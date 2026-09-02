El culebrón del traspaso de Folarin Balogun: cómo el giro de última hora del internacional del USMNT con el Everton dejó al Chelsea furioso y al Mónaco en el limbo
Justo cuando parecía que el verano de Folarin Balogun no podía ser más movido, lo fue.
No bastó con un Mundial revelación lleno de goles. Tampoco con una tarjeta roja que desató una polémica deportiva, un incidente internacional y un referéndum sobre la FIFA. No.
El verano de Balogun aún tenía un giro más, poniendo el broche a una saga marcada por su talento descomunal, el valor que los clubes le daban y una buena dosis de controversia que situó a la estrella de la USMNT en el foco nacional.
Cuando agosto dio paso a septiembre, Balogun seguía siendo jugador del Mónaco pese a haberse pasado buena parte del verano pareciendo destinado a marcharse. Eso parecía especialmente improbable mientras marcaba goles en el Mundial, impulsando tanto su perfil como el precio exigido por el Mónaco. Aún más improbable, sin embargo, fue la forma en que se produjo su regreso.
Según se informó, grandes clubes como el Barcelona y el Tottenham estaban interesados, pero finalmente el Everton emergió como favorito. Luego llegaron un reconocimiento médico fallido, varias rondas de renegociación y la decisión de Balogun de echarse atrás, un efecto dominó que llegó hasta lo más alto del fútbol europeo.
Quizá sea un elogio para Balogun que sus decisiones tengan ahora ese tipo de peso. Sea como sea, su impacto en este verano no se olvidará pronto.
Los preparativos de un traspaso
El potencial de Balogun siempre fue imposible de pasar por alto.
Quienes le siguieron en el Arsenal lo sabían. Su cesión en el Reims lo confirmó. Pronto, la USMNT y el Mónaco llamaron a su puerta, y Balogun enseguida se volvió vital tanto para el club como para su selección.
Esa confianza dio sus frutos en los primeros siete meses de 2026. Después de superar sus dificultades iniciales en el Mónaco, Balogun se recuperó físicamente y empezó a marcar, cerrando la temporada con 19 goles, incluidos tres en tres partidos contra el poderoso PSG.
Luego llegó el Mundial. Balogun marcó dos veces contra Paraguay, fabricó otro gol ante Australia y anotó el tanto de la victoria frente a Bosnia y Herzegovina. Gran parte de eso quedó eclipsado por la polémica de la tarjeta roja que vino después, y la decisión de aplazar su sanción se convirtió en uno de los grandes temas de conversación del verano. Incluso sus críticos más duros, sin embargo, no podían negar dos cosas: Balogun no tuvo realmente la culpa y era un jugador extraordinario.
Entre los goles y los titulares, Balogun se convirtió en una de las caras del fútbol estadounidense. Los rumores de traspaso no tardaron en llegar. ¿Barcelona? ¿PSG? ¿La Premier League? El Mundial había terminado, pero la historia del verano de Balogun, y de su futuro, se prolongó hasta el cierre de mercado.
La operación se cae
Parecía que todo iba según lo previsto.
Balogun se dirigía a Merseyside para pasar el reconocimiento médico con el Everton. El Mónaco estaba satisfecho con la cifra. El delantero iba a volver a la Premier League, la liga que creció viendo, para jugar en un equipo que le necesitaba.
Entonces todo se vino abajo, no de golpe, sino por fases.
Según el ejecutivo del Mónaco Thiago Scuro, la ruptura se produjo alrededor de las 19:00, hora local.
Fue en ese momento cuando el Everton se puso en contacto con el Mónaco, ya que tenía dudas sobre el reconocimiento médico de Balogun. Por su parte, el Mónaco insistió en que no había ningún problema, y Scuro mantiene esa postura. Tras las conversaciones entre los departamentos médicos y una nueva ronda de negociaciones, ambos clubes quedaron lo bastante satisfechos como para seguir adelante con la operación.
Balogun, por lo que se ve, no. En los últimos instantes para hacerlo, el delantero dio marcha atrás en la operación al sentirse faltado al respeto por el Everton y su cuerpo médico.
«La Premier League tiene un mecanismo por el que puedes solicitar una hora extra para terminar la documentación. Eso se hizo», dijo Scuro. «Yo firmé el contrato, el Everton firmó el contrato. En el último momento, el jugador decidió no firmar. Y, básicamente, la alegación de Balogun es que “no me siento bien por la forma en que el club me trató, no me siento bien por la forma en que el departamento médico del Everton sembró dudas sobre mi futuro o mi salud, y no me siento cómodo firmando aquí un contrato largo”».
