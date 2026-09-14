El Rondo, edición USMNT: ¿Es Sergiño Dest el estadounidense más en forma? ¿Quién está decepcionando? ¿Tiene Cavan Sullivan asegurado un puesto en la concentración de septiembre?
Christian Pulisic firmó este fin de semana su esperado regreso a la actividad con su club y no tardó en recordarle a todos que sigue siendo ese jugador, en el empate 2-2 del AC Milan ante la Lazio.
Pero su vuelta también ha puesto en primer plano el panorama de la USMNT. Con el futuro de Folarin Balogun en su club y su estado físico todavía generando dudas, muchos de los otros estadounidenses más destacados están ganando impulso. Gio Reyna está encontrando una nueva vida en el Estrasburgo, mientras que Diego Kochen está sumando minutos valiosos en Dinamarca. Sobran las historias, y el momento es ideal para el seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que se enfrenta a decisiones complicadas de cara a su próxima convocatoria.
Entonces, ¿qué estadounidenses han destacado desde que comenzó la temporada de clubes en Europa en agosto? ¿Quiénes han decepcionado? ¿Y ha hecho lo suficiente cierto adolescente del Philadelphia Union en estado de gracia como para que sea imposible dejarle fuera?
Los redactores de GOAL abordan esas preguntas y más en la última edición de The Rondo.
¿Qué jugador estadounidense en Europa ha tenido el mejor inicio hasta ahora?
Ryan Tolmich: SerginoDest está que se sale. Su actuación contra Bélgica fue bastante floja, pero su inicio de temporada en la Eredivisie ha sido un recordatorio bastante importante de lo que ofrece. Por supuesto, con Dest hay que aceptar lo bueno y lo malo, pero cuando está bien, lo normal es que se acumulen los goles y las asistencias.
Alex Labidou: Sabíamos que Dest tenía talento, pero ver al lateral derecho de Estados Unidos jugar como uno de los grandes atacantes de Europa ha sido una grata sorpresa.
Dest suma dos goles y dos asistencias en los cinco primeros partidos del PSV. Algunos lo achacarán a la Eredivisie, famosa por lo abierta que es, pero también marcó el único gol del club en el empate 1-1 contra el Shakhtar.
Será difícil mantener ese ritmo desde una posición defensiva, pero ojalá este sea el comienzo de una temporada memorable de dobles dígitos en goles y asistencias.
Thomas Hindle: ¿Ninguno de ellos? Realmente no ha sido un inicio de temporada espectacular para nadie. Ricardo Pepi, del PSV, es probablemente la opción más evidente, especialmente porque encontró rápido su olfato goleador. También merece una mención Sebastian Berhalter, que se ha adaptado bien al fútbol inglés con el Middlesbrough.
¿Quién ha decepcionado?
RT: Puede que sea un poco injusto, pero la respuesta es Folarin Balogun. Su saga de traspaso se puso fea, y la combinación de eso y los problemas de lesiones le ha dejado apartado. Por eso, ahora mismo parece estar en una especie de limbo. Aún no sabemos cuál será su papel en el Mónaco, y eso podría afectar a dónde están su futuro a corto y largo plazo. Eso preocupa, especialmente tratándose de un jugador tan importante.
AL: Malik Tillman puede que ahora mismo esté entre los tres mejores jugadores de la USMNT, pero su nivel en el Leverkusen sigue dejando mucho que desear. Decepcionó en sus dos primeros partidos de la temporada, ambos como titular, antes de participar en un gol en una aparición de 15 minutos como suplente en Augsburgo.
No todo eso recae sobre el jugador de 24 años. Pochettino pareció encontrar algo con Tillman como número 8 durante la Copa del Mundo, donde fue una amenaza en ambas facetas del juego. De vuelta en Alemania, ha tenido problemas para causar el mismo impacto en el rol de número 10 con el que tuvo dificultades en el club la temporada pasada.
