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Americans Abroad 1-1 GOAL

Americanos en el extranjero: Christian Pulisic y Weston McKennie tienen algo que demostrar mientras Gio Reyna busca consolidar su resurgir con la selección de Estados Unidos

El parón internacional ofreció motivos para ilusionarse a algunos tapados y puso de relieve la necesidad de que los habituales demuestren que todavía pueden rendir.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Este parón internacional se ha hecho eterno.

    Cuesta creer que el último partido de fútbol de clubes que vimos todos fuese el 20 de septiembre. Por entonces, el Manchester City no había sido declarado culpable públicamente de 114 infracciones financieras. La USMNT seguía despertando todo tipo de escepticismo por una plantilla joven y una situación incierta tras la eliminación en el Mundial. Jose Mourinho comparecía en las ruedas de prensa con impresiones de decisiones arbitrales. Y Cristiano Ronaldo seguía siendo, muy claramente, un jugador en armonía con la selección portuguesa.

    Cómo pueden cambiar las cosas, ¿eh?

    El mundo del fútbol prácticamente ha saltado por los aires desde entonces. Pero, mientras todo lo demás parece arder, la perspectiva de la USMNT es bastante buena. El seleccionador Mauricio Pochettino ahora tiene algo que se parece a profundidad de plantilla, y sus grandes nombres, antes estrellas indiscutibles, tienen algo que demostrar. No hay absolutamente nada malo en eso.

    También ayuda que todos ellos vayan a jugar con sus clubes este fin de semana. Así que, con eso, GOAL repasa los próximos partidos de algunos de los mejores estadounidenses en el extranjero...

  • Christian Pulisic necesita un gran partido

    AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic intentará prolongar su buena racha después de ver puerta en el último partido del Milan antes del parón internacional.

    Muy bien, Christian, ha llegado la hora de enseñarnos de qué eres capaz. Aquí hay algunos matices: Pochettino siempre iba a convocar a un grupo de jóvenes para la primera concentración de la selección de Estados Unidos tras el Mundial, con solo amistosos en el calendario. Pulisic, además, viene de dos lesiones consecutivas y apenas ahora está recuperando su mejor nivel en el Milan. Y sí, sigue siendo el mejor jugador de Estados Unidos.

    Pero su condición de estrella única en un equipo lleno de "¿meh?". Bueno, eso sí que ha cambiado tras las actuaciones revelación de jugadores como Cavan Sullivan y Julian Hall. De hecho, empieza a extenderse la sospecha de que el puesto de Pulisic en la selección quizá no sea tan inamovible como antes. Entonces, ¿cómo demostrar lo contrario? Bueno, aquí hay varias opciones. La primera y más evidente es impresionar a Pochettino cuando inevitablemente sea llamado para los partidos de la Nations League del próximo mes. Eso tendría sentido. Pero antes hay nueve partidos del Milan, incluido un complicado cruce de la Europa League y el pequeño asunto del derbi de Milán. Que se divierta con eso.

    La prioridad inmediata, sin embargo, tiene que ser el Sassuolo del domingo. Logró un buen resultado al vencer a una Juventus del montón justo antes del parón internacional, y desde luego no es un rival que se pueda menospreciar. Pero si el Milan quiere demostrar que ha enderezado el rumbo bajo las órdenes de Ruben Amorim, estos son los equipos a los que debe ganar. Amorim sigue invicto en sus primeros cinco partidos de Serie A como entrenador. Esta sería una buena oportunidad para que fueran seis. Una victoria sería aún mejor, y Pulisic es clave en ese esfuerzo.

  • ¿Encontrará Weston McKennie su sitio?

    FBL-EUR-C3-JUVENTUS-NIJMEGEN
    AFP

    McKennie ha tenido problemas con las lesiones después de consolidarse como una pieza clave para la Juve el año pasado.

    Está siendo una temporada extraña hasta ahora para Weston McKennie, que solo ha jugado tres partidos en todas las competiciones con la Juventus después de impresionar muchísimo con Estados Unidos en el Mundial. Fue una de las estrellas de aquel equipo y tuvo muy mala suerte al perderse la primera parte de septiembre tras sufrir una lesión en un entrenamiento.

