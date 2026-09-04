Las temporadas europeas ya están en marcha de verdad, y varias de las principales estrellas de la selección masculina de Estados Unidos ya han arrancado con fuerza. Otras, mientras tanto, están teniendo un inicio algo más tardío que, si todo va bien, podría despegar de verdad este fin de semana.

Se disputan grandes partidos por toda Europa, con varios duelos que enfrentarán a estadounidenses contra estadounidenses en algunas de las principales ligas del mundo. Christian Pulisic y Weston McKennie podrían verse las caras, si las lesiones lo permiten, cuando la Juventus y el AC Milan jueguen este fin de semana. Eso podría ser una cita imperdible para los aficionados estadounidenses, o podría resultar decepcionante si ninguno recibe el alta a tiempo para medirse en uno de los partidos más importantes de la Serie A.

No tendrás que preocuparte por ver a estadounidenses en otros lugares este fin de semana, ya que es prácticamente seguro que verás a varios en el Middlesbrough y el PSV. También podrías ver a algunos más en el partido del Crystal Palace contra el Fulham, ya que ambos equipos buscan poner fin a algunas dificultades de este inicio de temporada.

Sin más preámbulos, esto es lo que hay que ver mientras GOAL repasa las principales historias relacionadas con los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.