Americanos en el extranjero: Zavier Gozo debuta en la Premier League, Yunus Musah brilla con el AC Milan y crece la preocupación por el papel de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid
Siempre resulta emocionante cuando un estadounidense debuta en una de las grandes ligas de Europa, especialmente uno con el potencial de Zavier Gozo.
El jugador de 19 años, que se incorporó al Crystal Palace procedente del Real Salt Lake a principios de este mes, tuvo el viernes su primera experiencia en la Premier League. No fue el resultado que Gozo, su compatriota Chris Richards ni el Palace querían ante el Manchester City, pero su aparición debería reforzar su candidatura para hacerse un hueco en la convocatoria de septiembre de Mauricio Pochettino con la selección de Estados Unidos.
Ese no fue el único motivo de optimismo para los aficionados de Estados Unidos. Yunus Musah continuó con su resurgir a las órdenes de Ruben Amorim en un AC Milan en gran forma. En el otro extremo, crece la preocupación por el futuro de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid tras los tres primeros partidos de liga del club, mientras que Folarin Balogun sigue sin jugar en medio de los vínculos que le relacionan con una salida del Mónaco.
GOAL repasa estas historias y más en la última edición de Americanos en el extranjero...
Debut de Gozo, pero preocupación temprana por Richards y el Palace
El Palace había seguido en gran medida una trayectoria ascendente durante los últimos años, y con razón. El equipo de captación de las Eagles descubrió joyas como Michael Olise y Marc Guéhi, ayudando al club a ganar tanto la FA Cup como la Conference League.
Las salidas de esas estrellas, junto con varias más, significan que el Palace está comenzando un nuevo ciclo. Eso traerá inevitablemente algunos tropiezos, y el Palace ya ha perdido sus dos primeros partidos de la temporada en la Premier League. Se esperaba que perdiera contra el Manchester City el viernes, pero la derrota por 4-1 en su estreno en casa siguió siendo preocupante. Con Oliver Glasner, el Palace llevaba con frecuencia a los rivales de élite al límite. Ahora mismo, todavía está encontrando su camino con Pierre Sage.
Esa transición podría crear oportunidades para Gozo. El City dominó la posesión, y el Palace ya perdía por dos goles cuando el adolescente entró a falta de algo más de 20 minutos, así que sus opciones de tener impacto fueron limitadas. Aun así, debutar en la Premier League solo 10 días después de completar su esperada salida al extranjero fue un primer paso alentador.
Para Richards, una de las figuras consolidadas del ciclo anterior del Palace, resultados como este plantearán inevitablemente preguntas sobre cómo encaja en la próxima fase del club.
¿Es Musah ahora un jugador clave en el Milan?
Que levante la mano quien esperara que Musah jugara cada minuto de los dos primeros partidos del AC Milan en la Serie A.
Han sido un par de temporadas difíciles para el otrora prometedor talento estadounidense, que pasó de tener minutos irregulares con el Milan a ser utilizado principalmente como suplente durante una cesión de toda la temporada en el Atalanta.
Como suele ocurrir cuando llega un nuevo entrenador, el ex técnico del Manchester United Ruben Amorim ve claramente algo en Musah. El centrocampista, que aún tiene solo 23 años, se ha convertido en una pieza importante del 3-4-2-1 del técnico portugués, formando pareja con la leyenda croata Luka Modric en el doble pivote el viernes.
La pareja funcionó bien, y Musah firmó una sólida actuación ante su compatriota Gianluca Busio y el recién ascendido Venezia. Completó 45 de 49 pases en la victoria por 2-0, tuvo éxito en dos de sus tres regates, creó una ocasión clarísima y realizó cuatro recuperaciones. También estrelló un balón en el larguero desde cerca. Más importante aún, fue un partido sin errores de un jugador que en el pasado ha tendido a cometer fallos costosos.
Todo ello es alentador para Musah en el inicio de la temporada. Su decisión de renunciar a la Gold Cup 2025 dañó su estatus en la selección de Estados Unidos, pero este nivel podría devolverle a la pelea cuando Pochettino anuncie su convocatoria de septiembre.