    ¿La buena noticia? Ya está de vuelta. Unos sólidos 70 minutos aproximadamente en un amistoso el 2 de oct. demostraron que está listo para volver a jugar al fútbol, y Luciano Spalletti siempre ha mantenido la fe en el versátil centrocampista. Mauricio Pochettino describió una vez a la Juve como "McKennie y otros 10". Quizá fue un poco hiperbólico, pero tampoco era falso.

    Así que McKennie vuelve a estar en forma. ¿Y el rival? El Cagliari, actualmente cuarto en la liga después de comenzar la campaña con cuatro victorias en cinco partidos. En realidad, este es un equipo de mitad de tabla al que la Juve debería superar. Pero esos molestos partidos de la tarde del domingo pueden presentar todo tipo de problemas.

  • ¿Puede trasladarse el estado de forma de Gio Reyna con Estados Unidos?

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Reyna impresionó con Estados Unidos durante el parón internacional y podría haber encontrado un hogar a largo plazo en el Estrasburgo.

    Los defensores de Gio Reyna, en pie.

    Quienes siempre han sostenido que Reyna es el jugador con más talento de esta plantilla de Estados Unidos quizá se sientan un poco reivindicados en este momento. Sí, Cavan Sullivan acaparó todos los titulares por sus actuaciones durante la larguísima ventana internacional. Pero Reyna fue una constante sobria. Apareció en los cuatro partidos, jugó al menos 45 minutos en todos ellos, se marchó con dos asistencias y fue el nexo del centro del campo de Pochettino.

    Quizá este sea el papel que mejor le encaja. Deja que un grupo de jugadores haga el trabajo físico a su alrededor, y Reyna puede encargarse de las conducciones y los pases entre líneas. Si se hace bien, se convierte en una fórmula convincente. El Estrasburgo, su nuevo club, lo ha entendido hasta cierto punto. Su centro del campo de tres es básicamente dos jugadores de mucho recorrido y Reyna para ocupar los espacios y conectar con la delantera. Utilizarlo más como un interior con libertad, como una versión muy, muy, muy extraña de Luka Modric, ha sido una fórmula decente para el conjunto de la Ligue 1, un equipo apañado de media tabla que puede marcar goles con facilidad cuando está entonado.

    Y el Niza es un buen objetivo. Ha sido desmantelado de algunos de sus mejores jugadores en los últimos años y evitó por poco el descenso en la temporada 2025-26. En esta campaña, solo ha ganado uno de sus cinco primeros partidos y apenas ha marcado tres goles. Este podría ser un buen partido para Reyna.

  • Chris Richards se enfrenta a su exentrenador

    Crystal Palace FC v KKS Lech Poznan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Richards ha jugado todos los minutos en la Premier League con el Palace hasta ahora esta temporada.

    Oliver Glasner hizo maravillas con Chris Richards en el Crystal Palace. Era un defensa central con muchísimo talento en bruto que, en realidad, solo necesitaba sentirse respaldado. El sistema de tres centrales de Glasner realzó al mismo tiempo las virtudes de Richards y le dio margen para mejorar. Básicamente, la consigna era: «ve a ganar balones por alto y sé un poco más valiente con tus pases».

    Y eso fue exactamente lo que hizo Richards. Pasó de ser el estadounidense que despertaba muchísimo escepticismo entre unos aficionados ingleses arrogantes a convertirse en un jugador plenamente integrado. La marcha de Glasner al Nottingham Forest fue un golpe durísimo. Aun así, Richards se ha asentado bien con el nuevo entrenador, Pierre Sage. Ha jugado todos los minutos en la Premier League, y sin duda ayuda que el nuevo técnico también apueste por un sistema con tres defensas centrales.

    El domingo se reencontrará con su antiguo entrenador, cuando el Palace se mida a un Nottingham Forest que todavía sigue encontrándose un poco. Richards esperará que sea un partido con la menor cantidad de goles posible, en el mejor sentido.