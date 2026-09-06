Americanos en el extranjero: Gio Reyna abre su cuenta en la Ligue 1, mientras Ricardo Pepi y Joe Scally marcan y continúa la espera por el regreso de Christian Pulisic al AC Milan

El mercado de fichajes ha terminado, y fue uno muy movido para los integrantes de la selección masculina de Estados Unidos. Pero ahora, para bien o para mal, los jugadores están donde están, y varias estrellas estadounidenses, tanto en clubes nuevos como en otros ya conocidos, dejaron huella en este primer partido tras el cierre del mercado.

Tres integrantes del equipo de este verano para el Mundial vieron puerta este fin de semana. Ricardo Pepi siguió haciendo lo que siempre hace. Gio Reyna volvió a ofrecer otra muestra del talento que ha hecho que tantos sigan confiando en él pese a unos últimos años complicados. Y luego está Joe Scally, un goleador improbable que le dio a un club que quizá estaba dispuesto a dejarle salir este verano un motivo para alegrarse de que se quedara.

Aun así, las lesiones dejaron a Christian Pulisic y Weston McKennie fuera de uno de los duelos más destacados entre estadounidenses en Europa, aunque la Juventus y el Milan ofrecieron mucho espectáculo sin ellos.

GOAL repasa esas historias y más en la última edición de Estadounidenses en el extranjero...



