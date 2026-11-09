¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Americans Abroad 1-1 GOAL

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic vuelve a marcar, Gio Reyna sufre un revés por lesión y Joe Scally responde al desaire de la selección de Estados Unidos

Las estrellas estadounidenses marcaron en Italia, Francia, Inglaterra y Alemania antes del último parón de selecciones de 2026.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Antes de que las grandes estrellas de la selección masculina de Estados Unidos tomaran sus vuelos transatlánticos de regreso a casa para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf, aún les quedaba un último fin de semana de compromisos con sus clubes. Christian Pulisic lo aprovechó para marcar el gol de la victoria del AC Milan ante el Genoa, su tercero en sus últimos cuatro partidos de la Serie A.

    Sin embargo, no todos los goleadores viajarán. Gio Reyna marcó para el Estrasburgo antes de que una lesión le dejara fuera de los próximos encuentros contra Haití. Su sustituto, Jack McGlynn, marcó por tercer partido consecutivo con el Stoke, lo que ofrece a Mauricio Pochettino una alternativa en forma.

    Por su parte, Joe Scally respondió a tiempo a su ausencia de la convocatoria de Estados Unidos con su cuarto gol de la temporada para el Gladbach. Incluso algunos de los que se quedan están haciendo méritos.

  • Pulisic vuelve a marcar con el Milan

    imago-sport-1085717098.jpg
    LaPresse

    Christian Pulisic afronta su regreso a la selección de Estados Unidos con tres goles en sus últimos cuatro partidos de la Serie A, después de marcar el gol de la victoria del AC Milan ante el Genoa.

    Pulisic no solo regresa esta semana a la selección masculina de Estados Unidos: también lo hace en buena forma

    El jugador del AC Milan volvió a marcar este fin de semana y anotó el gol que dio la victoria a su equipo por 2-1 ante el Genoa. El tanto de Pulisic llegó en el minuto 19 tras un error del Genoa que aprovechó Goncalo Ramos. El atacante portugués cedió el balón a Pulisic, que lo controló antes de enviar un disparo al fondo de la red.

    Fue el cuarto gol de Pulisic esta temporada y el tercero desde el 25 de octubre, una muestra de que sigue recuperando su mejor nivel con el Milan. Ha marcado en tres de sus últimos cuatro partidos de la Serie A y en cada uno de sus tres últimos encuentros como titular. Pulisic comenzó la temporada sin poder jugar por una lesión, pero ya está de vuelta.

    Habrá que ver si mantiene ese nivel con la selección estadounidense. Pulisic espera que así sea mientras busca comenzar de nuevo en este ciclo rumbo al Mundial de 2030.

  • Reyna y McKenzie marcan y cambia la suerte de la selección de Estados Unidos

    imago-sport-1085609759.jpg
    ZUMA Press Wire

    Dos estadounidenses marcaron, pero ambos se marcharon con emociones distintas tras el partido.

    El duelo del Estrasburgo contra el Toulouse ofrecía numerosos argumentos relacionados con la selección de Estados Unidos. Al comenzar el fin de semana, uno de los equipos tenía a un jugador convocado y el otro no. Al terminar el partido, la situación se había invertido, pese a que ambos marcaron.

    Reyna y Mark McKenzie vieron puerta, pero fue el segundo quien se llevó la victoria con el 3-1 del Toulouse. Para colmo de males de Reyna, tuvo que abandonar el partido por lesión solo tres minutos después de marcar en el minuto 67. Como consecuencia, el centrocampista ha tenido que renunciar a la convocatoria de Estados Unidos y Jack McGlynn ha sido elegido para sustituirlo.

    McKenzie, por su parte, marcó diez minutos antes que Reyna y contribuyó a la victoria de su equipo. Antes del saque inicial también supo que viajaría a Estados Unidos para cubrir la baja por lesión de George Campbell. Fue, por tanto, un fin de semana casi perfecto para McKenzie, que ahora intentará aprovechar esa buena dinámica ante una gran oportunidad con la selección.

    Reyna no tendrá esa oportunidad, pero su baja podría beneficiar a McGlynn.

  • McGlynn demuestra por qué merece una convocatoria con la selección masculina de Estados Unidos

    Portsmouth v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    El centrocampista sigue marcando goles en su primera temporada en Inglaterra.

    Seguramente Pochettino no habría tardado mucho en encontrar un sustituto para Reyna tras su lesión. No con McGlynn jugando a este nivel.

    El jugador del Stoke City marcó por tercer partido consecutivo y contribuyó a la victoria de su equipo por 2-1 ante el Portsmouth. McGlynn sigue consolidándose como una amenaza en ataque en la Championship, con cinco goles y dos asistencias en poco menos de 800 minutos. No ha necesitado un periodo de adaptación: se ha sentido cómodo desde sus primeras semanas en Europa.

