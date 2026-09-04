Americanos en el extranjero: las estrellas de la USMNT Christian Pulisic y Weston McKennie podrían verse las caras, mientras Sergino Dest, Ricardo Pepi y el PSV buscan dar continuidad a su fuerte inicio
Las temporadas europeas ya están en marcha de verdad, y varias de las principales estrellas de la selección masculina de Estados Unidos ya han arrancado con fuerza. Otras, mientras tanto, están teniendo un inicio algo más tardío que, si todo va bien, podría despegar de verdad este fin de semana.
Se disputan grandes partidos por toda Europa, con varios duelos que enfrentarán a estadounidenses contra estadounidenses en algunas de las principales ligas del mundo. Christian Pulisic y Weston McKennie podrían verse las caras, si las lesiones lo permiten, cuando la Juventus y el AC Milan jueguen este fin de semana. Eso podría ser una cita imperdible para los aficionados estadounidenses, o podría resultar decepcionante si ninguno recibe el alta a tiempo para medirse en uno de los partidos más importantes de la Serie A.
No tendrás que preocuparte por ver a estadounidenses en otros lugares este fin de semana, ya que es prácticamente seguro que verás a varios en el Middlesbrough y el PSV. También podrías ver a algunos más en el partido del Crystal Palace contra el Fulham, ya que ambos equipos buscan poner fin a algunas dificultades de este inicio de temporada.
Sin más preámbulos, esto es lo que hay que ver mientras GOAL repasa las principales historias relacionadas con los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.
¿Qué le espera ahora a la selección de Estados Unidos?
Durante la última semana, el Middlesbrough fichó a otro estadounidense, Rokas Pukstas, para elevar a cuatro el número de jugadores de ese país en su plantilla. Además, disputó otro partido, con Sebastian Berhalter asistiendo a su amigo de toda la vida y compañero de equipo Aidan Morris para un golazo.
Entonces, ¿qué le espera ahora al club favorito de Estados Unidos en la Championship?
El Boro jugará fuera de casa el sábado, cuando se enfrente al Queens Park Rangers en el quinto partido de su temporada en la Championship. Ha sumado siete puntos en sus primeros cuatro encuentros, lo que lo sitúa muy cerca de la parte alta de la clasificación en las primeras etapas de la campaña.
¿Quién será el estadounidense a seguir esta semana? ¿Morris? ¿Berhalter? ¿Podría Pukstas debutar? ¿Será esta la semana de Max Arfsten para brillar? No faltan estadounidenses a los que seguir en el Middlesbrough, y valdrá la pena estar atentos para ver quién deja su huella este fin de semana.
Dest, en forma, se enfrenta a su exclub
Es pronto, por supuesto, pero ninguna estrella de la USMNT está en mejor forma que Sergino Dest. Impulsado por algunas actuaciones estelares de su lateral, el PSV está arrollando a sus rivales, aunque el equipo al que se enfrenta esta semana no será tan asequible como sus anteriores oponentes.
Lo próximo para el PSV es un partido contra el antiguo equipo de Dest, el Ajax, en uno de los encuentros más destacados de la Eredivisie. El PSV se ha consolidado como la fuerza dominante en Países Bajos en los últimos años, pero el Ajax sigue siendo una de las mayores marcas y uno de los equipos más importantes de la liga. Pocos lo sabrán mejor que Dest, que irrumpió originalmente en el Ajax y ahora milita en el vigente campeón, el PSV.
Dest parece decidido a recuperar de nuevo ese título de liga. En tres partidos, suma dos goles y dos asistencias, incluidos un gol y una asistencia en su último encuentro, una goleada por 6-1 al FC Utrecht. Tampoco hay que perder de vista a Ricardo Pepi, ya que él también suma dos goles en estos tres primeros partidos.
Para el PSV, este es un partido de referencia vital, uno que le permitirá lanzar una auténtica declaración de intenciones al inicio de la temporada.
¿Choque de estadounidenses en un gran partido de la Serie A?
Dos potencias de la Serie A, el AC Milan y la Juventus, se verán las caras este fin de semana, pero la gran pregunta es: ¿jugará alguna de sus estrellas estadounidenses?
Weston McKennie está lidiando con una lesión muscular y, aunque no ha sido descartado, su situación de cara a este fin de semana es, como mínimo, incierta. La ausencia de McKennie sería un golpe evidente para la Juventus, que es mucho mejor equipo con él sobre el terreno de juego. Aun así, ha ganado sus dos partidos para arrancar esta temporada, acumulando algo de impulso de cara a esta visita del Milan.
Su rival, por su parte, ha estado sin su propio estadounidense, Christian Pulisic. El extremo de la USMNT está fuera de acción desde que sufrió una lesión en la Copa del Mundo, pero ya ha vuelto a entrenarse. Las informaciones procedentes de Italia señalan que es poco probable que Pulisic sea titular, aunque podría disputar sus primeros minutos de la temporada saliendo desde el banquillo si todo sale según lo previsto.
Así que, aunque puede que no veamos a McKennie y Pulisic cara a cara, el partido será importante para ambos a nivel personal y en la clasificación de la Serie A, ya que los dos equipos buscan sumar un resultado que podría ser crucial incluso a estas alturas tan tempranas de la temporada.
Richards y Gozo contra Robinson en la Premier League
NOTA: El Palace de Richards ganó 3-2 el sábado.
Ni el Crystal Palace ni el Fulham han arrancado bien esta temporada. Ambos necesitan puntos con urgencia cuando se enfrenten este fin de semana en Craven Cottage.
Durante años, el Fulham fue el club más estadounidense de la Premier League, y todavía cuenta con una gran estrella de la USMNT en Antonee Robinson. El Crystal Palace, por su parte, tiene a dos: Chris Richards y Zavier Gozo. Este último es el miembro más reciente del contingente de la USMNT en la Premier League y, tras debutar la semana pasada contra el Manchester City, su periodo de adaptación podría continuar este fin de semana.
Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en las dos estrellas más consolidadas de la USMNT. Tanto Robinson como Richards figuran entre los líderes más asentados de sus equipos, ninguno de los cuales ha sumado un punto tras dos partidos de la Premier League. Cuando las cosas no van bien, los líderes de un equipo tienen que marcar el tono, y Robinson y Richards pueden hacerlo este fin de semana cuando se vean las caras.