¿Cuándo jugará Pulisic?
El partido del Milan también fue notable porque Christian Pulisic fue incluido el viernes en la convocatoria, pero se quedó en el banquillo.
No conviene sacar demasiadas conclusiones de su ausencia. Se consideró que Pulisic estaba lo bastante recuperado como para entrar en la convocatoria, pero todavía sigue recuperándose de la contusión ósea y las microfracturas que sufrió en la pierna derecha durante el Mundial. Con toda probabilidad, Amorim simplemente le está dando más tiempo al jugador de 27 años antes de volver a ponerlo sobre el campo. Sin embargo, cuando Pulisic regrese, ¿dónde jugará?
El sistema de Amorim no utiliza extremos convencionales. Los jugadores de banda actúan como carrileros, un papel que conlleva una considerable responsabilidad defensiva. Pulisic ha mostrado predisposición para hacer ese trabajo con la selección, pero es diferente como tarea semana tras semana, sobre todo para un jugador que ha lidiado con lesiones a lo largo de su carrera.
Pulisic podría ocupar en su lugar uno de los dos puestos de mediapunta por detrás del delantero, aunque gran parte de su mejor rendimiento con el Milan ha llegado desde la banda derecha. Su contrato se extiende hasta junio de 2027, y el Milan tiene una opción para otra temporada, lo que convierte esta campaña en una importante. El tiempo dirá cómo encaja con Amorim, que ha guiado al Milan a dos victorias en dos partidos de la Serie A.
¿Ha llegado el momento de preocuparse por Cardoso?
Cardoso ha jugado solo cinco minutos en los tres primeros partidos de liga del Atlético de Madrid. Para un jugador que llegó por unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) y que completó una primera temporada irregular a las órdenes de Diego Simeone, eso plantea serias dudas sobre su encaje en la capital de España.
Antes de la lesión de tobillo de alto grado que puso fin a su temporada de clubes y le dejó fuera del Mundial, la forma de Cardoso había empezado a mejorar. Demostró por qué el Atleti estaba dispuesto a realizar una inversión tan importante por él.
Esta temporada, sin embargo, Simeone ha preferido a Pablo Barrios, Morten Hjulmand y al veterano Koke. Lo más preocupante para Cardoso es que esa fórmula está funcionando: el Atlético sigue invicto tras tres partidos, con dos victorias y un empate. Los entrenadores no suelen retocar un once inicial que está dando resultados.
El Atlético también afronta ahora un tramo exigente, con partidos contra el Athletic Club, el Liverpool, la Real Sociedad y el Real Madrid. Puede que pase un tiempo antes de que Cardoso vuelva a tener minutos importantes. ¿Ha llegado el momento de que el estadounidense se plantee una cesión? El cierre del mercado se acerca rápidamente.
Balogun, ausente mientras el Mónaco pasa por encima del OM de Weah
El mercado de fichajes de la Ligue 1 cierra el 1 de septiembre a las 20:00, hora local. No está claro si el futuro de Balogun seguirá en la máxima categoría francesa. Volvió a quedarse fuera por una lesión menor, aunque parece que se trata tanto de proteger su valor como de cualquier otra cosa.
Desde el Barcelona y el PSG hasta el Tottenham, el delantero estadounidense ha sido vinculado con una larga lista de clubes desde un impresionante Mundial en el que marcó tres goles en cuatro partidos. Sin embargo, a medida que el mercado se acerca a su cierre en varios países, Balogun, sin culpa alguna por su parte, está viendo cómo sus opciones se reducen. Por ejemplo, en un momento fue relacionado con el AC Milan, pero el club acabó fichando a Gonçalo Ramos. Los vínculos con el Tottenham también podrían haber terminado después de que los Spurs ficharan a los delanteros del Manchester City Omar Marmoush y Sávio.
La opción del Barcelona sigue activa, pero ¿de dónde sacará fondos un club con notorios problemas de liquidez para satisfacer la supuesta tasación de 60 millones de euros que el Mónaco hace de Balogun? ¿Dónde encajaría tácticamente? El PSG podría permitírselo, pero, como ocurre con el Barcelona, ¿hay un papel natural para él allí?
