ¿Moderno? En absoluto. Pero detuvo dos penaltis y St. Louis marcó sus cinco lanzamientos. Enhorabuena, St. Louis: ya tienes a tu héroe.

  • Perdedor: Rafa Navarro

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    Icon Sportswire

    Navarro no podía jugar la copa por haberla disputado ya con otro equipo, y al St. Louis le faltó mucha chispa en el último tercio del campo.

    Cuánto debió de odiar Navarro ver esto. St. Louis desembolsó 12 millones de dólares para fichar al principal referente de Colorado y reforzar su delantera en la segunda mitad de la temporada. Y ha respondido a lo que costó en la MLS, con ocho goles en ocho partidos. Pero, sobre todo, Navarro es un delantero centro de verdad. Marca goles de la manera más habitual para un jugador de su posición. Todos y cada uno de sus 18 goles con Colorado y St. Louis han llegado desde dentro del área. Basta con darle una mínima oportunidad para que marque.

    Y eso es lo que de verdad le faltó a St. Louis aquí. Por mucho que se hable de solidez defensiva, entradas contundentes, esfuerzo incansable y todos los ingredientes habituales de una final de copa, St. Louis solo necesitaba un poco más de eficacia arriba. Con el mediapunta Alex Matan fuera y Marcel Hartel marchado a Alemania desde hacía tiempo, CITY no tenía realmente a quién recurrir. Si al menos su principal referente no hubiera estado inhabilitado para jugar la copa por haberla disputado ya con otro equipo...

  • GANADOR: Wilfried Nancy

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    Agencia-MexSport

    Wilfried Nancy llevó al Crew a cosechar grandes éxitos durante su breve etapa al frente del equipo.

    Si alguna vez hacía falta una prueba de que existe una escuela de entrenadores en la MLS, esta es. Laurent Courtois dirigió al equipo de Columbus en la MLS Next Pro durante parte de la etapa de Wilfried Nancy y ha diseñado este Crew a imagen del francés. Nancy habría estado orgulloso de esta actuación, aunque le faltó algo de pegada. Columbus hizo todo lo que caracteriza al Columbus del exentrenador francés: progresó por las distintas zonas del campo, conservó el balón y aprovechó los espacios.

    Lo mismo ocurre con St. Louis, aunque de otra manera. Allí, la influencia de Nancy llega desde lo más alto: su director deportivo, Core Wray, era el hombre de confianza de Nancy para confeccionar la plantilla. Este es, en fin, el modelo de los modelos de juego, de la coordinación a todos los niveles y de la fe en el colectivo. La gran ironía, por supuesto, es que los equipos de Nancy en Columbus eran potencias ofensivas llenas de energía y tremendamente difíciles de batir. Esto último se cumplió aquí sin duda. ¿Lo primero? No tanto.

  • Perdedor: La afición

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Ninguno de los dos equipos logró generar una ocasión clara en la prórroga.

    Por encima de todo, fue un partido difícil de ver. A menudo se dice que algunos partidos de fútbol son «para los amantes de la táctica». La expresión suele emplearse para describir a quienes disfrutan analizando los detalles, estudiando los sistemas desde el sofá y tratando de entender qué está pasando realmente en el campo. Pero lo que significa en realidad es que el partido ha sido pésimo.

    Y este fue, siguiendo esa lógica, un partido para los amantes de la táctica. La MLS suele resultar entretenida por su caos. A los equipos no se les permite gastar mucho dinero, así que tienen que pensar muy bien cómo lo invierten. Se da prioridad al talento ofensivo y se deja de lado la defensa. En pocas palabras, no se defiende muy bien. Eso da lugar a muchos goles.

    Es un razonamiento sólido, pero no se cumplió aquí. Entre los dos equipos sumaron seis disparos a puerta. No hubo ni un solo disparo en la segunda parte de la prórroga. Fue un bloqueo táctico en el sentido más estricto de la expresión.