Una derrota y un empate: ¿lo firmarías? La última semana no ha sido buena para la selección femenina de Estados Unidos, cuyas carencias quedaron al descubierto sin piedad ante España, el mejor equipo del mundo.

La Roja es la vigente campeona del mundo y, con una victoria por 2-0 y un empate a 2-2, demostró exactamente por qué. En el primer partido no pareció necesitar emplearse a fondo para imponerse al equipo de Emma Hayes. Y, aunque el segundo fue más prometedor, aún queda mucho trabajo por hacer.

Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Para empezar, probablemente a Estados Unidos le venía bien una pequeña sacudida. Esta selección, desde luego, está acostumbrada a ganar. Pero a veces hay que medirse a las mejores para ser la mejor. La pregunta, entonces, es cuánto le falta a la selección femenina de Estados Unidos. Los redactores de GOAL lo analizan todo en una nueva edición de The Rondo.