«Es un proceso»: Rafa Marquez reaviva la rivalidad con la USMNT desde la banda mientras los aficionados de México se atreven a volver a creer

HARRISON, Nueva Jersey. -- Uno a uno, se fue anunciando el once titular de México en el Sports Illustrated Stadium.

Era un XI ligeramente mermado en el clásico amistoso del parón internacional de finales de septiembre. Aun así, cada jugador fue recibido con una ovación entusiasta. Los aficionados gritaron por Obed Vargas. Corearon el nombre de German Berterame. Pero el mayor estruendo de todos fue para el seleccionador.

Rafa Márquez, elegante, seguro de sí mismo y, de algún modo, con solo 47 años, es muy querido por estos lares, a pesar de su etapa agria en los Red Bulls, y también más allá. Quizá sea el mejor jugador que ha vestido la camiseta de la selección. Ganó una vez la Ligue 1 con el Mónaco, cuatro veces LaLiga con el Barcelona y dos veces la Champions League. Solo cuatro jugadores han disputado más partidos con El Tri. Si el éxito en Europa es un baremo de grandeza, entonces México nunca ha formado a un futbolista mejor.

Y ahora es su seleccionador. El rostro de la vieja generación se ha convertido en el líder de la nueva. Con su ascenso llega una energía renovada, un poco más de brío. Y los aficionados, antes desencantados con un equipo que no les daba mucho por lo que gritar, empiezan a creer de nuevo.

«Es [de verdad] mexicano. Es uno de nuestros grandes jugadores. Y creo que ahora vamos a tener más aficionados. La gente volverá», dijo un aficionado a GOAL fuera del estadio.

Además, todo parece llegar en muy buen momento. México, aunque por muy poco tiempo, hizo soñar a su afición en la Copa del Mundo. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos sin encajar un gol, antes de deshacerse con facilidad de Ecuador en dieciseisavos de final. Se quedó a una dramática resistencia final de Inglaterra de clasificarse para unos cuartos de final. El hombre que dirigió aquello, Javier Aguirre, siguió su camino al final del torneo. Márquez es la cara nueva de un nuevo equipo.

Ahora llega un rival que Márquez conoce bastante bien. Su primer duelo con Estados Unidos como seleccionador de México reavivará una rivalidad que él ayudó a hacer tan explosiva como jugador. Ahí estuvo la tarjeta roja por propinar un cabezazo a Cobi Jones en el Mundial de 2002, y luego otra por una entrada sobre Tim Howard en 2009. Pocos jugadores encarnaron la animadversión de este enfrentamiento como él. Ahora, desde la banda, tiene la oportunidad de dar a la renovada ilusión de México algo más tangible: una victoria sobre su mayor rival.