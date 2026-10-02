«Es un proceso»: Rafa Márquez reaviva la rivalidad con Estados Unidos desde el banquillo mientras los aficionados de México se atreven a volver a creer

HARRISON, Nueva Jersey. -- Uno a uno, se fue anunciando la alineación titular de México en el Sports Illustrated Stadium.

Era un once ligeramente mermado en un clásico amistoso de un parón internacional de finales de septiembre. Aun así, cada jugador fue recibido con una ovación entusiasta. Los aficionados gritaron por Obed Vargas. Gritaron por German Berterame. Pero el mayor estruendo de todos fue para el seleccionador.

Rafa Marquez, elegante, seguro de sí mismo y, de algún modo, con solo 47 años, es muy querido por estos lares, pese a una etapa amarga en los Red Bulls, y también más allá. Es, quizá, el mejor jugador que ha vestido la camiseta de la selección. Ganó una vez la Ligue 1 con el Mónaco, cuatro veces LaLiga con el Barcelona y dos veces la Champions League. Solo cuatro jugadores han disputado más partidos con El Tri. Si el éxito europeo es un baremo de la grandeza, entonces México nunca ha formado a un jugador mejor.

Y ahora es su seleccionador. El rostro de la vieja generación se ha convertido en el líder de la nueva. Con su ascenso ha llegado una energía renovada, un poco más de brío. Y los aficionados que en su día quedaron desencantados con un equipo que no les daba mucho por lo que ilusionarse están empezando a creer de nuevo.

"Es [de verdad] mexicano. Es uno de nuestros grandes jugadores. Y creo que ahora vamos a tener más aficionados. La gente va a volver", contó un aficionado a GOAL a las puertas del estadio.

Además, todo parece llegar en un momento bastante oportuno. México hizo soñar a su afición en el Mundial, aunque fue durante demasiado poco tiempo. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos sin encajar ningún gol, antes de deshacerse con facilidad de Ecuador en dieciseisavos de final. Se quedó a las puertas de los cuartos por la dramática resistencia final de Inglaterra. El hombre que estuvo al mando de todo aquello, Javier Aguirre, siguió su camino al final del torneo. Marquez es la cara nueva de un nuevo equipo.

Ahora llega un rival que Marquez conoce bastante bien. Su primer enfrentamiento con Estados Unidos como seleccionador de México reavivará una rivalidad que él ayudó a convertir en algo tan explosivo cuando era jugador. Primero estuvo la tarjeta roja por dar un cabezazo a Cobi Jones en el Mundial de 2002; después, otra por una entrada sobre Tim Howard en 2009. Pocos jugadores encarnaron la animadversión de este duelo como él. Ahora, desde la banda, tiene la oportunidad de dar a la renovada ilusión de México algo más tangible: una victoria sobre su mayor rival.