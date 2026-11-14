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Ganadores y perdedores: Christian Pulisic firma un doblete y Mauricio Pochettino, rumbo al Manchester United, inicia su despedida de la selección de Estados Unidos con una goleada por 6-0 a Haití

GOAL analiza las principales conclusiones de la victoria por 6-0 de la selección masculina de Estados Unidos ante Haití el sábado.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • MIAMI: ¿Seguro que quieres irte, Mauricio Pochettino? ¿Por qué marcharte a Manchester cuando la selección masculina de Estados Unidos se lo está pasando tan bien? La actuación del sábado contra Haití en la Liga de Naciones de la CONCACAF fue un buen argumento para quedarse.

    Estados Unidos se impuso por 6-0, con goles de Christian Pulisic, Folarin Balogun y Weston McKennie, que regresaban al equipo. Pulisic marcó dos veces, mientras que Auston Trusty y Julian Hall también vieron puerta. Cinco de los goles llegaron tras el descanso, cuatro de ellos obra de los tres que regresaban, y Estados Unidos dio continuidad a las cuatro victorias que había logrado entre septiembre y octubre.

    Y eso que la previa del partido del sábado en Miami no giró en torno al partido del sábado en Miami. Todas las miradas, desde Estados Unidos hasta Manchester, estaban puestas en Pochettino, que había dicho que dirigiría estos dos partidos para marcharse de la mejor manera posible. Ganar la ida por 6-0 es más que una buena forma de hacerlo: es ideal. Y, aun teniendo en cuenta al rival, este fue uno de los tramos de juego más fluidos de la selección estadounidense en la etapa de Poch.

    Esa etapa termina el martes, por lo que Pochettino tiene un partido más para disfrutar antes de poner rumbo a Manchester. Si Estados Unidos ofrece algo parecido a lo que mostró el sábado, tendrá la despedida que quería. Puede que las lágrimas del viernes vuelvan cuando llegue el momento de decir adiós, pero otra actuación como esta también le daría muchos motivos para sonreír.

    GOAL analiza los ganadores y perdedores de la victoria de Estados Unidos...

  • GANADOR: Christian Pulisic

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    La estrella estadounidense firmó un doblete que debería quitarle un peso de encima.

    Durante unos 60 minutos, Haití mantuvo bastante controlado a Pulisic en el primer partido de la estrella de la selección de Estados Unidos tras el Mundial. Un penalti, señalado después de que le derribaran en el área tras un taconazo de Julian Hall, lo cambió todo. Pulisic lo transformó en el minuto 62 y volvió a marcar un minuto después. De repente, llevaba dos goles.

    El segundo gol de Pulisic fue aún mejor que el primero. Menos de un minuto después de transformar el penalti, marcó en jugada con un disparo desde fuera del área. Tras el penalti, había corrido a celebrarlo con su familia. Esta vez, se limitó a sonreír, como si no hubiera tenido tiempo de pensar en otra celebración.

    Marcar era motivo suficiente para celebrarlo. Había muchas miradas puestas en la estrella de la selección de Estados Unidos por cómo terminó este Mundial y, aunque su actuación no fue tan dominante como podrían sugerir los goles, acabó con un doblete. Hará falta algo más que un doblete para recuperar las buenas sensaciones de cara a este ciclo, pero fue un buen comienzo para un jugador que necesitaba precisamente eso.

  • GANADOR: Mauricio Pochettino

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    El equipo de Pochettino no acusó ningún bajón tras el anuncio.

    Con las entradas agotadas en Miami y numerosas miradas pendientes desde Manchester, al otro lado del Atlántico, el equipo de Pochettino respondió. En teoría, una derrota ante Haití no habría afectado a su llegada al Manchester United, pero no habría dado buena imagen, ¿verdad? No hubo motivos para preocuparse.

    Solo un día después de que se anunciara que Pochettino pondría rumbo a Old Trafford, la selección de Estados Unidos jugó sin acusar ningún tipo de resaca. Solo los jugadores pueden decir si la marcha de Pochettino les dio una motivación extra. Como mínimo, está claro que el técnico los preparó para competir y, al final, para golear a una selección de Haití claramente inferior.

