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Americans Abroad 1-1GOAL

Estadounidenses en el extranjero: Alex Freeman brilla ante el Real Madrid, mientras Christian Pulisic, Yunus Musah y el Milan viven una jornada complicada

GOAL repasa un fin de semana de competición protagonizado por algunos de los nombres más destacados del grupo de jugadores de la selección masculina de Estados Unidos.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • El parón de selecciones ha terminado y el fútbol de clubes vuelve a estar en primer plano. Desde la perspectiva de la selección masculina de Estados Unidos, la atención se repartió entre los jugadores que acababan de estar concentrados y los que aspiran a regresar en la próxima convocatoria.

    Hubo grandes alegrías y decepciones: desde actuaciones destacadas ante los mejores equipos del mundo hasta las dificultades de algunos equipos para arrancar la temporada. Alex Freeman fue uno de los grandes protagonistas, aunque ni siquiera su destacada actuación contra el Real Madrid estuvo exenta de un momento negativo.

    Christian Pulisic y Yunus Musah también vivieron una jornada de altibajos. Johnny Cardoso, en cambio, tuvo un gran día: brilló en una victoria del Atlético de Madrid y reivindicó su candidatura en este primer fin de semana tras el parón de selecciones.

    Sin más preámbulos, GOAL repasa las principales conclusiones de la jornada de los estadounidenses en el extranjero...

  • Pulisic, Musah y el Milan se conforman con un empate

    US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    No fue el mejor día para los dos estadounidenses del Milan.

    Christian Pulisic no estuvo en la concentración de la selección de Estados Unidos. Yunus Musah sí. Ambos fueron titulares con el Milan ante el Sassuolo y salieron juntos del campo en el minuto 78, con el marcador empatado a uno.

    El partido terminó así y el Milan sumó un punto a domicilio. No fue un partido vistoso, pero probablemente el resultado fue justo. Además, el Milan mantuvo su condición de invicto en este inicio de temporada de la Serie A.

    La actuación de Pulisic fue discreta, hay que decirlo. Generó una ocasión y el Milan tuvo oportunidades, pero aprovechó demasiado pocas. Arijanet Muric, del Sassuolo, realizó cinco paradas para frenar al Milan. Musah, por su parte, estuvo bien en líneas generales con el balón, pero tuvo poca incidencia sin él: no hizo aportaciones defensivas significativas en el centro del campo.

    El Milan, sin embargo, no tendrá mucho tiempo para darle vueltas a una actuación frustrante: vuelve a jugar el jueves en la Europa League, una competición que será crucial para el equipo esta temporada.

  • Continúan los problemas del Fulham

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    Every Second Media

    Sin Robinson, el Fulham se vino abajo en los últimos minutos ante el Ipswich y siguió sin conocer la victoria.

    ¿Es pronto aún en la temporada de la Premier League? Sí. ¿Hay motivos legítimos para preocuparse por Antonee Robinson y el Fulham? Desde luego.

    Ante el Ipswich Town, recién ascendido, el Fulham desperdició una ventaja de 1-0 al encajar goles en los minutos 88 y 92. Robinson no pudo jugar y solo pudo ver cómo su equipo perdía contra un recién llegado a la Premier League.

    Con esta derrota, el Fulham sigue sin ganar después de seis partidos. Ha perdido cuatro y suma dos puntos, lo que lo deja en solitario en el último puesto antes de enfrentarse el próximo fin de semana a otro recién ascendido, el Hull. Todavía no es un partido que deba ganar a toda costa, pero el Fulham no puede permitirse hundirse en la clasificación. Eso es precisamente lo que ocurrirá si no encuentra la forma de sumar puntos, especialmente ante equipos que no están entre los mejores de la liga.

  • Cardoso da un paso al frente por el Atleti

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    NurPhoto

    Cardoso destacó en la victoria del Atlético de Madrid ante el Alavés y recordó la calidad que tiene.

    Uno de los jugadores más interesantes entre los seleccionables de Estados Unidos no estuvo en la última concentración. Se trata de Johnny Cardoso, que este fin de semana demostró por qué.

    Ante el Deportivo Alavés, Cardoso firmó una sólida actuación en el centro del campo en la victoria del Atlético de Madrid. Completó el 95 % de sus pases, fue el jugador con más regates del partido, con tres, y sumó siete acciones defensivas. Fue una actuación completa que ayudó al Atlético a marcar la pauta y conseguir el triunfo.