    Por eso es un candidato evidente para recibir la llamada de la selección de Estados Unidos. Su capacidad para influir en el juego ofensivo, tanto por el centro como desde la derecha, lo convierte en un jugador interesante, especialmente en este momento del ciclo. Las lesiones frenaron sus aspiraciones de ir al Mundial, pero McGlynn solo tiene 23 años y, si estas últimas semanas sirven de indicio, está mejorando rápidamente.

  • Scally responde al desaire con otro gol

    imago-sport-1085594231.jpg
    Justus Stegemann

    Scally marcó el viernes su cuarto gol de la temporada.

    Scally fue una de las ausencias sorprendentes en la convocatoria de la selección de Estados Unidos. El defensa atraviesa el mejor momento de su carrera y mantuvo ese nivel incluso después de quedarse fuera de la lista de 25 jugadores del equipo.

    Scally volvió a marcar para el Gladbach el viernes, aunque su gol llegó en una derrota por 3-1 ante el Hamburgo. Es su cuarto tanto de la temporada. El lateral, conocido desde hace tiempo por su solidez defensiva, sigue mostrando una enorme mejoría en ataque. Esta vez marcó con un remate bien colocado desde fuera del área y volvió a encontrar una forma de contribuir en una zona del campo que antes no era su fuerte.

    Por desgracia para el defensa de 23 años, hay mucha competencia en el lateral derecho de la selección de Estados Unidos. Aun así, no es una posición en la que resulte imposible hacerse un hueco. Scally no había hecho méritos suficientes para que su convocatoria en esta ocasión fuera incuestionable, pero, si sigue aportando así, no tardará en llegar.

  • Momentos que quizá te hayas perdido

    imago-sport-1085710973.jpg
    Every Second Media

    Tyler Adams y el Bournemouth ya encadenan ocho victorias consecutivas en todas las competiciones.

    + Tyler Adams fue el jugador que más distancia recorrió sobre el terreno de juego en la victoria por 2-1 del Bournemouth ante el Ipswich, con la que el equipo prolongó su racha de triunfos.

    + Malik Tillman disputó 76 minutos en la victoria por 2-1 del Bayer Leverkusen ante el Colonia.

    + Tim Weah y el Marsella lograron una victoria por 2-1 ante el Lens. Weah disputó los 90 minutos.

    + Weston McKennie y la Juventus prolongaron su reciente irregularidad con un empate 2-2 ante la Fiorentina.

    + Johnny Cardoso entró desde el banquillo en la derrota por 2-1 del Atlético de Madrid ante el Barcelona.

    + Recién convocado por primera vez con la selección de Estados Unidos desde 2023, Bryan Reynolds no pudo evitar que el Rennes cayera por 2-1 ante el Lille.

    + El difícil inicio del Crystal Palace continuó con una derrota por 3-1 ante el Liverpool. Chris Richards disputó los 90 minutos.

    + Folarin Balogun disputó 36 minutos tras entrar desde el banquillo ante el Le Mans, pero el Mónaco dejó escapar la victoria al encajar un gol en el minuto 90 que supuso el empate 1-1.

    + Alex Freeman entró para disputar los últimos 26 minutos y el Villarreal marcó dos goles en el tramo final para derrotar al Girona por 2-0.

    + Antonee Robinson disputó los 90 minutos en un empate 1-1 en el que el Fulham y el Newcastle intercambiaron goles en el tramo final.

    + Sebastian Berhalter, Aidan Morris y Max Arfsten participaron en el empate sin goles del Middlesbrough en el campo del Watford.

    + El PSV goleó 5-2 al Cambuur, pero ni Sergino Dest ni Ricardo Pepi marcaron o dieron una asistencia.

    + Cole Campbell entró desde el banquillo en la derrota por 2-1 del Elversberg ante el Borussia Dortmund. Mathis Albert, que se incorporará a la selección de Estados Unidos, no jugó con el equipo ganador.

    + Fue un día difícil para Tanner Tessmann y el Lyon, que cayeron por 2-0 ante el Brest.

    + Santiago Castaneda completó más regates que cualquier otro jugador sobre el terreno de juego, pero el Paderborn encajó un gol en el tramo final y tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante el Eintracht de Fráncfort.

    + Diego Kochen fue titular e hizo una parada, pero no fue suficiente para evitar la derrota por 1-0 del Lyngby ante el Silkeborg.

    + Benjamin Cremaschi fue titular, pero fue sustituido al descanso en la derrota por 2-1 del Parma, que jugó con diez, ante el Bolonia.

    + Cameron Carter-Vickers disputó los 90 minutos en la victoria por 1-0 del Celtic ante el Kilmarnock.