Como resultado, la operación se vino abajo. Balogun regresó al Mónaco, y el Everton perdió a su gran objetivo de mercado. La mayoría de los implicados se sintieron agraviados, pero incluso algunos no involucrados vieron cómo sus planes se esfumaban como consecuencia de ello.
El efecto dominó
La venta de Balogun no era lo único que Mónaco tenía entre manos.
Cuando el acuerdo con el Everton empezó a desmoronarse, el Mónaco, que buscaba recaudar dinero, contactó con el Chelsea. El Chelsea quería comprar al centrocampista Lamine Camara para sustituir a Enzo Fernandez, rumbo al Manchester City, y ambos clubes negociaban un precio de 60,5 millones de dólares (55 millones de euros / 47,1 millones de libras).
Luego, en el breve momento en que lo de Balogun volvió a estar en marcha, el Mónaco se echó atrás. El Chelsea se quedó con un centrocampista de salida y sin Camara como refuerzo. El Chelsea estaba furioso. Scuro dijo que forma parte de hacer negocios.
«Mi intención aquí es, como siempre, trabajar para el Mónaco y proteger al Mónaco», dijo. «No quiero crear una guerra con el Chelsea. No quiero crear una guerra con el Everton».
Mientras tanto, los aficionados del Everton también se quedaron furiosos. Habían visto cómo el delantero titular del equipo, Beto, era vendido a la Fiorentina para hacer sitio a Balogun. Ahora, el único delantero centro puro de la plantilla es Thierno Barry, un jugador que solo tiene una temporada de experiencia en la Premier League.
«Para que quede claro, esto no va contra los fichajes que hemos hecho; les damos la bienvenida al club y les deseamos la mejor de las suertes aquí», decía un comunicado del grupo de aficionados del Everton 1878 Group. «Sin embargo, como el resto de nuestra afición, estamos totalmente decepcionados e indignados por cómo ha ido este mercado de fichajes, especialmente su tramo final».
El Everton Fans Forum añadió: «Los aficionados merecen una explicación clara de qué salió mal durante este mercado de fichajes, por qué no se cerraron objetivos clave y qué medidas se pondrán en marcha para garantizar que estos fallos no se repitan».
Por desgracia para el Everton y el Chelsea, sus mercados de fichajes ya han terminado. Para Balogun y el Mónaco, hay un siguiente paso: averiguar qué hacer.
Qué viene después
Todavía hay algunos mercados de fichajes abiertos, lo que significa que Balogun aún podría acabar saliendo del Mónaco y que el club todavía podría terminar cobrando su cantidad. Las ligas de Turquía y Arabia Saudí aún pueden fichar jugadores hasta el 4 de septiembre y el 12 de octubre, respectivamente.
Si Balogun acaba en Turquía, la situación recordaría a la de Victor Osimhen cuando dejó el Nápoles. Aparentemente destinado a un gran club en el verano de 2024, el gran traspaso de Osimhen nunca llegó a materializarse, lo que llevó a una cesión temporal al Galatasaray que desde entonces se ha convertido en permanente. Osimhen ha brillado en la Super Lig, pero a los 27 años su oportunidad para dar un gran salto quizá ya haya pasado. Balogun, por supuesto, solo tiene 25, así que puede que aún tenga tiempo de pasar uno o dos años en Turquía y Arabia Saudí antes de regresar, pero no hay ninguna garantía de que la Premier League vuelva a llamar, especialmente si este verano sí deja el Mónaco.
Si Balogun se queda, la competencia sería feroz. Como esperaba perderlo, el club está bien cubierto en la delantera con Paris Brunner y Mika Biereth. El club podría optar simplemente por reintegrar a Balogun con vistas a una venta en enero, pero su regreso complica las cosas, especialmente en el plano financiero.
La situación, en general, es desordenada, y ha dejado a varios clubes moviéndose a la desesperada. Balogun tiene talento de sobra como para que muchos clubes consideren que merece esa carrera contrarreloj, por supuesto, pero su caótico cierre de mercado es uno que podría tener un impacto a largo plazo tanto en él como en los clubes que han querido incorporarlo a sus filas, o que esperan hacerlo en el futuro.