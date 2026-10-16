El camino de Ryan Richter hacia el puesto de entrenador del primer equipo del Philadelphia Union comenzó con una pregunta. Cuando el equipo atravesaba dificultades al inicio de la temporada, su entrenador, Bradley Carnell, preguntó a Richter, que por entonces dirigía al filial del club en la MLS Next Pro, qué haría de otra manera.

Richter se puso manos a la obra. Vio tres veces cada uno de los primeros 12 partidos del Philadelphia Union, recopiló 10 observaciones detalladas de cada encuentro y presentó sus conclusiones a Carnell.

«Lo estaba apoyando, pero en realidad no formaba parte del grupo. Era simplemente la visión de alguien de fuera sobre lo que el equipo debía hacer de otra manera. Dediqué mucho trabajo a aquello», contó Richter a GOAL.

Así, cuando Carnell fue destituido el 27 de mayo, con el Philadelphia Union último en la MLS y una sola victoria en su haber, Richter estaba más que preparado para asumir el cargo.

«Cuando se me presentó la oportunidad, ya sabía por dónde quería empezar, qué creía que el equipo debía hacer de otra manera, cómo veía a los jugadores, cuál era el mejor equipo y en qué posiciones debían jugar. Había trabajado muchísimo en ello», dijo Richter.

Lo que quizá no esperaba era que todo saliera tan bien. El Philadelphia Union lleva 14 partidos sin perder. Ha ganado ocho seguidos. No pierde un partido de la MLS desde hace cinco meses. Richter, el observador externo al que le pidieron que preparara unas notas, es un firme candidato al premio a Entrenador del Año. Y su equipo protagoniza una de las rachas más impresionantes de la historia de la liga.