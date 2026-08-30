Americanos en el extranjero: Zavier Gozo debuta en la Premier League, Yunus Musah brilla con el AC Milan y crece la preocupación por el papel de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid

Siempre resulta emocionante cuando un estadounidense debuta en una de las grandes ligas de Europa, especialmente uno con el potencial de Zavier Gozo.

El jugador de 19 años, que se incorporó al Crystal Palace procedente del Real Salt Lake a principios de este mes, tuvo el viernes su primera experiencia en la Premier League. No fue el resultado que Gozo, su compatriota Chris Richards ni el Palace querían ante el Manchester City, pero su aparición debería reforzar su candidatura para hacerse un hueco en la convocatoria de septiembre de Mauricio Pochettino con la selección de Estados Unidos.

Ese no fue el único motivo de optimismo para los aficionados de Estados Unidos. Yunus Musah continuó con su resurgir a las órdenes de Ruben Amorim en un AC Milan en gran forma. En el otro extremo, crece la preocupación por el futuro de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid tras los tres primeros partidos de liga del club, mientras que Folarin Balogun sigue sin jugar en medio de los vínculos que le relacionan con una salida del Mónaco.

GOAL repasa estas historias y más en la última edición de Americanos en el extranjero...