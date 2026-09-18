Así que, por fin, ya tenemos una convocatoria de Estados Unidos. ¿La gran ironía aquí? Algunas de las mayores estrellas europeas se han quedado fuera. No hay sitio para los siguientes jugadores: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso y Folarin Balogun.

Son cinco nombres enormes para Estados Unidos y, si mañana se jugara un partido oficial, los cinco estarían, sin duda, en la ecuación. Resulta extraño verlos excluidos. Eso significa, entonces, que se pondrá un poco más de atención en sus actuaciones en Europa. No es que estén peleando por un sitio, pero sí que habrá, desde luego, un poco más de incentivo para que los habituales demuestren que merecen un puesto en el equipo durante la ventana de la Nations League en noviembre.

Todos tienen partidos clave este fin de semana y podrían afrontarlos con una motivación extra. GOAL repasa el fin de semana de los estadounidenses en el extranjero, con especial atención a los grandes nombres que Poch no eligió...