Su propia valoración ha sido contundente: calificó la temporada pasada como la peor de su carrera a nivel de clubes y admitió que podría estar listo para salir después de solo una temporada en el Leverkusen. Hay demasiado talento aquí como para pasar otro año frustrante. Encontrarle el papel adecuado sería un comienzo.
TH: Antonee Robinson. Parece cansado, y el Fulham no termina de arrancar en estos momentos.
¿Es preocupante que el Crystal Palace y el Fulham estén ahora mismo en la lucha por el descenso?
RT: Vuelve en diciembre. ¿Es lo ideal? Claro que no, pero la temporada acaba de empezar y los equipos todavía están dejando atrás algo del óxido propio del inicio de curso. Además, ambos están pasando por ello con entrenadores nuevos. Demos tiempo a esos entrenadores para encajar las piezas antes de pulsar el botón del pánico.
AL: Sí, pero solo si ninguno de los dos le da la vuelta a la situación. Una pelea por evitar el descenso genera mucha incertidumbre, y eso no le conviene ahora mismo ni a Chris Richards, ni a Antonee Robinson ni siquiera a Zavier Gozo. Por ejemplo, el Tottenham tuvo tres entrenadores el año pasado: ¿sería eso útil para Robinson, que se acerca a los 30, o para Richards, que se ha convertido en la estrella del Palace?
Que el Palace haya encajado 11 goles en cuatro partidos es especialmente preocupante. Richards necesita ser parte de la solución, pero ese es un entorno difícil para que cualquier defensa rinda o juegue con confianza.
TH: Probablemente un poco, pero hay equipos peores que ambos. Palace y Fulham tienen demasiada calidad como para bajar, y una buena racha de resultados de cualquiera de los dos debería estabilizar un poco la situación. Si seguimos en el mismo punto en, pongamos, marzo, entonces sí saltarán las alarmas.
¿Qué debería hacer Pochettino con la portería en esta concentración?
RT: Nada fuera de lo normal. Habrá la tentación de meter ahí a Diego Kochen por sus minutos en Lyngby, pero no hace falta precipitarse con eso. Si quieres darle uno o dos partidos, vale, pero no puedes hacerlo a costa de jugadores como Matt Freese, Matt Turner y Chris Brady. Freese, en particular, realmente podría aprovechar una oportunidad para volver a ponerse esa camiseta y recuperar confianza. También merece esa oportunidad.
AL: Hay que cambiar las cosas. Convoca a los dos Matt, pero dale minutos importantes a otro portero contra Perú y Chile.
Las dificultades de Matt Freese contra Bélgica deberían llevar a Pochettino a analizar más de cerca sus alternativas. Eso no significa descartar a Freese, y él o Turner deberían ser titulares contra Canadá y México. Pero sí significa darle a alguien como Diego Kochen o Chris Brady una oportunidad real de competir. Llevarlos a la concentración es útil. Ver lo que pueden hacer en un partido es el siguiente paso.
TH: Matt Freese. Si algo no está roto, no lo arregles.
¿Qué joven o jóvenes de la MLS merecen una convocatoria para la concentración?
RT: Cada vez es más difícil evitar el debate sobre Cavan Sullivan. Por nivel, merece entrar, y es una locura decir eso de un chico de su edad. Ahora bien, ¿hay un argumento real para decir que esto quizá sea demasiado, demasiado pronto? Sí, así que quizá le dejes fuera de esta convocatoria, mantengas su hambre y le llames el año que viene. Sin embargo, cuanto más marca, más difícil es justificarlo, así que puede que acabe entrando esta vez.
AL: Ha llegado la hora del show de Sullivan. Eso es lo que pasa cuando firmas 17 participaciones de gol en 23 partidos de la MLS y encadenas una racha de siete encuentros con participación en gol.
En algún momento, el rendimiento tiene que hablar por sí solo.
Convócalo y hazle jugar, Poch.
TH: A estas alturas, lo de Cavan Sullivan es de cajón. Está haciendo que la liga parezca muy, muy fácil. Julian Hall también debería tener una oportunidad, especialmente porque hay algo de margen en la delantera por la lesión de Haji Wright.