Según se mire, la victoria por 6-0 de Estados Unidos ante Haití en la ida facilita las decisiones de Mauricio Pochettino sobre la alineación, o las complica un poco.

Si estos cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf estuvieran igualados, el once para su despedida de la selección estadounidense sería evidente: confiar en los titulares para rematar el trabajo. Pero, con seis goles de ventaja, tiene margen para ser creativo.

Debido al resultado, el once para el partido de vuelta del martes está prácticamente abierto a todos los convocados, cada uno con opciones reales de ser titular. Desde los veteranos más destacados hasta las estrellas más jóvenes, cualquiera podría disponer de bastantes minutos en un partido que tiene importancia, aunque, en el panorama general, no demasiada.

Entonces, ¿qué hará Pochettino? ¿A qué jugadores recurrirá en su último partido con Estados Unidos? GOAL lo analiza.