    Cardoso aún tiene que ofrecer una actuación así con la selección de Estados Unidos, pero pronto podría tener otra oportunidad. Aunque el grupo de jugadores seleccionables sigue creciendo, aún hay sitio para él pese a las dificultades que ha tenido con la selección, especialmente si sigue brillando en uno de los equipos de mayor nivel del mundo.

  • Los mejores y peores momentos de Freeman ante el Real Madrid

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Freeman dejó muchas señales positivas ante uno de los mejores equipos del mundo.

    En prácticamente todos los partidos que juega, Alex Freeman hace algo que recuerda su talento y su potencial. Volvió a ocurrir el sábado. Ante el Real Madrid, Freeman se vio superado inicialmente por Yan Diomande, fichaje veraniego del Madrid, pero la velocidad del estadounidense le permitió recuperar terreno y realizar una entrada que evitó un gol.

    También hubo un momento difícil. Fue Freeman quien, en última instancia, mantuvo a Diomande en fuera de juego en el único gol del partido. El Villarreal acabó perdiendo por 1-0.

    Aun así, hubo mucho más positivo que negativo en la actuación de Freeman ante uno de los mejores equipos del mundo. Fue el jugador con más intervenciones con balón y más acciones defensivas, muestra de su participación tanto en ataque como en defensa. Sumó siete entradas, tres intercepciones y creó dos ocasiones. Fue un partido extraordinario en todos los aspectos.

    La actuación llega después de una buena concentración con la selección masculina de Estados Unidos, en la que Freeman destacó como uno de los líderes del equipo sobre el terreno de juego. El jugador de 22 años sigue creciendo y ya es capaz de competir al máximo nivel contra los mejores equipos del mundo.

  • Momentos que quizá te hayas perdido

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    as-sportfoto

    El gol de Scally no sirvió para ganar el partido, pero fue un momento importante para el defensa del Gladbach.

    + Joe Scally marcó para el Borussia Monchengladbach, pero no fue suficiente para evitar la derrota por 2-1 ante el Colonia.

    + Mark McKenzie fue titular con el Toulouse y Folarin Balogun salió del banquillo con el Mónaco, pero ninguno de los dos equipos logró imponerse y el partido terminó 2-2.

    + Weston McKennie fue titular, jugó 45 minutos y vio una tarjeta amarilla ante el Cagliari en un partido que terminó 1-1.

    + Aidan Morris y Sebastian Berhalter fueron titulares, mientras que Max Arfsten entró en los últimos minutos de la victoria del Middlesbrough por 1-0 ante el Wolves.

    + Bryan Reynolds fue elegido mejor jugador del partido tras dar dos asistencias en la victoria del Rennes por 4-1 ante el Auxerre.

    + Brenden Aaronson salió del banquillo en el minuto 70 de la derrota del Leeds por 2-1 ante el Arsenal.

    + Después de ser titular en siete partidos consecutivos con su club y su selección, Gio Reyna salió del banquillo en la derrota del Estrasburgo por 2-1 ante el Niza.

    + Fue un mal partido para Tyler Adams y el Bournemouth, que cayó goleado por 5-1 ante el Chelsea.

    + Jack McGlynn dio la asistencia del segundo gol del Stoke City y ayudó a su equipo a vencer al Bolton por 2-1 pese a jugar 70 minutos con diez hombres.

    + Chris Richards fue titular en el centro de la defensa en la victoria del Crystal Palace por 3-1 ante el Nottingham Forest.

    + Cole Campbell disputó los últimos 20 minutos de la derrota del Elversberg por 1-0 ante el Union Berlin.

    + El Bayer Leverkusen y el Mainz protagonizaron un festival de goles, pero Malik Tillman entró cuando su equipo ya había marcado todos sus tantos en la victoria por 4-3.

    + El Holstein Kiel de John Tolkin cayó por 1-0 ante el Eintracht Braunschweig.

    + Tanner Tessmann fue el último cambio del Lyon, que no pudo completar la remontada ante un Lens con diez jugadores y perdió por 2-1.

    + Sergino Dest disputó los 90 minutos de la victoria del PSV en casa por 2-0 ante el Heerenveen.