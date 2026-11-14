El México de Rafa Marquez tiene algo que demostrar ante Jamaica, y el regreso de Julian Quiñones es solo el principio

La luna de miel tras el Mundial no duró mucho.

Ahora Rafael Marquez y México tienen algo más inmediato que demostrar. El Tri visita a Jamaica el sábado 14 de noviembre en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, antes de recibirla en Monterrey el martes 17 de noviembre para disputar la vuelta. Al nuevo seleccionador le ha llegado la oportunidad de transformar un inicio incómodo en algo más convincente.

México salió de un verano histórico en el que ganó cuatro partidos en un Mundial por primera vez, mantuvo la portería a cero en cuatro encuentros consecutivos y puso fin a una sequía de 40 años sin victorias en la fase eliminatoria. Cada triunfo parecía devolver un poco más de orgullo y confianza a una selección que llevaba años buscando ambas cosas.

Los cuatro primeros partidos de Marquez supusieron un brusco despertar. El Tri empató 1-1 ante Colombia y Perú antes de perder contra Estados Unidos y Chile por un marcador global de 5-0. Dos goles a favor, siete en contra y ninguna victoria provocaron un cambio de ánimo repentino.

Y ahora los partidos cuentan.

El vigente campeón se juega una plaza en la fase final de la Liga de Naciones de marzo de 2027, que se disputará en el SoFi Stadium, además de la clasificación directa para la Copa Oro de 2027. Eso es lo que está en juego de forma inmediata. El reto más amplio consiste en demostrar que Marquez ha empezado a abordar los problemas que dejó al descubierto su primera ventana de partidos.

Julian Quiñones está de vuelta. Gilberto Mora ofrece motivos para el optimismo. Pero Raul Jimenez sigue ausente, y México no puede esperar que el regreso de un solo delantero lo solucione todo.

Ante Jamaica, El Tri debe mostrar cómo pretende mejorar.