Pochettino lleva haciendo esto casi 20 años. Bromeó con que su principal asistente, Jesus Perez, que celebró su cumpleaños esta semana, lleva haciéndolo incluso más tiempo. Cuando llevas suficiente tiempo haciendo esto, sabes qué buscas en un jugador joven. También sabes qué esperar cuando llega.

«Creo que tenemos experiencia y no necesitamos ver demasiado a un jugador porque ya detectamos la calidad, la capacidad, la personalidad, el carácter», dijo. «Lo difícil es cómo llegas tú, con tu carácter, a un grupo de jugadores, cómo puede afectar tu personalidad y todo eso a ese grupo. Es cómo te vas a adaptar a este grupo y cómo vas a aportar tu talento a este grupo.

«Este tipo de situación no siempre es fácil de evaluar... pero es una de nuestras mejores virtudes: la capacidad, a través de nuestra experiencia, de proyectar este tipo de patrón para los jugadores».

Pochettino sabía, por tanto, a lo que se comprometía y, a lo largo de la concentración de dos semanas y media, pareció sinceramente ilusionado con ello. Se trata de un entrenador y un cuerpo técnico que han construido su reputación sobre el desarrollo de jugadores jóvenes y, tras una carrera contrarreloj hacia el Mundial en su primer medio ciclo, esta era una oportunidad de pensar a largo plazo por primera vez como seleccionador de Estados Unidos.

Hacerlo requería cuidado y paciencia, pero no tanto como podría pensarse. Desde el principio, Pochettino confió en sus jugadores y dijo que era importante que ellos lo supieran a menudo.

«Cuando diseñamos la plantilla, fuimos muy positivos, y entonces esperamos lo mejor», dijo Pochettino. «Eso puede cambiar, pero si no creemos en el momento en que hicimos la convocatoria, si pones la energía de la duda, seguro que vas a transmitir la duda. Es difícil para los jugadores, pero cuando estás seguro y realmente crees que van a rendir, eso ayuda mucho. Después transmites esa confianza y esa fe, y los jugadores saltan al campo y necesitan mostrar su talento».

No falta talento joven con perfiles muy diferentes. Algunos, como Cavan Sullivan y Julian Hall, son beneficiarios del sistema de academias de la MLS, que ha empezado a producir nuevos niveles de calidad y cantidad. Algunos también se beneficiaron de los caminos abiertos por la «generación dorada» de Estados Unidos, con jugadores como Mathis Albert y Cole Campbell procedentes del mismo sistema del Borussia Dortmund que también formó a Christian Pulisic y Gio Reyna. La realidad es que hay más talento joven estadounidense que nunca.

«Hay mucha profundidad», dijo Pochettino. «Creo que en esta ventana vimos a determinados jugadores, pero creo que hay muchos otros jóvenes que, seguro, están en nuestro radar, y los estamos evaluando aquí en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos. Es un trabajo enorme y un trabajo muy importante... Creo que es nuestra responsabilidad detectar talento en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y sí, seguro que estamos trabajando en ello».

Los que Pochettino sí vio en esta concentración fueron sin duda impresionantes y, aunque puede que no superaran las expectativas de Pochettino, sí superaron las de muchos fuera de la concentración de la selección de Estados Unidos.