    Para Estados Unidos, es una gran noticia. A quienes seguían el partido desde Manchester les dio motivos para ilusionarse. Haití no es el Liverpool, por supuesto, pero fue una entretenida muestra del fútbol de Pochettino y de cómo puede traducirse en goles. El sábado hubo muchos, además de razones de sobra para que Pochettino esté satisfecho con el estado en que dejará al equipo cuando inevitablemente se marche.

  • Perdedor: Haití

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Una primera parte aceptable dio paso a un desplome total en la segunda.

    Al llegar al descanso, Haití iba perdiendo, pero seguía en el partido. Los «anfitriones» estaban un gol por debajo, aunque lo estaban haciendo razonablemente bien. Habían tenido una buena ocasión y habían encajado un gol a balón parado. Son cosas que pasan.

    Pero, al comienzo de la segunda parte, todo se vino abajo. Perder 1-0 en la ida es asumible. ¿6-0? ¿Con la vuelta a domicilio en Cincinnati? Va a ser muy difícil remontar.

    La selección masculina de Estados Unidos marcó cuatro goles en una ráfaga de 15 minutos que prácticamente sentenció a Haití y dejó una desventaja que casi con toda seguridad será demasiado grande para remontar. Sin embargo, durante buena parte del encuentro nada hacía pensar que acabaría así. Haití estaba jugando lo suficientemente bien hasta que, de repente, dejó de hacerlo, lo que prácticamente acabó con sus esperanzas de ganar el partido y la eliminatoria.

    El martes será poco más que un trámite, algo difícil de asimilar teniendo en cuenta cómo empezó el partido.

  • GANADOR: Julian Hall

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Hall alcanzó los cuatro goles en cinco partidos con su selección gracias a su tanto en la segunda parte.

    Las titularidades de Hall con la selección de Estados Unidos suelen seguir un guion parecido. Insiste una y otra vez hasta que acaba marcando, y nadie puede negar que se lo merece.

    El joven delantero emergente de los New York Red Bulls se merecía el gol que marcó el sábado y, a decir verdad, quizá mereció alguno más. Antes de marcar en el minuto 53, vio cómo le detenían una gran ocasión y cómo le anulaban otra por un ajustado fuera de juego. Pero, como de costumbre, siguió generando peligro hasta que por fin encontró el gol.

    Antonee Robinson merece crédito por el pase que le permitió llegar a posición de remate, pero también Hall por su sangre fría. Recibió el balón, lo controló y definió con calma, silenciando a la afición que apoyaba a Haití tan pronto en la segunda parte. Ya suma cuatro goles en cinco partidos y cuatro en unos 300 minutos, y sigue aprovechando al máximo sus oportunidades.

  • GANADOR: Sebastian Berhalter

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Otro partido, otra asistencia a balón parado de Berhalter.

    Alinear a determinados jugadores en el centro del campo implica hacer concesiones. Con Sebastian Berhalter, por ejemplo, se renuncia a algo de capacidad para controlar el partido cuando juega en la medular.

    Pero lo que aporta compensa. Volvió a demostrarlo el sábado.

    Una brillante acción a balón parado de Berhalter propició el primer gol de la selección de Estados Unidos y dejó a Auston Trusty a un simple toque de marcar. El gol fue de Trusty, pero el lanzamiento de falta de Berhalter hacia el segundo palo hizo prácticamente todo el trabajo.

    Y no es la primera vez. Desde su irrupción en la selección de Estados Unidos, las faltas de Berhalter se han convertido en una auténtica arma para el equipo. Han dado lugar a varios goles y a muchas más ocasiones de peligro. Las jugadas a balón parado no siempre resultan vistosas, pero los envíos de Berhalter sí pueden serlo. Que se lo pregunten a Trusty.

    Mientras siga haciendo eso, su presencia está más que justificada, incluso cuando un nuevo técnico se prepara para asumir el cargo.