En cuanto al Mónaco, parece estar yendo bien sin él. Paris Brunner, el suplente de 20 años de Balogun, marcó dos goles para impulsar al Mónaco hacia una victoria por 2-0 sobre el Marsella de Tim Weah. Brunner marcó en los minutos 13 y 53, mientras el Mónaco seguía perfecto tras dos partidos de Ligue 1 y se situaba en lo más alto de la clasificación. Weah, por su parte, mantuvo su buen nivel desde su regreso del Mundial. Firmó ocho acciones defensivas desde la posición de carrilero derecho y también creó una ocasión para su equipo.
Teniendo en cuenta el reciente éxito del Mónaco, 60 millones de euros es mucho dinero para un club que podría reinvertirlo en otras posiciones si Balogun se marcha. Habrá que estar atentos.
Tillman vuelve a empezar despacio
Esto no era lo que tenían en mente ni Malik Tillman ni el Bayer Leverkusen para abrir la temporada 2026-27 de la Bundesliga. Había mucho optimismo con que el nuevo entrenador, Carles Martínez, pudiera construir sobre sus tres temporadas al frente del Toulouse.
Contra el Elversberg, sin embargo, el Leverkusen no tuvo respuestas en la derrota por 3-2 ante un equipo que disputaba su primer partido en la Bundesliga. Más preocupante para los aficionados de la USMNT fue que Tillman volvió a pasar en gran medida desapercibido en un rol adelantado, la posición en la que brilló en la Eredivisie pero en la que le costó tener el mismo impacto en Alemania la pasada temporada. Ante rivales de máximo nivel, Tillman a menudo ha parecido más cómodo como interior, donde impresionó con la USMNT este verano. Fue sustituido en el minuto 65 el sábado.
El contexto importa. Este fue el primer partido de Bundesliga en los 119 años de historia del Elversberg, disputado en un ambiente cargado en Spiesen-Elversberg, un municipio de aproximadamente 13.000 habitantes. La ocasión dio a los locales todos los motivos para creer, y marcaron dos veces en los primeros nueve minutos antes de resistir la remontada final del Leverkusen.
La realidad es que el Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2023-24, debería estar a un nivel mejor que este. Para mejorar, necesita más de Tillman, el fichaje récord del club incorporado tras la salida de Florian Wirtz.
Momentos que quizá te hayas perdido
+ Brenden Aaronson fue sustituido al descanso como parte de un cambio táctico del entrenador Daniel Farke en el empate 1-1 del Leeds con el Brentford.
+ Sergiño Dest mantuvo su gran inicio con el PSV y marcó su segundo gol de la temporada desde el lateral derecho en la victoria por 6-1 en Utrecht. Ricardo Pepi jugó 78 minutos, pero no vio puerta.
+ Antonee Robinson y el Fulham siguen buscando su primera victoria con el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, con el lateral izquierdo jugando los 90 minutos en la derrota por 1-0 ante el Sunderland.
+ Benjamin Cremaschi jugó los últimos 29 minutos de la derrota del Parma por 2-0 ante la Juventus. Weston McKennie fue baja a última hora para la Juve por una lesión sufrida en un entrenamiento.
+ El ex canterano del Borussia Dortmund Cole Campbell, que había generado una gran expectación, marcó el segundo gol del Elversberg en el minuto nueve de su histórica victoria sobre el Leverkusen.
+ Cameron Carter-Vickers prolongó su alentadora forma con el Celtic tras la rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada 2025-26, al jugar 90 minutos en la victoria por 2-1 ante el Falkirk. Auston Trusty salió desde el banquillo y disputó los últimos 20 minutos.
+ Aidan Morris jugó 90 minutos en la victoria del Middlesbrough por 3-1 sobre el West Brom del también estadounidense George Campbell. Sebastian Berhalter entró al descanso, mientras que Max Arfsten fue introducido en la primera parte. El contingente estadounidense del Middlesbrough apunta a ampliarse de nuevo, ya que, según se informa, el club está cerca de cerrar un fichaje de 5 millones de euros por Rokas Pukštas.